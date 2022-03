कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, जानें क्या है हत्या की वजह

मुरैना देवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित भवनपुरा में शुक्रवार को एक कलयुगी बेटे के अपने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या का दी. घटना के बाद आरोपी बेटे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (son killed his father with axe in morena)

अजब एमपी में गजब कांड: भोपाल एनएलयू के प्रोफेसर पर 100 छात्राओं ने लगाए यौन शोषण के आरोप, सीएम ने दिए जांच के आदेश

राजधानी भोपाल में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 100 छात्राओं के यौन शोषण का मामला सामने आया है, जिसमें भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जांच शुरू कर दी है. साथ ही सीएम शिवराज ने जांच के आदेश दिए हैं.

'महाराज' ने फिर साधा 'राजा' पर निशाना, कहा- लोग सुधर नहीं रहे, हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं...

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि विदेश में उनकी बहुत लोकप्रियता है. वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विपक्ष को मिली हार पर निशाना साधा. उन्होंने विपक्षी नेताओं के द्वारा ईवीएम पर हार के लिए ठीकरा फोड़ने पर कहा कि लोग सुधर नहीं रहे हैं.

Madhyapradesh Assembley session : मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा खुलासा, टोल नाकों पर हो चुकी 600 गुना ज्यादा वसूली

मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के सवाल पर सरकार द्वारा दिए गए जवाब से एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दरअसल, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश के टोल नाकों पर वसूली को लेकर सवाल पूछा था. जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि टोल नाकों से 500 से 600 गुना ज्यादा वसूली हो रही है. (heavy recovery at toll points in madhyapradesh) ( Big disclouser during assembly session)

MP Assembly तीसरा अनुपूरक बजट पारित, विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित

मध्य प्रदेश वित्त वर्ष 2022-23 का विधानसभा में बजट पेश हो गया है, लेकिन अप्रैल माह तक सरकारी खर्च के लिए विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. फिलहाल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

कभी दुश्मन, अब दोस्त: कभी सिंधिया को गद्दार बताने वाले पवैया अब महाराज के दरबार में लगा रहे हाजिरी

सिंधिया परिवार को गद्दार कहने वाले और अपने भाषणों के माध्यम से घेरने वाले कट्टर हिंदूवादी नेता जयभान सिंह पवैया स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती की छतरी पर पहुंचे और उन्हें नमन किया. (Jaibhan Singh Pawaiya in gwalior)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर ले रहा था रिश्वत, लोकायुक्त ने रंगेहाथ पकड़ा

रतलाम के आलोट स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 10 हज़ार की रिश्वत लेते गिरफ़्तार किया है. फिलहाल मौके पर कार्रवाई जारी है.

Jabalpur Water Crisis: 150 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बूंद बूंद को तरसेगा जबलपुर, जानिए क्यों?

जबलपुर वासियों को हर साल गर्मी में पानी के लिए तरसना पड़ता है. वैसे तो नगर निगम ने 150 करोड़ की लागत से 16 पानी की टंकियां बनाई हैं. लेकिन कई टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, यह केवल दिखाने के लिए सफेद हाथी बनकर रह गई हैं. (Jabalpur Water Crisis)

चायवाला बना करोड़पति: खाते में आए 5 करोड़ तो हुई किडनैपिंग, कारनामे में वर्दी वाले बड़े अधिकारी भी शामिल

उज्जैन के एक युवक के खाते में 5 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर होने के बाद वो रातों-रात करोड़पति बन गया. ये सब सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के नाम पर हुआ. युवक ने लाखों रुपए का मकान भी खरीदा. मगर इस घटना ने खतरनाक मोड़ तब लिया जब युवक को किडनैप कर उसका मकान हड़प लिया गया. बैंक ने भी करोड़ों के ट्रांजैक्शन मामले में भारी भरकम टैक्स मांगा. फिर जो खुलासा हुआ उसमें पुलिस के बड़े से लेकर छोटे अधिकारी तक लपेटे में आ गए. जांच में चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. (5 crores rupees transfer in youth account)

चार राज्यों में भाजपा की जीत पर जेपी नड्डा की सास ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी बधाई

चार राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सास और जबलपुर से पूर्व सांसद जयश्री बेनर्जी ने बधाई दी है. उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा दिन रात काम करते थे. (jp nadda mother in law in jabalpur)