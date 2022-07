Pragya Thakur On Rahul Gandhi: प्रज्ञा सिंह का विवादित बयान बोली- 'राहुल गांधी को दो चार बेल्ट पड़ें तो इनके इटली तक के सारे राज बाहर आ जाएंगे'

राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान देते हुए प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया उसी तरीके से राहुल गांधी को दो चार बेल्ट लगाए जाएं ,दो चार बार करंट लगा दिया जाए और उन्हें उठा कर पटख दिया जाए तो उनके और कांग्रेस के यहां से लेकर इटली तक के जितने भी राज है सब बाहर आ जाएंगे.

Betul Heavy Rain : पहली बारिश में उफान पर मांडू नदी, गांव की निचली बस्ती जलमग्र, बैठने-सोने को भी जगह नहीं

बैतूल जिले में हो रही मुसलाधार बारिश (MP Heavy Rain) से आठनेर क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा है. मांडू नदी (Betul Mandu river) उफान पर चल रही है. इससे गांव की निचली बस्ती में भी पानी भर गया. कई घरों में जलभराव के कारण काफी नुकसान हुआ है. गांवों में घर कीचड़ से सराबोर हो चुके हैं. उठने-बैठने और सोने तक की जगह नहीं बची है.

Rain In Indore: पहली बारिश में ही बेहाल हुआ देश का सबसे स्वच्छ शहर, घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब

मंगलवार सुबह से ही कई क्षेत्रों में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी () भर गया. इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव हो गया. ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर नदी बह निकली. सड़कों पर कहीं कहीं घुटनों तक पानी भर गया था. वहीं इंदौर के प्रेस क्लब (Indore Press Club) के पास पेड़ गिरने से पीडब्ल्यूडी के मकान को नुकसान हुआ है. (Heavy Rain In Indore) (Madhya Pradesh Rain News)

Gwalior Weather Update: ग्वालियर-चंबल अंचल में रुठा मानसून, उमस और गर्मी से लोग परेशान

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश से कई शहर लबालब हो चुके हैं. लेकिन ग्वालियर में मानसून रूठ गया है, अंचल में हालात यह हैं कि, उमस और गर्मी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. इस समय उमस और गर्मी के कारण लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं, पिछले एक सप्ताह से अंचल में रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है. इस कारण मौसम में उमस और गर्मी बढ़ गई है.

Ujjain Crime News : नाबालिग छात्रा का उसी के घर में रेप करने के बाद मर्डर, आरोपी गिरफ्तार

उज्जैन जिले में दो दिन पहले अपने घर में नाबालिग छात्रा के शव का राज खुल गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी घर में चोरी के इरादे से घुसा था. विरोध करने पर आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी. (Minor girl student murder after rape) (Murder and rape Accused arrest in Ujjain)

Security in Election: ग्वालियर में होने वाले निकाय चुनाव में पोलिंग बूथों पर ड्रोन से होगी निगरानी, स्पेशल टास्क फोर्स भी रहेगी तैनात

ग्वालियर में 6 जुलाई को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. पुलिस पार्टी की ड्यूटी स्थल के लिए रवानगी शुरु हो गई है. पूरे क्षेत्र को विभाजित करके आवश्यकतानुसार पुलिस बल लगाया गया है.

Urban Body Election 2022: रिलैक्स मोड में राजनीति के खिलाड़ी, शिवराज ने बैडमिंटन तो सिंधिया ने टेबिल टेनिस में दिखाया टैलेंट

एमपी में नगरीय निकाय चुनाव 2022 (Urban Body Election 2022) के पहले चरण का प्रचार प्रसार खत्म हो गया है. जिसके बाद मैराथन चुनाव प्रचार में जुटे नेताजी आराम फरमाते और अपना शौक पूरा करते नजर आए. सोमवार को ग्वालियर में प्रचार और रोड शो के बाद सिंधिया ने जहां टेबल टेनिस खेल कर खुद रिलैक्स करते नजर आए तो वहीं सीएम शिवराज ने बैडमिंटन में अपना टैलेंट दिखाया.

BJP MP President VD Sharma : उदयपुर व अमरावती जैसी घटना अगर एमपी में होती तो अब तक अपराधियों को नेस्तनाबूद कर देते

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा (BJP MP President VD Sharma) ने उदयपुर और अमरावती में हुई घटना को लेकर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा पर तंज कसते हुए कहा कि इनको जनता के मर्म को समझते हुए शर्म आनी चाहिए. अगर देश में तालिबानी प्रवृत्ति फैल रही है तो इसको संरक्षण कौन दे रहा है. उदयपुर और अमरावती जैसी घटना अगर मध्य प्रदेश में घटित हुई होती तो अब तक अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता. (BJP MP President VD Sharma statement) (Comments on Udaipur and Amravati incidents) (VD Sharma target Digvijay and kamalnath)

Reputation On Stake : एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण लिए मतदान कल, इन बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर...

मध्य प्रदेश में 133 नगरीय निकायों में पहले चरण के लिए बुधवार 6 जुलाई को मतदान होने जा रहा है. पहले चरण में भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित भोपाल में सरकार की साख दांव पर लगी है. वहीं, कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा में कमलनाथ को अपना घर बचाना है और जबलपुर सहित ग्वालियर-चंबल में खोई हुई जमीन को वापस पाना है.(MP local bodies elections 2022)

Urban Body Election MP 2022: उम्मीदवारों की अग्निपरीक्षा कल, 11 नगर निगम सहित 133 निकायों में सुबह 7 बजे से वोटिंग

नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान होगा. इसकी सारी तैयारियां कर ली गई हैं. महापौर प्रत्याशी के रूप में नए प्रत्याशियों पर लगाए गए दांव की अग्निपरीक्षा होगी. प्रदेश के 11 नगर निगम सहित 133 नगरीय निकायों में कल वोट डाले जाएंगे. नगरीय निकायों में ईवीएम से वोट डाले जाएंगे. इसके लिए 18 हजार 689 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं.