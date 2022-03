NSUI का बड़ा आरोप, माखनलाल यूनिवर्सिटी को JNU बनाना चाहती है BJP, शिक्षा संस्थानों के भगवाकरण का लगाया आरोप

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिया विश्वविद्यालय (chitra bharati film festival bhopal)राजनीति का अखाडा बनता जा रहा है. युनिवर्सिटी मे फिल्म कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को बुलाने पर एनएसयूआई और एबीवीपी आमने सामने आ गई हैं.

भिंड में छप रहे थे नकली नोट, 10 लाख की नगदी के साथ तीन गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

भिंड पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, पुलिस ने ना सिर्फ इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है बल्कि, आरोपियों से 10 लाख रुपय कीमत के जाली नोट भी बरामद किए हैं. (Three arrested with fake currency in Bhind)

कुछ देर में पचमढ़ी रवाना होगी 'सरकार' : सीएम सहित 30 कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर होगा मंथन, कांग्रेस ने उठाए सवाल

MP की शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक 26-27 मार्च को पचमढ़ी में आयोजित होगी. बैठक में प्रदेश के विकास के साथ ही राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर मंथन किया जाएगा. मीटिंग में सीएम शिवराज से साथ उनके 30 कैबिनेट सहयोगी भी शामिल होंगे. शुक्रवार शाम 7 बजे विशेष बस से सभी लोग पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे. पचमढ़ी मंथन पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सहयोगियों के साथ मंत्रालय में एक अनौपचारिक बैठक भी की . बैठक में कैबिनेट के 16 बिंदुओं को तय किया गया जिस पर आगामी तीन दिनों तक मंथन किया जाएगा. (cm shivraj government cabinet meeting in Pachmarhi)

पागल कुत्ते ने भैंस को काटा, मौत, जानें पूरा मामला, क्यों दर्जनभर लोग पहुंचे अस्पताल

प्रदेश के ग्वालियर से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. दरअसल, डबरा के चांदपुर गांव में पागल कुत्ते के काटने से एक भैंस की मौत हो गई. भैंस की मौत के बाद गांव में सनसनी फैल गई और उसके बाद दर्जन भर लोग रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे. (buffalo died due to bite of mad dog in gwalior)

HIGH COURT ने जताई नाराजगी, पूछा- आरटीओ में प्रभारी अधिकारी कैसे जारी कर रहे हैं परमिट

मध्यप्रदेश में आरटीओ दफ्तरों में सक्षम अधिकारियों का अभाव है. इस कारण प्रभारी अधिकारी भी सक्षम अधिकारी की भूमिका में आ जाते हैं. ये प्रभारी अधिकारी ऐसे कामों को भी परमिशन दे देते हैं, जिनके लिए वे पात्र नहीं हैं. ऐसे ही एक मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रभारी अधिकारियों द्वारा परमिट जारी करने पर नोटिस जारी किया है. (incharge officers in RTO issue permits) ( High court issued notice)

रायसेन जिले में एक और आदिवासी की मौत, आला अफसरों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार

रायसेन जिले के खमरिया चंद्रपुरा गांव में दो समुदायों के बीच हुए संघर्ष में घायल हुए एक और आदिवासी की मौत हो गई. उसका अंतिम संस्कार जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया. गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले हुए विवाद में एक आदिवासी की मौत हो गई थी और 40 लोग घायल हो गए थे. (Another tribal die in Raisen)

इंदौर में मेडिकल सेंटर्स और दवा खरीदने वालों के लिए गाइडलाइन जारी, क्या हैं ये नियम, यहां देखें ...

इंदौर में पुलिस अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी के तहत पुलिस ने दवा दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी की है. मेडिकल शॉप पर मिलने वाली कई प्रकार की दवाओं के लिए पुलिस ने डॉक्टर का पर्चा जरूरी किया है. (guideline for medical shops

कैलाश ने जताया शिवराज में भरोसा, बोले- अच्छा काम कर रहे हैं सीएम, इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्दोंने कहा कि, मध्यप्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं है, अगला चुनाव शिवराज के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा. (mp assembly elections 2023)

खंडवा में फूड प्वाइजनिंग का बड़ा मामला, चिकन-मछली खाने से 250 लोग पड़े बीमार

खंडवा के खानशाहवली क्षेत्र में सगाई समारोह के दौरान दूषित भोजन करने से लगभग 250 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. जिन्हें जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बीमार लोगों में महिलाएं, बुजुर्ग व बच्चे शामिल हैं.(food poisoning case in Khandwa)

इलेक्शन मोड में 'शिवराज' की बढ़ रही सक्रियता, हर वर्ग को खुश करने में जुटे 'मामा'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड में नजर आ रहे है. सीएम जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश में तेजी से जुटे गए हैं. महिलाओं के साथ पिछड़ों को साधने के साथ ही किसानों पर भी शिवराज सरकार का फोकस है. सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करके संदेश देना चाहती है कि मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है.