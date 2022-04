इस साल MP में होगी अधिक वर्षा, स्काई मेट ने जारी किया पूर्वानुमान, जानें देशभर में कैसा रहेगा मानसून

स्काई मेट ने पूर्वानुमान जारी कर बताया कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा. जून से सिंतबर तक 98 फीसदी मानसून सामान्य होने की संभावनाएं हैं. (sky mate forecast for monsoon)

Khargone Voilence : क्लेम ट्रिब्यूनल गठन की अधिसूचना जारी, जानें.. दंगाइयों से कैसे होगी नुकसान की दोगुनी वसूली

खरगोन में हुए दंगे में सार्वजनिक संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचा है. मामले में दंगाइयों से नुकसान की दोगुनी वसूली के लिए राज्य सरकार ने क्लेम ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष रिटायर्ड जज शिव कुमार मिश्रा और सदस्य रिटायर्ड सचिव प्रभात पाराशर को बनाया गया है. (Notification for formation of claims tribunal) (Damage caused by rioters will double)

चुनाव से पहले दलितों को साधने की कवायद, भीमराव की जयंती पर कांग्रेस-भाजपा ने बनाया प्लान, करेंगे यह कार्यक्रम

आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. इसी कड़ी में भाजपा और कांग्रेस दलित वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई हैं. दोनों ही पार्टियां आगामी भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगी.

खबर का असरः बिना ब्रेन वाली बहनों के लिए आगे आया जिला प्रशासन, कलेक्टर ने की मदद

शहर के मंडी मदार टेकरी में रहने वाली दो दिव्यांग सगी बहनों की मदद के लिए आखिरकार जबलपुर जिला प्रशासन आगे आया. कलेक्टर के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग ने दोनों ही दिव्यांग बहनों की आर्थिक रूप से मदद की है. (girl without brain in jabalpur)

Khargone Voilence: दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी! बीजेपी पहुंची क्राइम ब्रांच, FIR दर्ज

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गलत फोटो ट्वीट कर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल, भाजपा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्राइम ब्रांच भोपाल में शिकायत दर्ज कराई है, वहीं रीवा में भी कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है. (BJP lodged complaint against Digvijay Singh) (Digvijay Singh tweet on Khargone voilence)

'आधार' बना मिलन का आधार! 5 साल पहले परिवार से बिछड़ा था मानसिक विकलांग, जाने परिजनों को कैसे मिला लालू

5 साल पहले अपने परिवार से बिछड़कर मानसिक विकलांग महाराष्ट्र के जलगांव से मध्यप्रदेश के जबलपुर पहुंच गया था, जिसके बाद अब आधार कार्ड के जरिए वह अपने परिवार से दोबारा मिल पाया. जानिए पूरी कहानी.(aadhar became support for disabled of jabalpur)

प्लास्टिक मुक्त ग्वालियर के लिए अनोखी पहल: अब शादी विवाह में बर्तन देगा नगर निगम, जल्द खुलेगा बर्तन बैंक

ग्वालियर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम जिले में बर्तन बैंक खोलने जा रहा है. इस बर्तन बैंक से शादी विवाह में कम किराये पर बर्तन मुहैया कराए जाएंगे. नगर निगम का कहना है कि इससे पर्यावरण में भी योगदान होगा.

अब कटनी में तीन सट्टेबाज गिरफ्तार, आईपीएल मैचों पर लगवा रहे थे सट्टा, उपकरण भी जब्त

मध्यप्रदेश में सट्टे का कारोबार जोर पकड़ता जा रहा है. लगभग रोजाना किसी न किसी जिले से सट्टेबाज पकड़े जा रहे हैं. अब कटनी में आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलवा रहे तीन लोगों को गिरफ्तार कर कई उपकरण बरामद किए हैं. (Now three bookies arrested in Katni) (satta on IPL matches)

दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग, मंत्री विश्वास सारंग ने CEO पराग अग्रवाल को लिखा पत्र

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगातार ट्वीट कर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं. बीते दिनों में दिग्गी राजा सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर ट्विटर पर मुखर हैं. इसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पत्र लिखा है. उन्होंने दिग्विजय सिंह को विघटनकारी और समाज, प्रदेश का माहौल खराब करने वाला बताया है.

वीडियो में देखें त्रिकूट रोपवे रेस्क्यू के दौरान टूटी रस्सी, हवा में लहराते हुए नीचे गिरी महिला, मौत

देवघर। त्रिकूट पहाड़ पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मंगलवार को भी एक हादसा हो गया है. रेस्क्यू के दौरान एक रस्सी के रोपवे में फंसने से एक महिला नीचे गिर गई. जिससे उसकी मौत हो गई. सोमवार को भी रेस्क्यू के दौरान सेफ्टी बेल्ट खुलने से एक शख्स गिर गया था.