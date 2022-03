International Women's Day: जब जबलपुर की 82 साल की बुजुर्ग शांति बाई के आगे झुक गई दिल्ली सरकार, हौसले को मिला सम्मान

82 साल की उम्र में जब बुजुर्ग अपने कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, उम्र के उस पड़ाव पर जबलपुर की शांति बाई आज भी घर-घर जाकर काम कर रहीं है. शांति बाई के इसी हौसले को दिल्ली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया है.

बदल गया चंबल अंचल: अब यहां गन नहीं, गरिमा की होती है बात, महिलाओं ने कहा अपना टाईम आएगा..

चंबल अंचल में पिछले कुछ सालों से बदलाव की हवा चल रही है, यही कारण है कि जिस आधी आबादी को कभी चार दिवारी में रखा जाता था, आज वह अपने हुनर से अपने अंचल का नाम देश-विदेश में भी रोशन कर रही है.

International Women's Day: कांग्रेस ने किया महिलाओं का सम्मान, कमलनाथ बोले- देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान

मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पीसीसी में महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित महिला के सम्मान समारोह विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान किया.

खोजने गए थे खजाना मिल गए भगवान, देखें VIDEO

विदिशा। सिरोंज अशोकनगर सीमा पर देश का प्रसिद्ध करीलाधाम सीता मंदिर है. मंदिर की पहाड़ी के समीप ग्राम गड़पेहर के जंगलों में एक पुराना टूटा हुआ किला है. किले में गढ़े धन की तलाश में आए दिन लोग खुदाई करते रहते हैं. बीते रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खजाना खोजने के लिए खुदाई की गई. खुदाई के दौरान भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मिली.

उज्जैन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, cm संग किए बाबा महाकाल के दर्शन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर हैं. मंगलवार को वे उज्जैन पहुंचे और सीएम शिवराज सिंह चौहान संग बाबा महाकाल का दर्शन किए. (JP Nadda visited Baba Mahakal). जेपी नड्डा अपनी पत्नी के साथ विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पहुंचे और बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर आशीर्वाद लिया.

निजी स्कूलों की मनमानी पर सांसद प्रज्ञा सिंह सख्त, पेरेंट्स यहां करें शिकायत

मध्यप्रदेश में राजधानी भोपाल सहित कई जगहों से स्कूलों की मनमानी की शिकायतें हैं. कोरोना महामारी की शुरुआत से ही स्कूलों के गैरजिम्मेदार रवैये अपना रहे हैं. भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ने भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया था. जांच के लिए डीईओ ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश जारी किए हैं. ( Bhopal Mp strict on Private schools) ( private schools of bhopal under investigation)

रिश्ते का कत्ल! पति ने की पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या, आरोपी की तलाश में पुलिस

बैतूल में एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. बताया जाता है कि मंगलवार सुबह अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर आरोपी पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस अब आरोपी की तलाश में है. (Husband murdered his wife in Betul)

महिला सुरक्षा के लिए 100 'निर्भया बाइक्स', CM शिवराज ने किया फ्लैग ऑफ, उर्जा महिला हेल्प डेस्क की भी शुरूआत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला दिवस पर भोपाल में (cm shivraj flag off 100 nirbhaya bikes) स्मार्ट सिटी पार्क से 'ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क' की शुरुआत की. सीएम ने महिला पुलिसकर्मियों को 100 निर्भया बाईक्स देते हुए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

बैकफुट पर जीतू पटवारी: मंत्री गोविंद सिंह का बयान, कांग्रेस में होगा यूक्रेन-रूस जैसा घमासान

जीतू पटवारी ने कमलनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि वह जो बोलेंगे उसका पालन करूंगा. कमलनाथ मेरे नेता है और मेरे नेता रहेंगे. उधर, राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में यह तो जंग की शुरुआत है.

जिद करो दुनिया बदलो: 60 साल की शक्ति, रंजना पाठक ने बदल दी कई गांवों की महिलाओं की जिंदगी

इंदौर से 30 किमी दूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़े करने के लिए एक संस्था के द्वारा अभियान चलाया गया और देखते ही देखते अभियान में कई गांव की (International Women Day 2022) महिलाएं शामिल हो गई. फिलहाल, सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं.