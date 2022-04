उमा भारती को शिवराज का जवाब, कहा- एमपी में नहीं होगी शराबबंदी

मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीएम शिवराज को लेकर लगातार कई ट्वीट किये. उन्होंने कहा कि अब वे मीडिया के माध्यम से क्यों बात करने लगे हैं. उन्हें अनबोला क्यों कर दिया है.

क्रिकेट की पिच से राजनीति में एंट्री को तैयार एक और 'सिंधिया', पीढ़ियों से यही है परिवार का पैटर्न

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की राजनीतिक पारी शुरू होने वाली है. इसको लेकर मध्यप्रदेश की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है. दरअसल, महाआर्यमन की सियासत में एंट्री के लिए वही रास्ता अपनाया गया है, जो माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनाया था. दरअसल, महाआर्यमन को ग्वालियर डिविजन क्रिकेट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष बनाया गया है. सियासी ओपनिंग से पहले इसे एक तरह की ग्राउंड प्रैक्टिस मानी जा रही है. ( Son of Sindhia ready for politics) ( Jayotiraditya Sindhia son Mahaaryaman)

MP अजब है गजब है ... शराब को बढ़ावा देने के साथ ही अब नशाबंदी के लिए चलेगी मुहिम

मध्यप्रदेश वाकई में अजब है और गजब है. एक तरफ शिवराज सरकार शराब पर मिल रहे टैक्स से उत्साहित होकर शराब सस्ती कर रही है. यानी शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर, प्रदेश में नशाबंदी के लिए सामाजिक आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है. नशाबंदी के लिए बाकायदा 10 करोड़ का बजट रखा गया है. (Campaign for prohibition in MP) (Liquor promoting in MP)

ट्रैक्टर छोड़ने के लिए रेंजर ले रहा था 50 हजार रुपए की रिश्वत, लोकायुक्त की टीम ने धर दबोचा

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी रिश्वतखोरी के मामले नहीं रुक रहे. लगभग सभी सरकारी विभागों में लोकायुक्त छापे मार चुका है. इसके बाद भी लोग रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे. इसी क्रम में रीवा लोकायुक्त ने एक रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया. (Lokayukt raid on ranger)

यात्रीगण कृपया ध्यान दें ... बीना से कटनी के बीच कई ट्रेनें निरस्त तो कई का रूट बदला

बीना से कटनी के बीच रेलवे लाइन पर काम चलने के कारण कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है. इसके साथ ही कई ट्रेनों को डायवर्ट कर चलाने की घोषणा रेलवे ने की है. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि इस मार्ग पर अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो नवीनतम सूचनाएं देख लें. (trains canceled between Bina to Katni)(trains route divert from Bhopal)

हरे-भरे वृक्ष काटने के नोटिफिकेशन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, मध्यप्रदेश शासन से जवाब मांगा

हाई कोर्ट जबलपुर ने वृक्षों की कटाई को लेकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. इस बारे में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है. इस मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. (High Court bans of cutting green trees) (Notification of Madhya Pradesh government)

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अब गर्मियों में सफर करना होगा और भी आसान, रेलवे देने जा रहा है यह बड़ी सुविधा

पश्चिम रेलवे के इंदौर स्टेशन से देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए चलने वाली ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है इमनें से कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें लगातार वेटिंग चल रही है. अब इन ट्रेनों में रेलवे द्वारा अतिरिक्त कोच बनाए जा रहे हैं. साथ ही यात्रियों की मांग पर समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जाएगा. (summer special train)

'हिंदुस्तान' पर विवादित बयान देने वाला कव्वाल को जेल भेजा गया, कानपुर से गिरफ्तार हुआ था शरीफ परवाज

रीवा। उर्स के दौरान कव्वाली सुनाते परवाज शरीफ ने हिंदुस्तान को लेकर टिप्पणी की थी. कव्वाल ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए कहा था कि इनकी तो बिसात क्या है अगर गरीब नवाज चाहें हिंदुस्तान को गायब कर देंगे.

महाकाल मंदिर में वीआईपी एंट्री को लेकर गार्ड से भिड़ गया बीएसएफ सोल्जर, कलेक्टर ने लिया संज्ञान, कहा- निष्पक्ष होगी जांच

उज्जैन बाबा महाकाल मंदिर में हुई मारपीट मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने संज्ञान लिया है. उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं. (ujjain baba mahakal temple entry case)

60 हजार का कुत्ता, इलाज कराने पहुंचा युवक 'बीपीएल कार्ड होल्डर', जाने कहां उड़ा सरकारी सुविधाओं का मजाक

सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसका एक उदाहरण भोपाल के पशु चिकित्सालय (bhopal Veterinary hospital) में देखने को मिली. दरअसल, यहां एक बीपीएल कार्ड धारी युवक अपने डॉगी का इलाज कराने पहुंचा था.(Costly Animals Treatment on BPL Card)