मोदी के लिए शिव के दर पर शिवराज: गुफा मंदिर में करवाया महामृत्युंजय का जाप, सोनिया-राहुल के लिए भी की प्रार्थना!

पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासत जोरों पर है. बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए मंदिरों में पूजा-अर्चना कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज भोपाल के गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की.(modi secutity breach shivraj mahamritunjay jaap bhopal )

बुली बाई ऐप का MP कनेक्शन: गिरफ्तार युवक निकला वैल्लोर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का छात्र

बुली बाई ऐप मामले में गिरफ्तार युवक का एमपी कनेक्शन सामने आया है. जानकारी के मुताबिक युवक नीरज विश्वोई सीहोर के वैल्लोर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का छात्र है. अब सीहोर पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है.(bulli bai case mp connection )

कोरोना से जंग को सरकार तैयार, एमपी में 56 हजार बेड कोविड मरीज के लिए रिजर्व- विश्वास सारंग

कोरोना संक्रमण की हाई स्पीड को देखते हुए एमपी सरकार भी एक्शन में है (MP Corona Cases). गुरुवार को राजधानी भोपाल के काटजू हॉस्पिटल का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 56 हजार बेड्स कोविड मरीज के लिए रिजर्व रखे गए हैं.

प्रधानमंत्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण, यह देश के सम्मान का विषय- कमलनाथ

पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है (Kamalnath on PM security lapse). ये हमारे देश के लिए सम्मान का विषय है.

मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, फेस मास्क न पहनने पर लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ेगी: नरोत्तम मिश्रा

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन या बाजारों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. (No proposal to impose lockdown in MP)

दमोह में बीजेपी-कांग्रेस नेता के ठिकानों पर आयकर विभाग के 200 अधिकारियों ने मारा छापा, पुलिस बेखबर

अल सुबह जब 50 से अधिक गाड़ियों में सवार होकर 200 से अधिक आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी दमोह पहुंचे तो थोड़ी ही देर में अफरातफरी का माहौल बन गया. पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. कांग्रेस नेता शंकर राय शहर के बड़े कारोबारी हैं और उनके भाई कमल राय बीजेपी नेता हैं. राय परिवार के कई ठिकानों पर एकसाथ कार्रवाई (Big raid of Income Tax Department on brother of Congress leader) चल रही है, अंदर से दस्तावेज-नोट जलाने की गंध भी आ रही है.

Corona Third Wave: ऑफलाइन एग्जाम को लेकर छात्रों का हंगामा, मांग न मानने पर सड़क पर लगाया जाम

जबलपुर। कोरोना की तीसरी लहर के बीच उच्च शिक्षा विभाग ऑफलाइन एग्जाम करा रहा है, जिसका विद्यार्थियों विरोध कर रहे हैं. जबलपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने सड़क पर उतरकर विरोध करते हुए धरना, प्रदर्शन किया. छात्रों की बात न सुने जाने से नाराज छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया. जिसके काफी देर तक आवागमन बंद रहा. इस दौरान थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने जब छात्राओं को समझाने की कोशिश की तो छात्र भड़क गए. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच बहस भी हुई. (jabalpur College student protest) (student protest against offline exam)

ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश: मौसम विभाग ने ओले पड़ने की जताई आशंका, किसानों की बढ़ी चिंता

ग्वालियर चंबल अंचल में बुधवार की शाम से मौसम में अचानक बदलाव हुआ और रात में रिमझिम बारिश हो गई. ये बारिश आज भी जारी है, मौसम विभाग ने ग्वालियर अंचल में ओले पड़ने की आशंका जताई है.(Rain in Gwalior Chambal region)

हाईटेक होगा डायल 100ः FRV गाड़ियों की बढ़ेगी संख्या, वाहनों में लगेंगे डैश बोर्ड और बाॅडी वॉर्न कैमरा, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

मध्य प्रदेश पुलिस के सेंट्रलाइज डायल-100 कंट्रोल रूम और एफआरवी वाहन को अब पहले से ज्यादा हाईटेक बनाने की तैयारी है. इन गाड़ियों में डैश बोर्ड और बाॅडी वॉर्न कैमरे लगे रहेंगे (Hi tech FRV vehicles). इनकी खासियत यह होगी कि डायल-100 कंट्रोल रूम में इन्हें लाइव देखा जा सकेगा. वहीं इससे पुलिस के काम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार के आरोपों से भी बचा जा सकेगा.

PM security breach: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, कल होगी सुनवाई

हैदराबाद: पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला (pm narendra modi security breach) सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस एनवी रमणा के सामने इस मामले को उठाया. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 7 जनवरी को सुनवाई (pm modi security breach matter reaches supreme court) होगी.