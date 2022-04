पूर्व सैनिकों ने रोका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला, लगाए गो बैक के नारे ,जानिए क्या है वजह

पूर्व सैनिकों ने नारेबाजी करते हुए सिंधिया के काफिले को रोक दिया. पुलिस ने रास्ता खुलवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही. इसके बाद सिंधिया अपनी कार बाहर निकले और पूर्व सैनिकों से मिलकर उनकी मांगे सुनीं.

बहन के देखने पर जमीन में धंस गया था ब्रह्मचारी भाई! ग्रामीणों की मान्यता हर तीन साल में 2 इंच बढ़ती है प्रतिमा, जानें मंदिर का इतिहास

मध्यप्रदेश के रायसेन में एक ऐसा शिव मंदिर है, यहां एक भक्त त्रिलोकचंद की प्रतिमा कमर तक जमीन में धंसी है. इस मंदिर पर नवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं. (history of raisen trilokchandra temple)

वीडियो कांफ्रेंसिंग में छाया रहा मध्यप्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, सीएम शिवराज बोले- सख्त कार्रवाई करें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को प्रदेश के सभी कलेक्टर-कमिश्नर और आईजी-एसपी से बीते तीन माह के काम की जानकारी ली. इस दौरान प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा. सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आते रहें. बीते तीन माह में भूमाफिया, अपराधी- गुडों के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की गई है.

EXCLUSIVE:‘मोहब्बतें’ गर्ल प्रीति झंगियानी पहुंची ग्वालियर, ईटीवी भारत से बातचीत में की शहर की तारीफ करते हुए कही ये बात

ग्वालियर। बॉलीवुड फेमस अभिनेत्री प्रीति झंगियानी आर्म रेसलिंग एकेडमी की शुभारंभ में ग्वालियर पहुंची. इस दौरान अभिनेत्री प्रीती झंगियानी से ईटीवी भारत ने बात की.अभिनेत्री ने बताया कि वह दूसरी बार ग्वालियर आई हैं. इसके साथ ही इस शहर की तारीफ करते हुए बताया कि ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर है, और बेहद खूबसूरत के साथ-साथ यहां के लोग भी काफी सपोर्टेड हैं.

सतना में है कालका मां का अनोखा मंदिर, सूर्य की दिशा के साथ बदलता है मां का स्वरूप

सतना के अमरपाटन रोड स्थित भटनवारा ग्राम में मां कालका का प्रसिद्ध मंदिर है. यहां मां की अद्भुत प्रतिमा विराजमान है. सूर्य की दिशा के साथ उनका स्वरूप बदलता है. नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. भक्त जो भी मन्नत मांगते हैं उसे मां पूरा करती हैं. (unique temple of Maa Kalka in Satna)

टेंडर फीस गबन मामले में उपयंत्री सहित चार कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज

मुरैना में टेंडर फीस घोटाले में नगरपालिका के तत्कालीन उपयंत्री सहित चार कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया है. मामला 11 साला पुराना है. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की. एक आरोपी एक अन्य मामले में जेल में है. (Case registered in tender fee scam)

रिटायर्ड फौजी ने महिला को कैंटीन से सस्ता सामान दिलाने का झांसा दिया, फिर किया रेप

इंदौर में महिलाओं से अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं. एक रिटायर्ड फौजी न एक विधवा से रेप किया और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसे अपने बच्चे की मां बनने का दबाव भी बना रहा है. (Retired Army man cheat woman) (Retired Army man rape a woman)

महंगाई पर 12 साल पहले किए गए अमिताभ बच्चन,अक्षय कुमार के ट्वीट से कांग्रेस नाराज, पूछा अब क्यों चुप हैं, पुतला भी फूंका

अमिताभ बच्चन ने 26 मई 2012 को महंगाई के खिलाफ ट्वीट किया था. उस समय केंद्र में यूपीए 2 की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. उस समय अभिनेता ने महंगाई को रोकने में सरकार के नाकाम रहने का आरोप भी लगाया था. इसी ट्वीट को लेकर एमपी कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन को निशाने पर लिया.

दानवीर की जमीन पर पढ़ेंगे बच्चे! CM राइस स्कूल के लिए किसान ने दी लाखों की भूमि, मुख्यमंत्री शिवराज ने की तारीफ

अशोकनगर के किसान ने अपनी 25 लाख कीमत की 4 बीघा जमीन शासन को CM राइस स्कूल के लिए दान कर दी. उनके इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है, इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने भी उनकी तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया है.(Cm Rise School In Ashoknagar)

मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा - NGO की मदद के लिए लोक सेवा केन्द्रों की तर्ज पर बनेगी नई संस्था

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनजीओ की मदद के लिए एक अलग संस्था के गठन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह संस्था एनजीओ की परेशानियों का निदान करेगी. सीएम ने इस मौके पर टैक्स सखी की सराहना करते हुए कहा कि जनभागीदारी का ये बेस्ट उदाहरण है. इस मौके पर उन्होंने मीडिया की भूमिका पर भी तंज कसा. (Announcement of Chief Minister Shivraj Singh) ( A new organization for help of NGO)