मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: OBC आरक्षण पर फैसला आए बगैर जारी नहीं होंगे पंचायत चुनाव के नतीजे, निर्वाचन आयोग ने जारी किया नोटिस

एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे घमासान (kamalnath on obc reservation) के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने पर रोक लगा दी है. आयोग ने एक नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ओबीसी आरक्षण पर फैसला आए बगैर चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे. इससे पहले प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सरकार का रुख साफ करते हुए कहा था कि (narottam mishra on obc reservation in bhopal) ओबीसी आरक्षण के बिना प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे. सरकार अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

उज्जैन में दुष्कर्मी को 71 साल की सजा: पहले महिला से रेप किया, फिर साथियों ने गैंगरेप किया, आगे कई लोगों को बेच दिया

उज्जैन कोर्ट ने एक दुष्कर्मी को 71 साल की सजा सुनाई है. (ujjain rapist got punishment of 71 years imprisonment )उसे रेप, गैंग रेप, मानव तस्करी का दोषी पाया गया है. तीन आरोपी अभी भी फरार हैं.

रीवाः जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, 18 घंटे तक लाश के साथ बैठे परिजन, नहीं मिला न्याय

रीवा में जमीनी विवाद के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद परिजन आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए शव (youth shoot dead in rewa) को घटनास्थल पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

MP में भ्रूण लिंग परीक्षण पर 10 साल की सजा का प्रस्ताव, सूचना देने वालों पर होगी लाखों के इनाम की बारिश

MP के रीवा में भ्रूण लिंग परीक्षण (Fetal Gender Test in Rewa) पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़े प्रावधान का प्रस्ताव भेजा है. दोषियों को अब तक दी जानेवाली 3 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है. भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को दो लाख रुपए मुखबिर पुरस्कार राशि के रुप में दी जाएगी.crime of feticide in mp

साल 2022 में शिवराज सरकार का सबसे बड़ा संकट! क्या कहते हैं सितारे, जानिए ज्योतिषाचार्य से

2022 में भी एमपी की जनता को महंगाई से राहत मिलना मुश्किल है. ये अनुमान लगाया है ज्योतिषाचार्य धर्मेन्द्र शास्त्री ने. उनके मुताबिक नया साल एमपी की अर्थव्यवस्था के लिए काफी उथल पुथल वाला रहेगा. (jyotishi about mp economy in 2022 )सरकार पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा.

कांग्रेस के स्कूल में ही पढ़े हैं मोदी जी और शिवराज, बीजेपी के पुराने सवाल का कमलनाथ ने यूं दिया जवाब

पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है. कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी पूछती है कि कांग्रेस ने क्या किया है. कमलनाथ ने जवाब में कहा कि जिस स्कूल में मोदी जी और शिवराज पढ़े हैं, (kamalnath pcc attack bjp 22 december 2021)वो कांग्रेस ने ही बनवाए हैं. कमलनाथ की मौजूदगी में आज पीसीसी में गोंडावन गणतंत्र पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए.

ई कॉमर्स कंपनी अमेजन-फ्लिप कार्ट को गृह मंत्री की चेतावनी! साइट से हटाए मादक पदार्थ नहीं तो होगी कार्रवाई

मॉब लिंचिंग पर राहुल गांधी के बयान के बाद (politics on mob lynching case in mp) सियासत गरमा गई है, इस मुद्दे पर अब एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Rahul Gandhi Narottam Mishra face to face on mob lynching) और राहुल गांधी आमने-सामने हैं.

मध्य प्रदेश में शीतलहर से कांपे कई इलाके, दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं! ठंड से किसानों की फसलें हो रहीं बर्बाद

प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है (severe cold wave conditions in mp). इस कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनता तो परेशान है ही साथ में किसानों पर भी इस ठंड की मार पड़ रही है. ठंड के चलते पड़ रहे पाले से किसान की फसल बर्बाद हो रही है. मौसम विभाग की माने तो दिसंबर में ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है.

कैग की रिपोर्ट ने किया बेनकाब! सफेद हाथी बना खेल विभाग, मुफ्त अनाज योजना में भी अंधेरगर्दी!

कैग की रिपोर्ट ने (CAG report exposes Shivraj government) शिवराज सरकार को बेनकाब कर दिया है, कैन ने कई विभागों की गड़बड़ियों और विफलता को उजागर किया है.

ओमीक्रॉन का बढ़ता खतरा: केंद्र ने राज्यों को जारी की नई एडवाइजरी, सख्ती से पालन करने के निर्देश

कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र ने नई (New guidelines of Central health Department) गाइडलाइन जारी की है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर गाइड लाइन का सख्ती से (states to prevent omicron variant) पालन करने को कहा है. गाइडलाइन में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर फोकस करने और वॉररूम को एक्टिवेट करने की हिदायत दी गई है.