Mayor Election Gwalior : ग्वालियर में सिंधिया ने BJP उम्मीदवार के समर्थन में व्यापारियों व प्रबुद्ध वर्ग से किया संवाद

ग्वालियर में प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के महापौर उम्मीदवार को जिताने की अपील की. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ग्वालियर को विश्व पटल पर लाने का प्रयास कर रही है.

MP Panchayat Election 2022: मतदाताओं की अनोखी श्रृद्धांजलि, सागर पंचायत चुनाव में मृत प्रत्याशी को दिलाई जीत

सागर में पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने एक मृत प्रत्याशी को जीत दिलाई है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि मृतक के परिजनों ने 3 दिन पहले तक आयोग को सूचित नहीं किया था जिसके कारण उनका नाम मतपत्र में रहा और लोगों ने उन्हें वोट देकर जिता दिया.

MP Weather Latest : MP में इन जगहों पर बिजली के साथ चलेंगी तेज हवाएं, भिंड, टीकमगढ़ व दमोह में गाज गिरने से तीन की मौत

मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह से बारिश का दौर जारी है. मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है. हवाएं भी 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगीं. इधर भिंड के दबोह में बिजली गिरने से 40 साल की महिला चमेली कुशवाहा की मौत की खबर है. वहीं टीकमगढ़ और दमोह में भी गाज गिरने से एक-एक मौत हुई है. अशोकनगर के ईसागढ़ में नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर बह गया.

Cheetah Viral Video: जब चीते ने लगाई छलांग और चढ़ गया पर्यटकों की गाड़ी पर, फिर हुआ कुछ ऐसा कि लोग रह गए हैरान...

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक से बढ़कर एक वीडियो शेयर होते हैं जो लोगों को हैरत में डाल देते हैं. कई बार तो ऐसे वायरल वीडियो (Viral Video) देखने को मिलते हैं, जिसे देख आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि, क्या वाकई यह संभव है. इन दिनों ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें एक चीता लोगों की गाड़ी पर आ जाता है और साथ सवारी करने लगता है. इसके बाद आगे कुछ ऐसा होता है जिसे देख लोग हैरान हो रहे हैं.

Indore Crime News: लोन दिलाने के नाम पर हुई ठगी, व्यापारियों ने इंदौर क्राइम ब्रांच को की शिकायत

इंदौर से ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां लोन दिलाने के नाम 25-25 लाख रुपए ठग ने व्यापारियों से लूटे हैं. मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.



Owaisi In MP : ओवैसी बोले - मुसलमानों को शिक्षा के प्रति गंभीर होना होगा, सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे बड़े अफसर बनें

मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में AIMIM भी ताल ठोक रही है. प्रदेश के कई शहरों में अपने उम्मीदवार उतारने के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीन दिन तक मध्यप्रदेश का तूफानी दौरा किया. इस दौरान शिवराज सरकार पर ओवैसी ने जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से कहने आया हूं कि टायर का पंचर अगर बाप बनाएगा तो बेटा गाड़ी खरीदकर चलाएगा. इस हौसले के साथ मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना होगा. (Owaisi target to Shivraj government) (Muslims to be serious education of children) (Govt. not want our children become officers)

CM Shivraj in Indore : सीएम शिवराज बोले - शहरों के विकास के लिए तृप्तिकरण की नीति पर आगे बढ़ेगी सरकार

नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने इंदौर में कहा कि उनकी सरकार तृप्तिकरण की राह पर चलेगी. शहरों के विकास के लिए तृप्तिकरण की नीति पर आगे बढ़ेंगे. सीएम ने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं को इंदौर शहर सहित मध्यप्रदेश के सभी शहरों में गंभीरता से हर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएंगे. (Cm Shivraj in indore for Campaign) (Satisfaction for development of cities) (Fulfillment for development of cities)

Misbehave: सागर में सांसद सावित्री वाल्मीकि से बदसलूकी, बिना इजाजत सामान दूसरे कमरे में फेंका, कांग्रेस ने बताया दलित समाज का अपमान

राज्यसभा सांसद सावित्री वाल्मीकि को उनकी ही सरकार और प्रशासन द्वारा बेइज्जत कर कमरे से बाहर निकाल दिया गया था. अब यह मामला चुनावी मुद्दा बन गया है. उधर, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान बताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. (Misbehave with Rajya Sabha MP Savitri Valmiki) (Congress demanded action against Culprits)

Crime News Balaghat MP : अंतर्राज्यीय चोर गैंग के एक बदमाश से 26 किलो चांदी बरामद

बालाघाट जिले के एक गांव में विगत दिनों हुई ज्वेलरी शॉप में चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. इस मामले में अंतर्राज्यीय चोर गैंग का एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है. इससे 26 किलो चांदी बरामद की गई है. इस मामले में शामिल दो अन्य चोरों की तलाश की जा रही है. (26 kg silver recovered from a crook) (Interstate thief gang in Balaghat)

Brutality with Tribal Woman: देवास में आदिवासी महिला को मिली प्यार की तालिबानी सजा, अर्धनग्न कर कंधे पर पति को बैठाकर गांव में घुमाया

एमपी के देवास जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. एक महिला अपने प्रेमी के घर मिली, तो पति को महिला के कंधे पर बैठाकर जुलूस निकला गया. लोगों ने प्रेमी को भी जूते-चप्पलों की माला पहनायी. गांव में जमा भीड़ में से कुछ लोगों ने महिला के साथ मारपीट की. खुद पति ने भी सबके सामने पत्नी को पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. प्रेमी कि शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.(Brutality with Tribal Woman)