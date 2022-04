अब...नींबू निचोड़ रहा ! MP के कई शहरों में आधा किलो देसी घी, 1 किलो सेव से भी महंगा बिक रहा है नींबू, 1 पीस 30 रुपए का

राजधानी भोपाल में 1 किलो नींबू की कीमत इतनी है कि इतने ही पैसों में आप आधार किलो घी खरीद सकते हैं. ग्वालियर में 1 किलो सेव. छिंदवाड़ा में एक नींबू 30 रुपए का मिल रहा है.

भगवान को लगी गर्मी ! उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में मूर्ति के पास लगाए एसी, सुबह शाम लगाया जाता है चंदन का लेप

उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भगवान को ठंडक पहुंचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए गए हैं. यहां भगवान को एसी का एहसास दिलाने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है. (Ujjain Iskcon temple)

भीषण गर्मी का असर ..मध्यप्रदेश के वकीलों को तीन माह तक काला कोट नहीं पहनना पड़ेगा

भीषण गर्मी को देखते हुए वकीलों को आगामी तीन माह तक काला कोट नहीं पहनना पड़ेगा. इस बारे में मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने एक आदेश जारी कर वकीलों को राहत दी है. हाईकोर्ट के वकीलों के लिए ये आदेश नहीं है. इस प्रकार प्रदेश की जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले करीब एक लाख वकीलों को राहत मिलेगी. (Lawyers of Madhya Pradesh) ( Lawyers will free from black coat)

सीधी: पत्रकारों की अर्धनग्न फोटो मामले में एसपी का बयान, दोनों थाना प्रभारी को किया गया निलंबित, जांच जारी

सीधी के कोतवाली थाना में पत्रकार और रंगकर्मियों को अर्धनग्न अवस्था में बिठाने और परेड करने के मामले को तूल पकड़ता देख पहले दो थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर किया गया व बाद में सस्पेंड कर दिया गया. एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले की जांच के लिए भोपाल से भी टीम गठित की गई है.

विदिशा में 54 लाख रुपये का फर्जीवाड़ा उजागर, 900 से ज्यादा फर्जी बीपीएल कार्ड पकड़े, ऐसे खुला मामला

विदिशा नगरपालिका के 4 कर्मचारियों ने मिलकर 6000-6000 रुपए में 900 से ज्यादा बीपीएल वाले राशन कार्ड बेच दिए. जांच में फिलहाल करीब 54 लाख रुपए का घोटाला पकड़ में आया है. चारों कर्मचारियों के खिलाफ 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है. समिति ने चारों आरोपियों को शोकाज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (Fake of Rs 54 lakh in Vidisha) (900 fake BPL cards caught)

एमपी समेत देश के सभी राज्यों में 10 अप्रैल से लगेगा 18+ युवा आबादी को कोरोना का बूस्टर डो़ज

देश में 18 साल से ज्यादा एज ग्रुप के लोगों के लिए बड़ी खबर है. इस महीने की 10 अप्रैल से इस खास उम्र के लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत होगी. इसे लेकर बड़ी घोषणा हुई है.

एडाप्ट एन आंगनबाड़ी योजना: मध्य प्रदेश से कुपोषण मुक्त करने का संकल्प, रीवा के 3434 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला सहारा

मध्य प्रदेश में कुपोषण पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है. एमपी के रीवा में एडाप्ट एन आंगनबाड़ी योजना के तहत 3434 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की देख रेख के लिए समाजसेवी तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा गोद लिए लिए गए हैं.

आनंद राय के निलंबन पर मंत्री सारंग का बयान, उन्होंने सेवा नियमों का उल्लंघन किया, अनुशासनहीनता नहीं करेंगे बर्दाश्त

डॉ आनंद राय को स्वास्थ्य विभाग से निलंबित करने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने सेवाओं के नियमों का उल्लंघन किया था. जिसके चलते विभाग ने यह कार्रवाई की है. प्रदेश में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे. (vishwas sarang statement on anand rai)

एक से नहीं भरा दिल तो विधवा ने बनाए और लोगों से संबंध, बेटे ने पूर्व प्रेमी से मिलकर किया ये हाल

बीते दिनों हुई एक महिला की हत्या का राज खुल गया है. दरअसल, महिला के बेटे ने ही मां के प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या की थी. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जाता है कि महिला के कई लोगों से अवैध संबंध थे. इससे उसका बेटी और प्रेमी खफा थे. ( murder of mother with her lover) ( Murder in illegal relations)

कान्हा नेशनल पार्क की फर्जी वेबसाइट बनाकर कर रहा था रिसोर्ट की बुकिंग, हुआ गिरफ्तार, ऐसे हुआ पूरा खुलासा

एक युवक कान्हा नेशनल पार्क की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठग रहा था. इस वेबसाइट से रिसोर्ट बुकिंग की जा रही थी. उसने कई लोगों को ठगा है. बुकिंग के नाम पर ठगने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (Booking of resort by fake website)