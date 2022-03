मुस्लिम युवक ने घर में रखी PM MODI की तस्वीर, नाराज मकान मालिक ने दी मकान खाली करने की धमकी, जानें कहां हुआ ऐसा

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रेरित होकर अपने किराए के घऱ में उनकी तस्वीर रखना एक युवक को भारी पड़ गया. मकान मालिक की धमकी से सहमा हुआ युवक मंगलवार को पुलिस की जनसुनवाई में पहुंचा.

दो मुंह और तीन हाथ के बच्चे ने लिया जन्म, सोनोग्राफी में दिखे थे जुड़वा बच्चे, आप भी रह जाएंगे हैरान

रतलाम जिला अस्पताल में एक अनोखे बच्चे का जन्म हुआ, जहां बच्चे के दो मुंह और तीन हाथ हैं. बच्चे को इलाज के लिए फिलहाल इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में रेफर किया गया है, जहां आईसीयू में उसका इलाज जारी है. (unique child in ratlam)

OBC RESERVATION : आयुष मेडिकल की सीटों में ओबीसी आरक्षण के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई, पढ़ें क्या है फैसला

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) 27 प्रतिशत से संबंधित 50 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई. युगलपीठ ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा है कि आयुष मेडिकल की सीटों में ओबीसी वर्ग को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण में से 13 प्रतिशत दाखिले अंतिम आदेश के अधीन रहेंगे. याचिकाओं पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को निर्धारित की गई है. (High Court hearing OBC reservation)

बॉक्सिंग रिंग के बाद अब फुटबॉल के मैदान में मंत्री जी, खेला और गोल भी किया, देखें प्रद्युम्न सिंह का अनोखा अंदाज

शिवराज के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में एक कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान फुटबॉल खेलते नजर आए. देखिए वीडियो (Pradhuman Singh Tomar playing football) (Shivraj Singh minister hits goal in Gwalior)

RTI : महिला अधिकारी को 38 समन भेजे, नहीं आने पर राज्य सूचना आयोग ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, पढ़ें - क्या है पूरा मामला

सूचना के अधिकार (RTI) के तहत बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी महिला अधिकारी उपस्थित नहीं हुई. इससे नाराज होकर राज्य सूचना आयोग ने उनकी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. यह दूसरी बार है जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो.

किशोरी ने तीन माह पहले लगाई थी फांसी, अब पता चला कि उसके साथ रेप हुआ

तीन माह पहले फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली किशोरी के मामले में नया खुलासा हुआ. तीन माह बाद आई पीएम रिपोर्ट में किशोरी के साथ रेप होने की पुष्टि हुई है. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में धाराएं बढ़ाकर जांच नए सिरे से शुरू कर दी है. (Girl who hanged also raped) (After three months pm report)

SAVE WATER : पानी बचाने का संदेश देने के लिए स्कूली बच्चों ने किया नुक्कड़ नाटक

बालाघाट में स्कूली बच्चों ने पानी बचाने का संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक किया. बच्चों ने बड़ों को समझाया कि पानी को यूं ही बरबाद नहीं करना चाहिए. क्योंकि जल ही जीवन है. ( school children told save water)

दिव्यांगों के ओलंपिक की तैयारी जोरों पर, भोपाल में कई जगहों पर लगे शिविर

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बौद्धिक और मानसिक विकलांगों के ओलंपिक की तैयारी को लेकर भोपाल में 7 अप्रैल को भव्य आयोजन किया जाएगा. इसको लेकर भोपाल में विभिन्न जगहों पर शिविर लगाए जा रहे हैं. इसमें दिव्यांगों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं. (Preparations for the Olympics of disabled)

MPPEB: छात्रों ने लगाया घोटाले का आरोप, हाथों में तिरंगा लेकर उज्जैन की सड़कों पर उतरे युवा, किया कलेक्टर का घेराव

एमपी में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का विरोध करते हुए छात्रों ने जमकर हंगामा किया. कलेक्टर आशीष सिंह के घर और दफ्तर के बाहर 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने घेराव और प्रदर्शन किया. हंगामा कर रहे स्टूडेंट्स ने कलेक्टर को सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा.

PM Awas Yojana: गृह प्रवेशम् कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज ने पंचू के घर बुंदेली खाया खाना, ये रहा खास

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 'गृह प्रवेशम्' कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर के कदारी गांव में पंचू रजक के घर खाना खाया.(grah prvesham program in chhatatrpur)