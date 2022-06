Mp Weather Alert: मध्यप्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून, 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, एक्टिव हैं 4 वेदर सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक मध्यप्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 4 वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है. इन वेदर सिस्टम को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी मिल रही है.

Panchayat Election 2022: हूटर लगा घूम रहा था SP ऑफिस में पदस्थ ASI, ग्रामीणों ने लगाए प्रत्याशी के पक्ष में शराब और पैसे बांटने के आरोप

नर्मदापुरम। जिले की सिवनी मालवा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले बुधवार-गुरुवार की रात ग्राम भिलाड़िया में एक निजी वाहन में हूटर लगा कर घूम रहे नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एक सहायक उपनिरीक्षक को गांव में वर्दी का रुतवा दिखाना उस वक्त महंगा पड़ गया, जब सहायक उपनिरीक्षक को ग्रामीणों द्वारा गांव में रोक लिया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि सहायक उपनिरीक्षक द्वारा गांव में किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को शराब और पैसे बांटे जा रहे थे.

Heavy rain MP : कई जिलों में झमाझम बारिश, जबलपुर में सड़कें लबालब, घरों व दुकानों में घुसा पानी, बैतूल में सतपुड़ा डैम के गेट खोले

मध्यप्रदेश के कई जिलों में बुधवार रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही. जबलपुर और सतना जिले में हुई जोरदार बारिश से लोगों को परेशान होते देखा गया. बारिश का पानी घरों व दुकानों में घुस गया. निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों की गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया. बैतूल जिले के भी अधिकांश विकासखंडों में जोरदार बारिश हुई. बैतूल जिले में सतपुड़ा डैम के गेट खोल दिए गए. (Heavy rain in many districts of MP) (Roads in Jabalpur flooded) (Water entered houses and shops)

IIM Indore TU Dublin : आईआईएम इंदौर ने टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन के साथ तीन साल का MOU, स्टूडेंट-फैकल्टी एक साथ करेंगे काम

आईआईएम इंदौर ने आयरलैंड की पहली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन के साथ एमओयू साइन किया है. यह mou दोनों शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के लिए मूल्यवान होगा. जिससे उन्हें एक साथ आने सीखने और विभिन्न गतिविधियों में सहयोग करने का मौका मिलेगा.(IIM Indore TU Dublin MOU)

MP Panchayat Election 2022: गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटा जा रहा Ready To Fry Chicken, देखें Video

शिवपुरी। शिवपुरी में पंचायत चुनावों को लेकर दूसरे चरण की का मतदान एक जुलाई को होना है, जिसे लेकर वोटरों को प्रभावित करने के लिए नेता हर जोर आजमाइश कर रहे हैं. इसी के तहत शिवपुरी के मोहरा गांव में एक मोटरसाइकिल पर बोरी भरकर रेडी टू फ्राई मुर्गे मिले हैं. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने लावारिस मोटरसाइकिल सहित बोरी को जब्त किया. वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति इन्हें बांटने के लिए आया था वह बाइक छोड़कर फरार हो गया.

CM Shivraj in Vidisha: निकाय चुनाव में प्रचार करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे विदिशा, कहा- हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का है संकल्प

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को विदिशा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया. सीएम शिवराज ने साफ तौर पर कहा कि मां बेटी पर नजर उठाने वालों की हर चीज पर बुलडोजर चलेगा. सीएम ने माफियाओं को भी मंच से चेतावनी दी.

Kamalnath Meeting Jabalpur : कमलनाथ ने दी शिवराज को चुनौती- वो अपने 18 साल का काम बताएं और मैं 15 माह का काम गिनाऊंगा

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर में कहा कि हर नगर निगम में एक एडवाइजरी कमेटी की जरूरत है. अगर जबलपुर नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता बनती है तो हम सलाहकार समिति बनाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हमारे साथ मंच पर आएं, सीएम शिवराज 18 साल का काम गिनाएं और मैं अपने 15 माह का काम गिनवाऊंगा. कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं. (Kamal Nath challenges Shivraj) (CM Shivraj give accounts of 18 years)

Leader of Opposition Allegation : नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का आरोप - BJP हमारे कार्यकर्ताओं पर करा रही झूठे मुकदमे

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. जिला बदर के नोटिस जारी किए जा रहे हैं. डॉ. गोविंद सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी का औजार न बनें. (Leader of Opposition Dr Govind Singh allegation) (BJP false cases against our workers)

Mayor Election Indore : कांग्रेस उम्मीदवार ने की अपनी जेब से 5 ओवरब्रिज बनाने और कोरोना से मृतकों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए मदद की घोषणा

इंदौर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी (Indore mayor Congress candidate) संजय शुक्ला ने गुरुवार को अपना संकल्प पत्र एवं वचन पत्र जारी किया. इसमें उन्होंने अपनी जेब से शहर में 5 ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की. प्रदेश के सबसे ज्यादा अमीर बताए जाने वाले महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने शहर के कोरोना के कारण मृतकों के परिजनों को ₹20000 अपनी ओर से देने की घोषणा करके सबको चौंका दिया. (Indore mayor Congress candidate announced) (Build 5 overbridges from his pocket in Indore) (20 thousand to families of dead from Corona) (Mayor candidate Sanjay Shukla Sankalp Patra)