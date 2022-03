जबलपुर प्लेन लैंडिंग के दौरान फटा टायर, रनवे से फिसला विमान, सभी फ्लाइट हुईं कैंसिल

जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर शनिवार दोपहर एक हादसा हुआ. दरअसल, दिल्ली- जबलपुर बिलासपुर की फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान अचानक से ही रनवे से बाहर पहुंच गई, इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया. हालांकि, राहत की बात है कि, इस हादसे में किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है. (major accident averted in jabalpur dumna airport)

इंदौर ने देश को सौंपे 377 योद्धा, बीएसएफ के नव आरक्षकों ने ली शपथ

देश की सरहदों की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाने वाले नव आरक्षकों ने इंदौर में हुए परेड कार्यक्रम में शपथ ली. सहायक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक जे के एस रावत ने नवआरक्षकों के परिवार को दी बधाई.(New constables of 377 BSF took oath in Indore)

भोपाल NLIU में 100 छात्राओं से यौन शैषण का आरोपी प्रोफेसर अंडरग्राउंड, सरकार को दी चुनौती, बोला- आरोप निराधार

भोपाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (National Law University Bhopal) से 100 छात्राओं के यौन शोषण (Sexual Abuse Of 100 Girl Students) के आरोपी प्रोफेसर तपन रंजन मोहंती के खिलाफ कांग्रेस ने शनिवार को प्रदर्शन कर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने की कोशिश की. इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं और पुरुष के बीच झपड़ भी हुई.

गायों की मौत पर बवाल, सज्जन सिंह वर्मा बोले- सीएम शिवराज के खिलाफ दर्ज हो गौहत्या का मुकदमा

इंदौर। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर में बड़ी संख्या में मारी गई गाय को लेकर अब कांग्रेस, भाजपा के खिलाफ आक्रमण मूड में है. इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में गौमाता पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई.

शिवराज के इस मंत्री से सिंधिया ने किया वादा, मरते दम तक देंगे साथ

जिले के गढ़ाकोटा के ऐतिहासिक महोत्सव में आज आयोजक मंत्री गोपाल भार्गव भावुक हो गए. दरअसल 200 साल से ज्यादा पुराने इस मेले को नया स्वरूप गोपाल भार्गव ने मंत्री बनने के बाद दिया था और पिछले 14 साल से नए स्वरूप में रहते लोक उत्सव का आयोजन होता है.(Rahas mela 2022)

मंडला में बड़ा हादसा: अंजनिया घाट से 20 फिट नीचे गिरा ट्रक, चार घंटे के रेसक्यू के बाद जिंदा निकाला गया चालक

NH-30 में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां घाट में ट्रक गिरने से चालक ट्रक के केबिन में ही फंस गया. प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को रेसक्यू कर बाहर निकाला गया, फिलहाल घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बाबा महाकाल का दर्शन करने से पहले पढ़ें यह खबर: बदला दर्शन का समय और नियम, होली के दिन से होंगे लागू

महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में प्रतिदिन होने वाली आरती का समय बदलने जा रहा है. यह बदलाव होली के दिन से शुरू होगा. बाबा महाकाल को अब भस्म आरती में ठंडे जल से स्नान काराया जायेगा जो आश्विन पूर्णिमा तक जारी रहेगा. कोरोना को लेकर मिली छूट के बाद इस बार महाकाल मंदिर प्रांगण में होलिका दहन भी धूम-धाम से मनाया जाएगा.

इन किसानों के लिए वरदान बन गईं देसी गायें, भरपूर दूध देती हैं, जैविक खेती के लिए भी बहुत उपयोगी

आमतौर पर लोग ऐसे नस्ल की गाय पालना पसंद करते हैं, जो ज्यादा दूध देती हैं. देसी गाय पालने में लोगों की रुचि कम है, क्योंकि देसी गाय कम दूध देती हैं. इसके उलट कुछ ऐसे किसान भी हैं, जिनके लिए यही देसी गाय अब वरदान साबित हो रही हैं. ये देसी गाय आखिर कैसे किसानों की किस्मत बदल रही हैं. पेश है स्पेशल रिपोर्ट ... (Desi cows very useful for villegers)

MPCC : मध्यप्रदेश कांग्रेस की बूथ, मंडलम् और सेक्टर इकाई का गठन जोरों पर, कमलनाथ को दी जाएगी रिपोर्ट

मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने पर सारा फोकस लगा रखा है. बूथ, मंडलम् और सेक्टर इकाइयों को मजबूत करने पर प्रदेश कांग्रेस काम कर रही है. इन इकाइयों में नियुक्तियों का काम लगभग पूरा कर लिया गया है. जल्दी ही इसकी रिपोर्ट मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपी जाएगी. ( Booth and mandlam units of mpcc)

शायर मुनव्वर राणा को विश्वास सारंग ने देशद्रोही करार दिया, देखें Video

भोपाल। शायर मुनव्वर राणा के बयानों को लेकर साहित्य जगत के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी चर्चा गर्म है(Munawwar Rana controversial statement). मुनव्वर राणा के यूपी छोड़ने वाले बयान पर एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है. उन्होंने राणा को विघटन करने वाला और देशद्रोही करार दिया है.