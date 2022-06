MP Monsoon Session 2022: मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 25 से 29 जुलाई तक, अधिसूचना जारी

MP विधानसभा का पाँच दिवसीय मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा, जोकि 29 जुलाई तक चलेगा. सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत करेगी. पाँच दिवसीय सत्र की अधिसूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव ने जारी की है.

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर बोले सिंधिया - आघाड़ी सरकार विचलित, बीजेपी स्थिर सरकार के पक्ष में

महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है. सिंधिया ने कहा है कि महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार पूरी तरह विचलित हो चुकी है. आघाड़ी सरकार में ये दरार आज की नहीं, बल्कि शुरू से ही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी एक स्थिर राज्य के पक्ष में है. अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो तो हट जाएं.

Maharashtra political situation: कमलनाथ बचाएंगे महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार, कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा

महाराष्ट्र में जारी ताजा सियासी संकट से घिरी अघाडी सरकार को मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ बचाएंगे! कांग्रेस ने महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया है.

CM Shivraj Singh Delhi Visit: इस हफ्ते भी जारी रही चौहान की दिल्ली दौड़, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, विकास मुद्दों पर होगी चर्चा

मंगलवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर पहुंचे, इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की.

Congress Candidate Husband Missing: विधायक ने BJP पर लगाया अपहरण का आरोप, थाने में दिया धरना

जबलपुर कांग्रेस पार्षद उम्मीदवार अनीता बर्मन के पति का लापता हो गए, जिसके बाद कांग्रेसियों ने थाने के अंदर धरना दिया. इस दौरान पार्टी विधायक संजय यादव ने भाजपा पर अपहरण का आरोप लगाया है.

Urban Body election MP 2022 : निर्दलीय महापौर और पार्षद उम्मीदवारों के लिए ये हैं चुनाव चिह्न

नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं. इन उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव चिह्न निर्धारित किए गए हैं. 22 जून को इन चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा. (Election Symbols independent mayor candidates) (Election symbols independent councilor)

Urban Body Elections MP 2022 : नाराजगी और बगावत दोनों दलों में, BJP व Congress के कई नेता उतरे निर्दलीय

नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद ही भाजपा और कांग्रेस में बगावत और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है. भोपाल के कई जोन में नाराजगी के चलते भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है. (MP Outrage and rebellion in both parties) (Many leaders independents candidate)

Naxalites Killed MP : नक्सलियों को ऐसे किया ढेर..कैंप लगाकर बैठे थे 18 नक्सली, 40 मिनट मुठभेड़, 150 राउंड गोलियां

बालाघाट जिले में मारे गए नक्सली बहुत खूंखार थे. इनका तीन राज्यों में मूवमेंट था. तीनों नक्सलियों को मारने के बाद बालाघाट पुलिस ने बताया कि कैसे इन खूंखार नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई और कार्रवाई को अंजाम दिया. घने जंगल में ढाई घंटे तक पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया. इसके बाद नक्सलियों पर धावा बोल दिया. इस दौरान दोनों तरफ से 100 से 150 राउंड फायर हुए. (3 Naxalites Killed MPPolice) (Night strategy morning action) (18 Naxalites sitting in camp)

Pariat River over flowing: जबलपुर में परियट नदी उफान पर, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग

जबलपुर में मॉनसून की शुरुआत में ही नदी नाले उफान मारने लगे हैं. रात में हुई तेज बारिश की वजह से परियट नदी उफान पर है जिससे पनागर और बेलखाडू के बीच मार्ग अवरुद्ध हो गया है. पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हो रहे हैं.

Politics Of MP: नरोत्तम मिश्रा बोले, भोपाल की जनता ने दिग्विजय सिंह को मौन योग की सलाह दी थी, पर वो मान नहीं रहे

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में कई अहम मुद्दों पर बयान दिया. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, दिग्विजय कांग्रेस के एक ऐसे योगाचार्य हैं जिन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को शीर्षासन करवा दिया. उन्होनें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी थानों के स्टॉफ में तनाव कम करने और फिट रहने के लिए योग कराने के निर्देश दिए हैं. MPPSC की परीक्षा में कश्मीर से जुड़ा विवादित प्रश्न पूछने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह प्रसंग आपत्तिजनक है. विवादास्पद प्रश्न पूछने वाले दोनों पेपर सेटर्स पर भविष्य में प्रश्न पत्र तैयार करने पर रोक लगा दी गई है.