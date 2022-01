देश के लिए कलंक और समाज के लिए कैंसर हैं मुन्नवर राणा जैसे लोग,MP के मंत्री विश्वास सारंग का बयान

मुनव्वर राना के यूपी में (minister viswas rarang told munawwar rana) बीजेपी की फिर से सरकार बनने पर यहां से पलायन कर जाने वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने (munawwar rana cancer for country and society) मुनव्वर राणा पर हमला बोलते हुए उन्हें देशद्रोही और देश के लिए कलंक कहा है.

तीसरी लहर का खौफ! वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरुक हुए लोग, खुद ही पहुंच रहे हैं टीकाकरण सेंटर, MP में टारगेट से ज्यादा लगा पहला डोज़

भोपाल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए (MP corona third wave) लोग अब सजग हो गए हैं. अब लोग टीकाकरण कराने खुद ही टीकाकरण सेंटर आ रहे हैं. जिसके चलते (mp vaccination update) एमपी ने टारगेट से ज्यादा लोगों को पहला डोज़ लगाया है.

....नहीं तो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लटका दूंगा-अधिकारियों पर बरसे बसपा विधायक

भिंड में सड़क मरम्मत के नाम पर हो रहे घटिया काम को देख स्थानीय विधायक संजीव सिंह कुशवाह भड़क गए. काम का निरीक्षण करने पहुंचे बसपा विधायक ने इंजीनियर और ठेकेदार को धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर काम ढंग से नहीं हुआ तो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लटका दूंगा. (BSP MLA furious over poor construction)

प्रदेश में शुरू होने जा रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा प्लान, इस दिन से होगी भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत

ग्वालियर में मार्च महीने से प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल की शुरूआत (MP first drone school) होने जा रही है. MITS के डायरेक्टर के अनुसार, इसकी भर्ती प्रक्रिया फरवरी से शुरू होगी. ग्वालियर ड्रोन स्कूल में (gwalior drone school) बच्चों के लिए 3 माह से लेकर 1 साल तक के कोर्स संचालित किए जाएंगे, इसे पूरा करने के बाद बच्चे ड्रोन पायलट बन सकेंगे.

सतना दौरे पर सीएम शिवराज के हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, सड़क मार्ग से पहुंचे

सतना में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का हेलिकॉप्टर अचानक खराब हो गया. ऐसे में उन्हें नागौद से दुर्गापुर हेलिकॉप्टर से जाना पड़ा. (technical issue in cm shivraj helicopter)

राहुल गांधी से मिले कमलनाथ, 1 घंटे चली मुलाकात, घर-घर चलो अभियान सहित 5 राज्यों के चुनाव पर हुई चर्चा

एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष (kamalnath met rahul gandhi) कमलनाथ नई दिल्ली राहुल गांधी से मिले. दोनों नेताओं के बीच हुई यह मुलाकात लगभग 1 घंटे चली.

भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, सीएम के खिलाफ आपत्‍तिजनक वीडियो पोस्‍ट करने वाले युवक को मुंबई से दबोचा

भोपाल क्राइम ब्रांच ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए इकबाल परवेज को मुंबई से दबोचा है. दरअसल, आरोपी इकबाल ने सीएम शिवराज के खिलाफ आपत्‍तिजनक बयान (CM Shivraj Singh Chauhan objectionable video) दिया था. जिस पर कार्रवाई करते हुए अब क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को भोपाल ला रही है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की बैलगाड़ी की सवारी, जानें फिर क्या हुआ

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बूथ विस्तारक महाअभियान के तहत खरगोन के दयालपुरा गांव पहुंचे. यहां उन्होंने बैलगाड़ी की सवारी की. यही नहीं उन्होंने गाड़ी की लगाम भी थामी.

6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, सीएम शिवराज की नाराजगी के बाद हटाए गए मुरैना एसपी

शनिवार को 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसमें मुरैना के पुलिस अधिक्षक भी शामिल हैं, जिन्हें लेकर बीते दिनों सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई थी.

SC/ST Reservation in Promotion: आरक्षण पर 'सुप्रीम' फैसले का भाजपा ने किया स्वागत, नरोत्तम मिश्रा बोले-कर्मचारियों के कैडर के हिसाब से तैयार है डाटा

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण (SC ST reservation in promotion) के पैमाने तय करने में दखलंदाजी से इनकार कर दिया है. इसे लेकर कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि वो डाटा तैयार करें और उसके बाद ही किसी अंतिम फैसले की तरफ बढ़ा जा सकता है. कोर्ट के इस फैसले (SC on Reservation in Promotion) का बीजेपी ने स्वागत किया है तो MP में कांग्रेस सत्ताधारी दल पर निशाना साध रही है.