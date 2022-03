शिवराज का मिशन 2023: पचमढ़ी के जंगल से तय की 'सियासी दंगल' की लाइन, कई योजनाओं पर लिए अहम फैसले

सतपुड़ा के जंगल में शिवराज कैबिनेट का चिंतन बैठक शुरु हो गया है. अब यहां अहम फैसले लेने की शुरुआत भी हो गई है. इसमें तीर्थ दर्शन योजना, राशन वितरण, कन्यादान योजना से लेकर को लाड़ली लक्ष्मी योजना पर अहम फैसले लिए गए हैं. (Shivraj cabinet meeting in Pachmarhi)

जानें.. कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने क्यों कहा कि तो हम शिवराज सरकार का अभिनंदन करेंगे

जहां एक ओर शिवराज सरकार पचमढ़ी में चिंतन शिविर कर रही है, वहीं कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर हो रही है. लगभग रोजाना कोई न कोई पूर्व मंत्री प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रेस क्रांफ्रेंस करके शिवराज सरकार को लगातार घेर रही है. पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने शनिवार को सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार को बेरोजगार युवकों की परवाह नही है. (congress leader Kamleshwar Patel) ( Ex minister target to shivraj govt)

'भोपाली' वाले बयान पर विवेक अग्निहोत्री की मुश्किलें बढ़ीं, मुंबई के बाद भोपाल के दो थानों में भी शिकायत दर्ज

'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के 'भोपाली' यानि समलैंगिक के विवादित बयान पर मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है. निर्देशक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 'भोपाली मतलब होमोसेक्सुअल', यानी नवाबी शौक वाले लोग. ये बयान लगातार विवाद की वजह बन रही है.

MP में 20 कॉलेज का मालिक निकला प्राइमरी टीचर, EOW की छापेमारी में आय से 1000 गुना ज्यादा संपत्ति का अनुमान

मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने ग्वालियर में कार्रवाई करते हुए एक प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षक के घर छापा मारा. चार ठिकानों पर हुई कार्रवाई में शिक्षक के पास से 1000 गुना अधिक संपत्ति का खजाना जब्त किया गया है. (gwalior primary teacher eow raid) (Primary teacher turned out owner of 20 colleges in MP)

डिप्टी कलेक्टर के प्यार में पागल युवती ने ऑफिस के बाहर किया हंगामा, शादी करने की जिद पर अड़ी

कलेक्टर ऑफिस में एक युवती ने अपने प्यार के लिए जमकर बवाल किया. युवती यहां पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर से शादी करने की जिद करके बैठ गई. उसने खुद के डिप्टी कलेक्टर की प्रेमिका होने का दावा किया है.

सागर यूनिवर्सिटी में लड़की का हिजाब में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, कुलपति ने गठित की जांच समिति, छात्रों को दिए ये निर्देश

सागर के डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्रा के नमाज पढ़ने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसका विरोध करते हुए हिंदू जागरण मंच ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की है. वहीं पूरे मामले में विश्वविद्यालय की कुलपति ने जांच के आदेश दिये हैं.(Sagar University Namaz controversy)

मैहर के पास महेदर पंचायत सचिव के घर EOW का छापा, नोटों की गड्डियां मिलीं

मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कहीं सरपंच तो कहीं सचिव पकड़े जा रहे हैं. ताजा मामला मैहर के पास महेदर ग्राम पंचायत का है, जहां सचिव के घर पर EOW की टीम ने छापा मारा. (EOW raids Panchayat Secretary house)

अब...OYO की बारी! हिन्दू संगठनों का आरोप, संचालित होती हैं अवैध गतिविधियां, थाना घेर कर की कार्रवाई की मांग

इंदौर के गांधी नगर क्षेत्र में OYO होटल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ. यहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग गांधीनगर थाना पहुंचे और OYO होटल्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. लोगो ने आरोप है कि क्षेत्र में कई OYO होटल हैं जहां अवैध गतिविधियां संचालित होती है.

विपक्ष पर सिंधिया का निशाना, देश में केवल जनता का फ्रंट है...जिनके दिल में सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी हैं

ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के संभावित गठबंधन पर निशाना साधा. कहा कि देश में केवल एक ही फ्रंट है और वह है जनता का फ्रंट. जनता के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है. (Minister Scindia targets opposition)

इंदौर में Dancing cop के नाम से मशहूर Traffic police के आरक्षक रंजीत की मांग लद्दाख में

इंदौर में डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक रंजीत जल्द ही लद्दाख में ट्रैफिक संभालते हुए नजर आएंगे. लद्दाख में ट्रैफिक सुधारने के लिए तथा वहां के ट्रैफिक जवानों को बेहतर व्यवस्था सिखाने के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक ने इंदौर पुलिस को पत्र लिखकर लद्दाख में ट्रेनिंग देने के लिए रंजीत की मांग की है. (dancing cop Ranjeet traffic police) (dancing cop Ranjeet demand in Laddakh)