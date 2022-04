बच्चों से कल रूबरू होंगे सीएम शिवराज, एग्जाम व रिजल्ट को लेकर देंगे उपयोगी मंत्र

मध्यप्रदेश में छात्रों के एग्जाम और रिजल्ट से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को उनसे संवाद करेंगे और उनकी समस्या व परेशानियों को जानेंगे. 6 अप्रैल को भोपाल के मिंटो हॉल में यह आयोजन 12 बजे से किया जाएगा. 52 जिले के छात्र वर्चुअल भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे. (CM Shivraj will meet children) (CM Shivraj give advice to youth)

पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का कमलनाथ पर तंज, मीडिया के सवालों का चुटीले अंदाज में दिया जवाब, कहा कांग्रेस में कमलनाथ ही सबसे युवा

कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह से मगंलवार को मीडिया से बात की. मीडिया ने मंत्री गोविंद सिंह से सवाल करते हुए पूछा की पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पास युवा चेहरे के नाम पर कौन नेता है, जो सिंधिया की कमी को पूरा कर सकता है, इसपर उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता कमलनाथ का नाम लिया है.

खाद्य तेल ने निकाला आम आदमी का तेल, विकल्प बनेगा अलसी, सागर के अनुसंधान केंद्र में ये है तैयारी

तेजी से बढ़ रही खाद्य तेल की कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर दिया है. इन हालातों में खाद्य तेल के अन्य विकल्पों पर गौर किया जाने लगा है. मौजूदा स्थिति में खाद्य तेल के मामले में हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर हैं. इन परिस्थितियों में सरकार खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास कर रही है और अलसी (linseed) का तेल एक विकल्प के रूप में सामने आया है. सागर के कृषि अनुसंधान केंद्र में रिसर्च चल रही है कि कैसे अलसी को खाद्य तेल के रूप में विकसित किया जाए. ( Alsi will be alternate of Edible oil)

गृहमंत्री के बयान पर केके मिश्रा ने जताई आपत्ति, कहा- आप हमारे हैं कौन ?

आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सियासत तेज हो गई है. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कमलनाथ पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने आपत्ति जताते हुए पूछा कि कांग्रेस के मामले में वह कुछ बोलने से पहले ये नरोत्तम मिश्रा हमारे हैं कौन ?

VVIP आम के पेड़! एमपी पुलिस कर रही पेड़ की रखवाली, जानिए क्या है मामला

एमपी पुलिस के जवान सिर्फ व्हीव्हीआईपी की ही सुरक्षा नहीं करते, बल्कि फलों के राजा (mango tree) आम की भी पहरेदारी करते हैं. भोपाल के लाल परेड ग्राउंड स्थित शहीद स्मारक के आसपास लगे आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए एसएएफ के जवान तैनात किए गए हैं.

पाकिस्तान के बाद MP के इस शहर में विराजमान हैं हिंगलाज माता, जानिए क्या है मंदिर की विशेषता

छिंदवाड़ा के परासिया तहसील में देश का इकलौता हिंगलाज माता का मंदिर है, जहां नवरात्रि में कलस स्थापना करने से मनोकामना पूरी होती है. मान्यता है कि नवरात्रि में यहां कलस स्थापना करने से मनोकामना पूरी होती है. (Hinglaj Mata temple in chhindwara)

जबलपुर तीखी मिर्च कैसे आपकी जेब में भर सकती है मिठास, एक्सपर्ट से जानें

मिर्च का तीखा स्वाद किसानों की जिंदगी में मिठास घोल रहा है. एक बार पौधे की रोपाई के बाद 9 महीने तक मिर्च की पैदावार होती है. मिर्च की खेती के लिए जून-जुलाई, सितम्बर-अक्टूबर और फरवरी-मार्च का समय सही माना जाता है. मिर्च का उपयोग कई दवाइयां बनाने में की किया जाता है. इसकी मार्किट में खासी डिमांड भी है.(benefits of green chili)

राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की चपेट में ग्वालियर, सड़कों पर पसरा है सन्नाटा, तापमान ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड

ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में राजस्थान से आ रहीं गर्म हवाओं के चलते (severe heatstroke in gwalior) पारा लगातार चढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान विकसित हो रहा है. इससे पश्चिमी हवाएं मजबूत होंगी. विभाग के मुताबिक अप्रैल में 18 साल बाद तापमान में तेजी आई है. (Heat wave in Gwalior)

बढ़ती महंगाई से ग्राहकों ने घटाई गोल्ड की परचेज लिमिट, शादियों के सीजन में ज्वेलर्स को हुई टेंशन

सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का असर इस बार शादी विवाहों पर भी देखने को मिल सकता है. हालात यह हो गए हैं कि ग्राहकों ने अपनी परचेज लिमिट भी घटा दी है. कारोबारियों के मुताबिक पिछले सीजन से इस बार सोने की कीमतों में 4000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. वहीं चांदी भी 6000 से 8000 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई है.

Viral Video: जन्मदिन के मौके पर खुलेआम हो रहा था तमंचे पर डिस्को, "ETV BHARAT" के खबर दिखाने के बाद केस दर्ज

वीडियो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें कुछ शरारती तत्व बर्थडे पार्टी मनाते हुए खुलेआम हवा में फायरिंग कर रहे थे. फायरिंग कर रहे बदमाश अपने किसी साथी का जन्मदिन मना रहे थे और इसी जश्न में फायरिंग कर रहे थे. इस वीडियो के वायरल होने पर ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया. इसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों बादमाशों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.