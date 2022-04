मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कई दिनों से कार्यकर्ताओं के बीच अनबन है. वे इस बार मीडिया के सामने आई है, जब प्रदेश के मुखिया का अभिवादन करने उठे मंत्री अरविंद भदौरिया को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुर्ता खींचते हुए बैठा दिया. (Kamal Nath attack on shivraj singh chauhan)

कुर्ता खींचने से एमपी की राजनीति में आया भूचाल, कमलनाथ बोले- अब बाहर आई है भाजपा की अंतर्कलह

सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को अमरकंटक पहुंचे. यहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी हाउस में मंत्रियों के साथ बैठक ली. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मां नर्मदा के संरक्षण के लिए कई कार्य कर रही है. (CM shivraj meeeting Amarkantak)

केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज ने ली बैठकः इन मसलों पर हुई बात, कहा- एमपी की जीवन रेखा है नर्मदा

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से शाह के कार्यक्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा साथी मंत्री का कुर्ता खींचकर कुर्सी पर बैठाने के वीडियो पर सवाल किया तो वह किनारा कर गए. इस सवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता.

भाजपा की अंतर्कलह पर चुप रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा- अरविंद भदौरिया के कुर्ता खींचने का वीडियो मैंने नहीं देखा

जबलपुर पहुंचे विश्वास सारंग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल में 100 बिस्तर बढ़ाएं जाने के निर्देश दिए, साथ ही अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों एवं संबंधित विभाग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. (MP health minister vishwas sarang jabalpur visit)

विश्वास सारंग का जबलपुर दौरा: मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, PWD इंजीनियर को सस्पेंड करते हुए दिए ये निर्देश

रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक शादी समारोह में शामिल होने बैतूल पंहुचे, जहां कांग्रेस विधायक निलय डागा उनके सारथी बने. इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज पर भी तंज कसते हुए कहा कि सीएम से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है. (Kamalnath betul visit) (MLA Nilay Daga became driver of former CM)

कमलनाथ का बैतूल दौरा, जानिए कांग्रेस विधायक निलय डागा क्यों बने आकर्षण का केंद्र

जबलपुर। शासकीय इंजीनियरिंग काॅलेज में इन दिनों कोबरा नाग की वजह से दहशत फैली है. जिससे ना सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन बल्कि छात्रों में भी खौफ का माहौल बना है. आए दिन यह कोबरा कॉलेज परिसर के आसपास नजर आता है. हाल ही में एक बार फिर कोबरा कॉलेज की रेलिंग पर झूलता हुआ देखा गया. आनन-फानन में सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचे और इसे भगाने में जुट गए. वह किसी भी कीमत पर वहां से भागने को तैयार नहीं था. (cobra snake in government engineering college jabalpur)

जबलपुर इंजीनियरिंग काॅलेज में कोबरा का डेरा, देखें VIDEO

डकैत गुड्डा गुर्जर गैंग के नाम से ग्वालियर के व्यापारियों को एक पत्र मिला, जिसमें हर किसी से 25-25 लाख रुपये मांगे गए हैं. फिलहाल मामले में व्यापारियों ने टीआई को ज्ञापन सैंपा है जिसके बाद से पुलिस जांच में जुट गई है. (Threatening Letter To Gwalior businessman) (Dacoit Gudda Gurjar Gang)

गुड्डा गुर्जर का आतंक! डाकिया के हाथ इस गांव में भेजी चिठ्ठी, 25-25 लाख रुपये का मांगा टेरर टैक्स

वर्ष 2011 में दिव्यांग कोटे से ओलंपिक में खेलते हुए दौड़ में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली रीवा की बेटी सीता साहू का जिला प्रशासन के द्वारा सम्मान किया गया, इसके साथ ही उन्हें जिला प्रशासन द्वारा दुकान और मकान दिए जाने का भरोसा जताया गया है. (Olympic medalist Sita Sahu)

ईटीवी भारत की खबर का असर: देश को 2 कांस्य पदक दिलाने वाली सीता साहू का प्रशासन ने किया सम्मान, अब मिलेगी नौकरी

श्योपुर के नागर गांवड़ा के एक परिवार में 80 साल बाद यानी कि तीन पीढ़ी बीतने के बाद बेटी का जन्म हुआ. इस खुशी में परिवार ने जमकर जश्न मनाया. बच्ची के घर आने पर परिवार के पूरे सदस्यों ने फूल बिछाए. बिटिया के पद चिह्न लेकर गाजे-बाजे के साथ गृह प्रवेश कराया. इसके साथ ही खुशी में शामिल होने आए ग्रामीणों ने भी डीजे के धुन पर जमकर ठुमके लगाए.

इस परिवार में तीन पीढ़ी बाद हुआ बेटी का जन्म, फूल बिछाकर किया नन्ही परी का स्वागत, डीजे की धुन पर ठुमके लोग

मजदूरों की मनरेगा अब मशीन के हवाले हो गई है. भिंड जिले में 100 नए तालाब बनाए जा रहे हैं. जिसके निर्माण में मनरेगा मजदूरों की जगह खुदाई के लिए मशीनों का उपयोग हो रहा है. मजदूर काम पाने के लिए भटक रहे हैं. जबकि सीएम शिवराज ने विकास और निर्माण कार्यों में मनरेगा मजदूरों की उपयोगिता अनिवार्य की थी. (MGNREGA Scheme in MP) (Pond construction work in bhind)

मशीनों के हवाले हुई मजदूरों की मनरेगाः भिंड में जेसीबी से खुद रहे तालाब, जानें पूरा मामला