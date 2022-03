रायसेन: बच्चों के विवाद के बाद दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, 1 की मौत 40 घायल, पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम शिवराज

रायसेन की सिलवानी तहसील के खमरिया गांव में रंगों का त्यौहार होली खूनी संघर्ष में बदल गया. दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 40 लोग घायल हो गए और1 मौत हो गई.

श्योपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला, तीन युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज, आरोपी फरार

श्योपुर में अपने दोस्त को साथ लेकर गांव के पास जंगल में घूमने पहुंची एक नाबालिग किशोरी के साथ 3 आरोपियों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है. पीड़िता की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.(Gang rape with minor in sheopur)

Face To Face: जानिए बीजेपी नेता ओपीएस भदौरिया ने क्यों कहा कि कांग्रेस अब हमारे लिए चुनौती नहीं , पंजाब में 'आप' पर जीत पर भी बोले

ईटीवी भारत से बीजेपी नेता ओपीएस भदौरिया ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस अब बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं रही. साथ ही उन्होंने पंजाब में 'आप' की जीत पर भी बयान दिया है. उन्होंने बताया कि पंजाब में आप क्यों जीती (BJP leader OPS Bhadauria interview)

मन्नत या मौत का खेल: परंपरा का नाम पर उज्जैन और बैतूल से सामने आई अजीबो- गरीब घटनाएं

महाकाल की नगरी से 15 किमी दूर चिंतामण मार्ग पर ग्राम टकवासा और हमीर खेड़ी में और बैतूल के आमला विकासखंड से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम गुबरेल में होली के दिन अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता है. आस्था कहे या फिर अंधविश्वास, ग्रामीण जान की परवाह किए बिना इन परंपराओं को मानते हैं.(devotees hangs on a 30 feet high pillar)

सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर मनी महादेव की होली, केसरिया रंग में सराबोर हुए भगवान भोलेनाथ

कोरोना की वजह से पिछले दो साल से होली की रंगत फिकी थी, लेकिन इस साल कोरोना का साय हटते ही पूरा प्रदेश होली के रंग में डूब गया. लोगों ने खूब होली खेली, एक दूसरे को जमकर रंग लगाया. वहीं इस बीच शनिवार को सीहोर में महादेव की होली भी मनाई गई. कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने लोगों को महादेव की होली मनाने का संदेश दिया था.

एमपी के आईएएस नियाज खान का विवादित ट्वीट, बोले- मुसलमानों के नरसंहार पर लिखेंगे किताब, रामेश्वर शर्मा ने दिया यह बयान

'द कश्मीर फाइल्स' पर विवाद जारी है, इसी कड़ी में अब इस मामले में आईएएस अधिकारी नियाज खान (IAS Niyaz Khan) ने भी बयान दिया है. आईएएस अधिकारी ने ट्वीट कर कहा है कि, निर्माता देश के कई राज्यों में हुई मुसलमानों की हत्याओं पर भी फिल्म बनाएं, मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान हैं.(IAS Niyaz Khan on the kashmir files)

MP Police Holi: धुलेंडी के अगले दिन होली की खुमारी में डूबी खाकी, पुलिसकर्मियों की होली जमकर मचा धमाल

होली पर्व पर प्रदेश के लोगों ने दो दिन तक शहरभर में सभी लोगों ने खूब होली खेली. आम लोगों की सुरक्षा के लिए सभी शहरों में पुलिस तैनात थी. इसी वजह से प्रदेश में धुलेंडी के दूसरे दिन शनिवार को पुलिसवालों की होली हुई. जहां पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली.

MP Congress : कांग्रेस में नेता-कार्यकर्ता सब दरकिनार, हताश- निराश और बिखरा संगठन, कैसे पूरा होगा मिशन 2023... पढ़ें पूरा राजनीतिक विश्लेषण

अगले साल मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश में कांग्रेस पहले से ही कमजोर है. हाल ही में आए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद नेता और हताश हो गए हैं. भारी अंतर्कलह, अंतर्विरोध, गुटबाजी के चलते कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

बुदनी रेल लाइन का तिहरीकरण,तीसरी लाइन चालू होने से होगी क्षेत्र की प्रगति

पश्चिम-मध्य रेलवे द्वारा इटारसी-भोपाल के बीच बरखेड़ा-बुधनी घाट सेक्शन पर सुरंग का निर्माण कार्य तेजी से जारी है. हबीबगंज से बरखेड़ा और बुदनी से इटारसी के बीच तीसरी लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण लगभग हो चुका है, जबकि बरखेड़ा से बुदनी का निर्माण कार्य प्रगति पर है. तीसरी रेल लाइन के चालू हो जाने से गाड़ियों की गति बढ़ने के साथ ही क्षेत्र की प्रगति होगी. (Tunnel construction work continues)

होलिका दहन के दौरान नशे में युवक कर रहा था स्टंट, खुद को मारे चाकू, गई जान, देखें Video

होली की मस्ती एक युवक की जान पर बन आई. दरअसल, एक युवक ने होली में ड़ास करते हुए खुद को ही चाकू मार लिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.(young man killed himself with knife in indore)