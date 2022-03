भोपाल से बाहर शिवराज सरकार का कैबिनेट चिंतन शिविर; पढ़ें... पचमढ़ी मीटिंग का हिडन एजेंडा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के साथ कई बार आउटिंग के लिए गए. हर बार का मकसद सरकार की योजनाओं का रिव्यू और उसके बाद अच्छे तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करना रहा. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि 15 साल सीएम रहने के बाद भी सीएम शिवराज को अपनी बनाई योजनाओं को फिर नए सिरे से क्यों लागू करना पड़ रहा है और वो भी मंत्रालय से बाहर. बताया जाता है कि शिवराज सरकार ऐसी बैठकें करके अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास कर रही है. (Hidden agenda of Pachmadhi shivir) ( BJP worries for Mission 2023)

यहां देवी के रूप पूजी जाती है डॉगी की समाधि, कहानी सुन कर रह जाएंगे हैरान

भारत में कई ऐसे अजीबोगरीब मान्यताओं वाले मंदिर हैं, जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी होती है. इन्हीं मंदिरों में से आज हम अपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मान्यता पर आपको यकीन नहीं होगा.(tomb of bitch in sagar)

Ujjain Road Accident: अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल वैन, 18 बच्चे घायल, वाहन चालक की मौत

उज्जैन मदर लेंड स्कूल के बच्चों से भरी मैजिक वाहन धतरावदा के पास पलट गई, जिससे वाहन में सवार 18 बच्चे घायल हो गए. वहीं, वाहन चालक की मौत हो गई. फिलहाल, घायल बच्चों का उपचार जारी है.(Ujjain Road Accident)

जानें प्रदेश में दूसरे व्यापमं घोटाले की आशंकाएं क्यों जता रहे कमलनाथ ? शिवराज से कहा- इसे रोकिए मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में लाखों नौजवान रोजगार और सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. ये परीक्षार्थी वर्षों से कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा में बैठते हैं. लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के मोबाइल फोन पर परीक्षा का प्रश्न पत्र पाया गया है, यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में दूसरा व्यापम घोटाला होने से रोकिए मुख्यमंत्री जी. (CM kamalnath appeal to CM shivraj) (Stop second Vyapam scam in MP)

मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कैसे काम करेंगे संजीवनी क्लीनिक ? कांग्रेस की स्थिति पर कही यह बात

मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि पचमढ़ी में मंथन बहुत सार्थक रहा. पहले दिन 12 घंटे, दूसरे दिन 12 घंटे बैठक चली. बैठक में कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनको नए तरीके से शुरू करना है. मध्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का सेकेंड फेस प्रदेश सरकार बहुत जल्द लाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास जल्द से जल्द बनें, इसके लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है. (Pachmarhi Chintan Shivir very meaningful) (Minister Vishwas Sarang statement)

बुंदेलखंड में उमा भारती की सक्रियता बढ़ी: पुराने कुनबे को कर रहीं एकजुट, इस योजना के साथ चुनावी रण में उतरीं

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती इन दिनों प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड में जमकर सक्रिय हैं. पिछले एक साल से मप्र में लगातार सक्रियता बढ़ा रही उमा भारती पर राजनीति से जुड़े लोगों की नजरें हैं. वह प्रदेश की सियासत में फिर से अपना रुतबा बढ़ाना चाहती हैं. बुंदेलखंड उनका एक प्रकार से गढ़ है. इसलिए उन्होंने यहां अपने कुनबे को फिर से एकजुट करना व बढ़ना शुरू किया है. वह अपने पुराने समर्थकों को एकजुट करने में जुट गई हैं. (Uma Bharti active in Bundelkhand) ( Uma Bharti collect her supporter)

वन रक्षक भर्ती परीक्षा में साबित हुआ फर्जीवाड़ा, देखें ..10 साल चले केस में एसटीएफ ने कैसे सबूत जुटाए, कैसे मिली सजा

मध्यप्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा में हुईं धांधली में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है. इस मामले में सात अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है. करीब 10 साल पहले आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शिकायतों पर एसटीएफ ने कार्रवाई की थी.(Van Rakshak Exam 2012) (CBI court judgement) (three people found guilty)

नौकरी के नाम पर इंस्पेक्टर कर रहा था अननेचुरल सेक्स, न्यूड वीडियो से खुली पोल, फिर जो हुआ...

ग्वालियर लोकायुक्त विभाग में पदस्थ कार्यवाहक इंस्पेक्टर के द्वारा सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया. जिसके बाद मामला दर्ज होने के बाद से इंस्पेक्टर फरार है.(Lokayukta Inspector doing unnatural sex with man)

हड़ताल पर केंद्रीय श्रमिक संगठन: एमपी में 7 हजार बैंक शाखाओं पर लटके ताले, बैंकिंग कारोबार हुआ प्रभावित

केंद्र की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर के 20 करोड़ से ज्यादा कामगार, कर्मचारी, अधिकारी और बैंक कर्मचारी आज सोमवार से हड़ताल पर हैं. दस सूत्रीय मांगों को लेकर मध्यप्रदेश के 7 हजार व भोपाल जिले की 500 बैंक शाखाओं में ताले लटके रहे. जबलपुर में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में लेबर यूनियन ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर लंच का बहिष्कार किया. (Central labor organization on strike)

छिंदवाड़ा में बदला ट्रेंड, शादी के बाद कॉलेजों में एडिमिशन ले रही हैं महिलाएं, देखें ... साल दर साल कैसे बदला ट्रेंड

जहां एक ओर महिलाएं शादी के बाद घर-परिवार की जिम्मेदारियों में उलझकर रह जाती हैं. वहीं छिंदवाड़ा इस मामले में नया मुकाम हासिल कर रहा है. जिले में शादी के बाद ससुराल में रहने वाली महिलाओं ने कॉलेजों में दाखिला लेने में रुचि दिखाई है. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. (Trend change in Chhindvada) (admission in colleges after marriage)