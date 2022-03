MP में भांजियों को 'मामा' का तोहफा: कन्यादान योजना में मिलेंगे 55 हजार रुपए, दो मई को आरंभ होगी योजना

मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया है. साथ ही इस बैठक में योजनाओं के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए दायित्व सौंपा गया है. बैठक में कन्यादान योजना पर फैसला करते हुए तय किया गया है कि अब बेटियों को 51 हजार रुपये के स्थान पर 55 हजार रुपए दिए जाएंगें. यह योजना दो मई को आरंभ की जाएगी.

सामूहिक विवाह योजना में दहेज का सामान देने का कांग्रेस ने किया विरोध, कहा- फिर शुरू होगा भ्रष्टाचार

शिवराज कैबिनेट की कन्यादान योजना का कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है. कांग्रेस ने इससे प्रदेश में भ्रष्टाचार होने का हवाला दिया है.

शाजापुर कलेक्टर के तीखे बोल, महिला इंजीनियर से व्यापमं को लेकर कह दी यह बात, Video Viral

शहर में सीवरेज कार्य में लापरवाही देखकर संबंधित कंपनी के ठेकेदार और महिला इंजीनियर पर कलेक्टर दिनेश जैन नाराज हो गए. इस दौरान उन्होंने महिला इंजीनियर को फटकार लगाई. साथ ही शहर में गंदगी देखते हुए सीएमओ को सफाई के निर्देश दिए हैं.(Shajapur collector reprimanded female engineer)

जानें अरुण यादव ने सरकार पर क्यों लगाया वायदा खिलाफी का आरोप, चयनित शिक्षकों के धरने में कहा- 27% OBC आरक्षण पर बोला झूठ

एमपी ओबीसी चयनित शिक्षकों के धरने में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने कहा कि, दो से तीन दिन के अंदर मामले को लेकर विभागीय मंत्री से करूंगा मुलाकात. इसके साथ ही, कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं. (OBC reservation in mp teacher appointment)

शादी की बात करने के बहाने नाबालिग लड़की को बुलाया घर, फिर दो दिन तक किया रेप

ग्वालियर में एक लड़की को शादी का झांसा देकर दो दिन तक आरोपी ने कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया. किसी तरह युवती ने घर पहुंचकर घरवालों को आपबीती बतायी. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है. (minor girl raped in gwalior)

हत्या के आरोपियों का मकान तोड़ने पहुँचा अमला, छज्जे तक सिमटी कार्रवाई

भिंड के महगांव में हत्या के आरोपी के घर पर प्रशासन का बुल्डोजर चला. लेकिन कार्रवाई चंद मिनटों में ही पूरी हो गई और सिर्फ छज्जा गिराकर मशीन को रोक दिया गया. इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए.

मध्य प्रदेश में सच होगा अपने घर का सपना: 29 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लाख 21 हजार हितग्राहियों को वर्चुअल कराएंगे गृह-प्रवेश

मध्य प्रदेश में आवासहीनों के लिए खुशखबरी है. मंगलवार 29 मार्च को प्रदेश के पांच लाख 21 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्चुअल गृह-प्रवेश कराया जाएगा. इस योजना अभी तक प्रदेश में 24 लाख 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं.

सतना में एसपी की बड़ी कार्रवाई, थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला?

सतना में तस्‍करी के आरोपियों को छोड़ने पर टीआई समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. इसके बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. (action of SP against policemen in Satna)

MP में अब डोर-टू-डोर होगा राशन वितरण! बीपीएल फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश भर में अब डोर-टू-डोर राशन वितरण पर विचार किया जा रहा है. इससे फर्जी राशन कार्ड धारियों की पहचान करने में आसान होगी.(Ration will be distributed door-to-door in mp)

MP Cabinet in Pachmarhi: सरकार का प्लान, एक लाख हेक्टेयर में पायलट प्रोजेक्ट बनाकर नर्मदा के दोनों ओर होगी खेती

पचमढ़ी में दो दिवसीय बैठक में देर रात तक चिंतन-मंथन चलता रहा. कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर मंत्रिमंडल ने चर्चा की और कई बड़े निर्णय भी लिये गए. आज दूसरे दिन विभागों की समीक्षा होगी, जिसमें चर्चा होगी कि क्या इसमें किया गया है और क्या नवाचार किये जाएंगे, इन सभी बातों को लेकर चर्चा की जाएगी.