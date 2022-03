मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुलाई बड़ी बैठक: रात 8 बजे राज्यमंत्री, डीजीपी सहित सभी अधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे

CM शिवराज सिंह ने उत्तराखंड से लौटते ही मंत्रालय में बुलाई बड़ी बैठक बुलाई है. बैठस रात 8 बजे होगी, जिसमें राज्यमंत्री, डीजीपी सहित सभी अधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे. मध्य प्रदेश में पिछले साल से लागू 5 डे वर्किंग व्यवस्था को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. जिसके निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं.

उज्जैन में दो साल बाद भगवान गणेश की जत्रा निकली, भक्तों को मिले श्री गणेश के तीन रूपों के दर्शन

उज्जैन में दो साल बाद एक बार फिर श्रद्धालुओं में उत्साह है. आज बुधवार से शुरू हुए चैत्र माह में भगवान गणेश के चिंतामन गणेश स्थित मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में आए. चैत्र माह में भगवान की जत्रा निकाली जाती है. मान्यता है चिंतामन गणेश मंदिर की स्थापना भगवान श्रीराम और लक्ष्मणजी ने की थी. (After two years Jatra in Ujjain) ( Chintaman Ganesh mandir Ujjain)

आष्टा कृषि उपज मंडी में टूटा 54 साल का रिकॉर्ड, किसान का शरबती गेहूं खरीदने की होड़

सीहोर जिले की आष्टा कृषि उपज मंडी में बुधवार को अलग ही नजारा देखने को मिला. यहां 54 साल के इतिहास में पहली बार शरबती गेहूं रिकार्डतोड़ 5675 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका. गेहूं की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इसे खरीदने के लिए व्यापारियों में होड़ लग गई. होली के बाद मंडी में किसानों की आवक बढ़ गई है. व्यापारी भी उत्साहित हैं. (record broken in Ashta mandi) (Sharbati wheat at record rate)

देअविवि में दीक्षांत समारोह: राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने PHD करने वाले छात्रों को प्रदान की गई डिग्रियां, गोल्ड और सिल्वर मेडल भी दिए

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बुधवार को सत्र 2019-20 और 20-21 में उत्तीर्ण हुए छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ. रेणु जैन, इंदिरा गांधी कला केंद्र के सदस्य, सचिव सच्चिदानंद जोशी सहित कई लोग मौजूद रहे.

भोपाल के विंध्यांचल स्कूल में 10th क्लास के सभी बच्चे फेल, अभिभावकों ने स्कूल परिसर में किया हंगामा, कॉपी री-चैकिंग की मांग

भोपाल। विंध्याचल स्कूल अकादमी कोलार रोड में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं क्लास के सभी बच्चे फेल हो गए हैं. रिजल्ट की कॉपी मिलते ही सभी बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंच गए. अभिभावकों ने स्कूल मैनेजमेंट पर लापरवाही बरतने और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से सैलानियों के लिए खुशखबरी: शुतुरमुर्ग के कुनबे में हुई वृद्धि, अंडो से दो बच्चे बाहर आए

मध्य प्रदेश के इंदौर से सैलानियों के लिए अच्छी खबर है. कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शुतुरमुर्ग के कुनबे में वृद्धि हुई है. बीते दिनों मादा शुतुरमुर्ग ने करीब 18 अंडे दिए थे, दो बच्चे बाहर आए हैं, बाकि अंडों की विशेष देखभाल की जा रही है.

माइक्रो आर्ट कलाकार ने बनाया कैमिकल रहित रंग

खरगोन। शहर के माइक्रो आर्ट कलाकार ने होली के लिए स्पेशल रंग बनाया है. इस रंग की खासियत है कि यह कलर कैमिकल रहित है. इस कलर को हर व्यक्ति अपने घर पर भी बना सकता है. इसमें सीप का पाउडर खाद्य तेल का प्रयोग किया गया है.

बालाघाट: कान्हा नेशनल पार्क के पास नक्सलियों ने गोली मार कर की वन श्रमिक ही हत्या, धमकी भरे पर्चे भी फेंके

नक्सलियों ने युवक को पुलिस की मुखबिरी करने के शक में गोली मार दी. मृतक युवक वन श्रमिक बताया जा रहा है. युवक के शव के पास नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं जिसमें बालाघाट रेंज के 6 रेंजरों को धमकी दी है

बसपा विधायक रामबाई का सरकार पर तीखा वार, मेरे पति,देवर और भतीजा निर्दोष, हम चुनाव न लड़े इसलिए फंसाया जा रहा है

दमोह। पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह परिहार को अपने परिवार से दूरी अब खलने लगी है. लगातार किसी ना किसी माध्यम से उनकी पीड़ा भी झलक रही है. होली मिलन के दौरान विधायक रामबाई ने कई गांव का दौरा किया. इस दौरान फतेहपुर गांव में रामबाई ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि, मेरे पति, देवर, भाई और भतीजे तीन साल से जेल में हैं.

एक मां की करुण पुकार ... सीएम शिवराज भैया आपसे बड़ी उम्मीद है, अपने भांजे की जान बचा लो

शाजापुर का रहने वाला एक दंपती अपने बच्चे की जान बचाने के लिए करुण पुकार लगा रहा है. इन माता-पिता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है. इनका कहना है कि मेरे बेटे का इलाज करा दो. आप चाहो तो मेरे पास की दो बीघा जमीन ले लो. क्योंकि मेरा बेटा लीवर की बीमारी से पीड़ित है और वे उसका इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं. (mother's call for cm Shivraj) ( CM shivraj save my child)