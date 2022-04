अनोखे कारनामे कर 'परीक्षा पे चर्चा 2022' कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के छात्र, पीएम मोदी से किया संवाद

मध्य प्रदेश के रीवा और अनूपपुर जिले के छात्र पीएम मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचकर शामिल हुए. इस दौरान स्कूलों में स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए. (pariksha pe charcha 2022)

2024 में महाआर्यमन की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की तैयारी, ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में हलचल मचा रहा है पीएम मोदी और सिंधिया परिवार की मुलाकात का फोटो

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने (jyotiraditya scindia met pm narendra modi with family) दिल्ली में सपरिवार मुलाकात की थी. इस दौरान फोटो सेशन भी हुआ. इस मुलाकात के दौरान की एक तस्वीर ने ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत में हलचल मचा दी है.

बुरहानपुर अवैध हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, 11 पिस्टल बरामद, मुरैना से पहुंचे थे खरीदने

बुरहानपुर में अवैध हथियारों के निर्माण का गढ़ बने पाचोरी गांव में बनी 11 पिस्टल के साथ खकनार पुलिस ने मुरैना के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. शुक्रवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया.

शुद्ध खानपान के लिए अब देशभर में होटलों एवं स्ट्रीट वेंडरों के लिए जरूरी होगा एफएसएसएआई पंजीयन

खानपान की शुद्धता बनाए रखने के लिए अब सभी होटलों और फूड वेंडरों के लिए एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन जरूरी होगा. देश भर के 70 से 80 लाख फूड बिजनेस को सर्टिफिकेशन देने की तैयारी की है. भारतीय खाद संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अपने अधीन कार्यरत 250 ट्रेनिंग पार्टनर के जरिए देश में ट्रेनिंग देने का फैसला किया है. ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

नर्मदापुरम जिले की बाबई तहसील का नाम क्या बदला यहां की आबो-हवा और तस्वीर ही बदल गई

नर्मदापुरम जिले की बाबई तहसील का नाम बदलने से लोगों में उत्साह का माहौल है. नाम बदलने का असर इस कस्बे में दिखने लगा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 अप्रैल को राष्ट्र कवि पं. माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर माखननगर ( पहले बाबई नाम था) में गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस मौके पर माखननगर के लोग कई प्रकार के संकल्प लेंगे. (Name change of Babai to MakhanNagar) ( national poet Makhanlal Chaturvedi)

दो साल से धरना दे रहे किसान, मुआवजा की मांग, सरकार तक नहीं पहुंची आवाज

दिल्ली में किसानों का आंदोलन एक साल तक चला और सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा. इसी तरह छिंदवाड़ा में भी करीब दो साल से आंदोलन चल रहा है. पिछले दो सालों से यहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है बावजूद इसके इन किसानों का आवाज अभी तक जिला प्रशासन तक सही से नहीं पहुंची है. पहले धरना हर दिन छह घंटे के लिए होता था, लेकिन अब किसानों ने बांध निर्माण स्थल पर ही तंबू लगाकर धरना शुरू कर दिया है.

गर्मी ने दिखाए तेवर पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार, बच्चों की बढ़ी मुसीबत, अविभावकों ने की स्कूल बंद करने की मांग

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है. इस बीच छोटे बच्चों के स्कूलों का समय दोपहर का होने की वजह से बच्चे और उनके माता-पिता परेशान हो रहे हैं. पिछले चार-पांच दिनों से सूरज की तपन और बढ़ने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. गर्मी से बचने के लिए लोग गमछा और कैप, चश्मे का उपयोग कर रहे हैं. मौसम विभाग (Chhindwara Meteorological Department ) की मानें तो आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा और पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. (school children)

डॉ. अर्चना की मौत पर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, ओपीडी बंद रख काली पट्टी बांध निष्पक्ष जांच की मांग

राजस्थान के दौसा में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ अर्चना के सुसाइड की घटना पर उज्जैन जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने 1 घंटे तक ओपीडी बंद रख, काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया. डाक्टरों ने सवाल उठाया कि बिना मेडिकल के कैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना शर्मा पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, कैसे बिना जांच के महिला डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाया गया. अगर डॉक्टरों पर धारा 302 लगने लगेगी तो डॉक्टर बिना स्ट्रेस के कैसे काम कर पाएंगे.

कई IAS अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव, विवादों में घिरे पीईबी के अध्यक्ष होंगे मलय श्रीवास्तव

मध्य प्रदेश शासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में हेर-फेर किया गया है. कुछ दिनों से विवादों में घिरे रहे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब मलय श्रीवास्तव संभालेंगे. इस बारे में सामान्य प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं. (Malay Srivastava chairman of PEB)

पढ़ें ... एक कृष्ण भक्त की अजब प्रेम की गजब कहानी, आगाज महू से और समापन अमेरिका में

यह कहानी ऐसे कृष्ण भक्त की है जो कई सालों से एक युवती के संपर्क में रहा. युवती ने उससे शादी की प्लानिंग कर ली. इस बीच नाटकीय घटनाक्रम घटा और कृष्ण भक्त का संपर्क अमेरिका में रहने वाली एक ऐसी युवती से हो गया, जो कृष्ण को अपना आराध्य देव मानती है. दोनों के बीच प्रगाढ़ता बढ़ी तो शादी की बात होने लगी. अब ये दोनों दो दिन बाद शादी करने वाले हैं. लेकिन कृष्ण भक्त युवक की राह में पहले से संपर्क में रही युवती बाधा बन सकती है. (Wonderful story of a Krishna devotee)