MP BJP MlA Meeting CM House सीएम शिवराज व वीडी शर्मा की विधायकों से वन टू वन, बोले- संभल जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा

मध्यप्रदेश में मिशन 2023 Mission 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने विधायकों की क्लास लगानी शुरू कर दी है. सत्ता और संगठन में कसावट लाने के लिए गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह CM Shivraj के साथ प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा VD Sharma ने विधायकों से वन टू वन किया. विधायकों को पार्टी को मिली रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई. विधायकों से पूछा कि अपने क्षेत्र में आपने क्या किया जिससे पार्टी फिर से टिकिट दे. इसके साथ ही सीएम शिवराज व वीडी शर्मा ने विधायकों को नसीहत देने के साथ ही चेतावनी भी दी. विधायकों से कहा कि संभल जाओ नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा. CM Shivraj meeting MLAs, Warned with advice, One to one with BJP Mlas, CM Shivraj and VD Sharma, Warning MLA careful, BJP MLAs meeting Bhopal

Garlic Issue MP लहसुन किसानों की समस्या लेकर दिल्ली पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल, नहीं मिला ठोस आश्वासन

मध्यप्रदेश में लहसुन किसानों की समस्या को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले. कमल पटेल ने लहसुन किसानों की समस्या से अवगत कराया और इनकी कीमतों का सही निर्धारण करने का आग्रह किया. इस मामले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला. Garlic Cultivation in MP, Bumper yield Garlic MP, Farmers Throw Garlic Rivers, Agriculture Minister Kamal Patel Delhi, Raise problem garlic farmers, not get assurance, Kamal Patel meet Narendra Tomar

Jabalpur Child Death 5 साल के मासूम की अस्पताल में मौत के मामले में नया मोड़, डॉक्टर बोले मृत बच्चे को लेकर आए थे परिजन

जबलपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही और इलाज के अभाव में हुई 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में नया मोड आ गया है. क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉ संजय मिश्रा का कहना है कि परिजनों के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. उनका कहना है कि जब परिजन अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वह मृत था. परिजन स्थानीय लोगों के बहकावे में आकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है. Jabalpur Child Death , jabalpur death in hospital

Agar Malwa दो हजार की रिश्वत लेते प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त ने पकड़ा

आगर मालवा। कानड़ थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक दुर्गा प्रसाद वर्मा को रिश्वत लेते हुए उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. सूतड़ा निवासी आवेदक सिद्धूलाल की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है. सुतड़ा में आवेदक के साथ हुए विवाद को लेकर आरोपी पर कार्रवाई करने के लिए 10 हजार की रिश्वत की मांग की गई थी. इसके बाद 7,500 में सौदा तय हुआ था. पहले 5,500 रुपये ले लिए गए थे. बची हुई 2000 की रिश्वत लेते प्रधान आरक्षक को गुरूवार के दिन लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

Narmadapuram में भगवान भरोसे स्वास्थ्य सुविधाएं, इंजेक्शन लगाने से बच्चे की मौत, कार्रवाई पर अड़े परिजन

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे है. लगातार प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आ रही घटनाएं शिवराज सरकार पर सवाल खड़े करती हैं. प्रदेश के कई जिलों में या तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और हैं तो ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है. नर्मदापुरम में डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई. परिजन अब मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं. MP Poor Health System, Madhya Pradesh Health Department News, Narmadapuram Private Clinics, MP Poor Health System

Narottam Mishra PC सागर में सीरियल मर्डर पर बोले गृह मंत्री - पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर, पूरे शहर के CCTV की जांच

मध्यप्रदेश के सागर में लगातार हो रही वारदात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अभी तक 3 लोगों की हत्या हो चुकी हैं. पूरे पुलिस महकमे को अलर्ट पर रखा गया है. इसके अलावा रात्रि में चौकीदारी करने वाले लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है. संपूर्ण सागर के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए जा रहे हैं. एक फुटेज में एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दे रहा है. परंतु अभी आधिकारिक रूप से किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हुई है. सागर एसपी को इस पूरे मामले में निर्देशित किया है.

Rajgarh MP News राजगढ़ जिले की मधूसदनगढ़ नगरपंचायत में शपथ ग्रहण समारोह से पहले विवाद

राजगढ़ जिले की मधूसदनगढ़ नगरपंचायत में शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. लेकिन शपथग्रहण कार्यक्रम से पहले ही विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है. शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए जो आमंत्रण पत्र छपवाए गए, उनमें से स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह समेत भाजपा के जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और संगठन का नाम गायब कर दिया गया है.

Morena Accident News ट्रैक्टर से टकराकर पलटी स्कूली वैन, आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल, दो की हालत गंभीर

मुरैना जिले में आज गुरुवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. स्कूल के बच्चों से भरी वैन सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से टकराकर खंती में पलट गई. हादसे से बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई. घटना में आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं. जबकि दो गंभीर बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Dushyant Kumar जयंती स्पेशल, 4 साल बाद भी अधूरा है स्मारक बनाने का वादा, विकास के नाम पर रौंदी गई विरासत

दुष्यंत कुमार संग्रहालय के संचालक राजुरकार राज बताते हैं कि 2018 बाकायदा हिंदी दिवस के मौके स्मारक बनाए जाने की घोषणा भी हुई, लेकिन 2018 में हुई घोषणा के पूरे होने का 2022 में भी इंतज़ार ही है. राज कहते हैं कि हम बस इतना चाहते थे कि भारी विरोध के बावजूद उनका घर तो तोड़ दिया गया, लेकिन उस ज़मीन के इस हिस्से में दुष्यंत जी की स्मृतियां जीवित रहें ऐसी हमारी मांग है.

Bhind Wall Collapse देर रात भरभराकर गिरी कच्चे मकान की दीवार, दो बहनों की मौत

भिंड जिले के रौन थाना क्षैत्र के मोरखी गांव में घर की दीवार गिर गई. इस हादसे में दो सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों के शव पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिये हैं. घटना की सूचना पर लहार एसडीएम और तहसीलदार भी घटना स्थल पर पहुंच गए.