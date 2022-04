मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का विवाद लगातार गरमाता जा रहा है. अब लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने बयान दिया है. उन्होंने पांच बार हनुमान चालीसा के पाठ को बदलता फैशन बताया है.

Hanuman Chalisa Row: शिवराज के मंत्री बोले फैशन बदला, टेक्नोलॉजी बदली, हमने भी बदला हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका

महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बम्बई हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईर रद्द करने की याचिका दर्ज की थी. उनके वकीलों ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

हनुमान चालीसा विवाद : HC से राणा दंपती को नहीं मिली राहत, लोकसभा सचिवालय ने मांगा जवाब

गर्मी के मौसम में होने वाली पानी की किल्लत और बर्बादी को लेकर जिला प्रशासन सजगता दिखा रहा है. पानी की बर्बादी को रोकने के लिए भिंड कलेक्टर ने पत्र लिखकर लोगों और व्यापारियों से अपील की है.

गर्मी में जल संकट: भिंड कलेक्टर ने वर्कशॉप-धुलाई केंद्रों के लिए जारी की अपील, कहा- स्थिति को समझें

सरकार ने बुंदेलखंड में किसानों को प्याज और लहसुन की खेती करने के लिए काफी प्रचार प्रसार किया. जब किसान परंपरागत खेती छोड़ लहसुन और प्याज की खेती करने लगा, तो उसे उसकी फसल आधी लागत भी हासिल नहीं हो रही है. परेशान किसान अब लहसुन और प्याज की खेती करने से तौबा कर रहा है.

लहसुन-प्याज की खेती कर ठगा गया किसान: नहीं मिल रहे वाजिब दाम, वायरल वीडियो में देखें किसान का दर्द

मध्यप्रदेश में एक बार फिर कोरोना (Corona) गति पकड़ रहा है. इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक बुलाकर कोरोना के मामलों की समीक्षा की. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करें और अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखी जाएं. सीएम ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात सामान्य हैं.

सावधान! फिर से पैर पसारने लगा कोरोना, सीएम शिवराज ने ली समीक्षा बैठक,आवश्यक निर्देश दिए

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने राणा दंपती के समर्थन में उतरते हुए शिवसेना पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवसेना की बुद्धि हुई भ्रष्ट हो गई है और अब पार्टी पतन की ओर है. (Jaibhan Singh Pawaiya slams on shiv sena) (Jaibhan Singh Pawaiya came out in support of Rana couple)

राणा दंपती के समर्थन में उतरे जयभान सिंह पवैया, बोले- शिवसेना की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पतन की ओर है पार्टी

जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज को रजिस्टर्ड झूठा मुख्यमंत्री करार दिया. पटवारी ने कहा कि सीएम शिवराज कितना झूठ बोलते हैं. यह उन्हें ही पता नहीं है. जीतू पटवारी ने जल मिशन में पाइप खरीदी को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. (jeetu patwari statement on cm shivraj in bhopal)

जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज को बताया रजिस्टर्ड झूठा मुख्यमंत्री, कहा- एमपी में हो रहा भ्रष्टाचार

भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मंत्री अरविंद भदौरिया का कुर्ता खींचने का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. यही वजह है कि अब कांग्रेस ने भी शिवराज सरकार में चल रही अंतर्कलह को लेकर निशाना साधा है. इंदौर में कांग्रेस ने एक दुकान खोली है जिसका नाम है कुर्ता खींचो, कुर्ता फाड़ो दुकान.

नरोतम मिश्रा ने खींचा था अरविंद भदौरिया का कुर्ता, अब कांग्रेस ने खोली कुर्ता खींचो-फाड़ो दुकान, कहा bjp नेताओं लिए खोली शॉप

कांग्रेस पार्टी एक बार फिर चुनावी रणभूमि में मजबूती से उतरने के लिए तैयार है. इसके लिए राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है. अरुण यादव की पारिवारिक पृष्ठभूमि खेती किसानी और सहकारिता से जुड़ी हुई है. इसलिए यादव को कांग्रेस राज्य में उन्हें किसान नेता का चेहरा भी बनाने की तैयारी में है. (congress chintan shivir in udaipur)

उदयपुर से कांग्रेस का होगा 'उदय', अरुण यादव के सियासी कद बढ़ने के मिलने लगे संकेत

पन्ना टाइगर रिजर्व में भीषण गर्मी में भी पर्यटक बाघों को देख रोमांचित हो रहे हैं. रिजर्व के पीपरटोला के घास के मैदान में बाघिन पी-141 के दो शावक हैं जिनका नाम है धर्म-वीर. इनकी अटखेलिया देख पर्यटक खासे उत्साहित हैं.

Panna Tiger Reserve Video: गर्मी के बीच धर्म एंड वीर नाम के शावक की अटखेलियां देख रोमांचित हो उठे पर्यटक