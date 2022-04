केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को भोपाल दौरे पर रहे. जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया. इस भीषण गर्मी में शाह का 2 किलोमीटर का रोड शो सिर्फ 10 मिनट में समाप्त हो गया. (Amit Shah roadshow in bhopal)

अमित शाह के रोड शो पर दिखा गर्मी का असर, 2 किलोमीटर का रोड शो 10 मिनट में ही खत्म हुआ

भाजपा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जोरदार तैयारियां कर रही है, जिसके चलते शुक्रवार 22 अप्रैल को तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस की राशि वितरित किया गया. इस मेगा इवेंट में देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, इसलिए अब इसे सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है.(Tribal mega event in Bhopal) (Amit Shah Bhopal visit today)(BJP Mission 2023)

अमित शाह के मेगा शो के जरिए भाजपा ने आदिवासी वोट बैंक को साधा, बोनस वितरण के साथ की कई अहम घोषणाएं

फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों की ठगी मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (US agency FBI) की लीगल टीम इंदौर पहुंची. 3 सदस्यों की इस टीम ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारि मिश्र से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी. (FBI team meet Harinarayanachari Mishra)

fraud cases indore: फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर से करोड़ो की ठगी का मामला, FBI की लीगल टीम पहुंची इंदौर, पुलिस कमिश्नर से ली जानकारी

बैतूल की एक शादी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब डॉक्टर दूल्हे ने शादी में तमाम तरह की शान-ओ-शौकत को दरकिनार कर बैलगाड़ी से अपनी बारात निकाली. अब डॉक्टर की इस सादगी की हर कोई तारीफ कर रहा है. (Unique wedding in Betul) (Doctor baarat on bullock cart in Betul)

सादगी तो इनकी जरा देखिए...बैलगाड़ी पर निकली डॉक्टर की बारात, फीकी पड़ी लग्जरी कारों की चमक

सतना जिले का एक और लाल देश पर कुर्बान हो गया. सीआईएसएफ (CISF) जवान शंकर प्रसाद पटेल के गांव नौगवां में जैसे ही उनके वीरगति की खबर पहुंची तो गांव के अलावा पूरे सतना जिले में शोक की लहर फैल गई. प्रशासन के अधिकारी भी गांव पहुंचे. शहीद की पार्थिव देह शनिवार को शाम तक उनके गृह ग्राम में पहुंचने की संभावना है. कल अंत्येष्टि होने की तैयारी की जा रही है. देरी होने पर रविवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा.

कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान MP का जवान शहीद, शनिवार को सतना लाया जाएगा शंकर पटेल का शव

उज्जैन के गोंदिया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में बुधवार शाम को आग लग गई थी. आग इतनी भीषण है कि 36 घंटे बीतने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. फायर ब्रिगेड की 50 से अधिक गाड़िया आग बुझाने के काम में जुटी हैं. सार्टिंग मशीनें और ड्राय फ्यूल जलकर खाक हो गया है.

उज्जैन के ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग 36 घंटे बाद भी नहीं बुझ सकी, 50 से अधिक फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी

बिहार में मानव तस्करी का धंधा जोरों पर है. जिसका खुलासा पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र में हुआ है. मध्यप्रदेश के जबलपुर से बहला-फुसलाकर ले जाई गयी सात लड़कियों को एसपी की पहल पर पुलिस ने मुक्त कराया है. तीन लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

जबलपुर से बहला-फुसलाकर ले जाई गईं थीं सात लड़कियां, अब बिहार पुलिस ने तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त, 3 आरोपी गिरफ्तार

रीवा में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 3500 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. इस योजना के जरिए युवाओं को लोन देने के लिए जिला उद्योग विभाग ने प्रयास शुरू कर दिया है. विभाग के अफसरों का दावा है कि योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, रीवा में 3500 युवा बनेंगे आत्मनिर्भर, जानें कैसे मिलेगा स्कीम का लाभ

इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदी विभिन्न तरह की पढ़ाई कर रहे हैं. जेल प्रबंधन द्वारा इन कैदियों को बाकायदा विभिन्न तरह के कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. इन कैदियों को पढ़ाई के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्था भी करवाई जा रही है. बता दें कि इंदौर की सेंट्रल जेल में 17 सौ से अधिक कैदी बंद हैं, जिसमें हत्या लूट अपहरण जैसे कई संगीन किस्म के अपराधी भी शामिल हैं.

इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदी शिक्षा की ओर अग्रसर, कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के कोर्स

केंद्र सरकार पूरे देश की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. मध्यप्रदेश सहित पूरे देश की पुलिस एक तरह के वायरलेस सिस्टम, एनालिसिस सिस्टम, सीसीटीवी और इंफॉर्मेशन आफ एक्सचेंस से जुड़ने जा रही है. इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने खाका तैयार कर लिया है. वहीं केन्द्र सरकार नफीस योजना भी लेकर आ रही है. अपराध के बाद फिंगर प्रिंट की मदद से पुलिस पता लगा सकेगी कि आपराधी कौन है. इसकी जानकारी भोपाल आए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी.

गृह मंत्री अमित शाह बोले - नफीस योजना से डेढ़ मिनट में मिलेगी अपराधी की जानकारी, बेसिक पुलिसिंग की दी सलाह