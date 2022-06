MP Nikay Chunav: भोपाल निकाय चुनाव में 810 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, देखिए किस वार्ड से मैदान में उतरे कितने प्रत्याशी

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव को सियासी तौर पर इसलिए भी राजनीतिक दल अहम मान रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों के लगभग एक साल बाद ही विधानसभा चुनाव का शोर जोर पकड़ लेगा. कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव की हार-जीत का विधानसभा चुनाव पर असर होने की संभावनाओं को कोई नहीं नकार रहा है.

Vidisha Crime News: युवक का बाईपास के पास मिला शव, दो पन्नों का मिला सुसाइड नोट, जांच में जुटी पुलिस

विदिशा में एक युवक का शव बाईपास रोड हाईवे के पास मिला है. शव के पास से दो पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है. इसकी जांच पुलिस कर रही है.

Fathers Day Special: बेसहारों के सहारा बने सुधीर भाई, अनाथ बच्चों को दिया पिता का प्यार, मरने के बाद भी करना चाहते हैं सेवा

सुधीर भाई के सेवाधाम आश्रम (Ujjain Sewadham Ashram) में ऐसे बच्चें हैं, जिनके परिजन नहीं हैं या घर से प्रताड़ित किए गए हैं. किसी को जन्म के साथ ही जंगल में छोड़ दिया गया. सिर्फ बच्चे ही नहीं युवा और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में उज्जैन स्थित इस आश्रम में रहते हैं. (Sudhir Bhai takes care 315 Orphan Children)

Indore Crime News: पहले धर्मपरिवर्तन फिर कराया गर्भपात, पति ने दोस्ती में कराया रेप केस का राजीनामा, अब हुआ फरार

एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी कि उसके साथ एक व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करवा कर उसका गर्भपात करवाया और उसके बाद गायब हो गया. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है, वहीं (Indore Crime News)

MP Mayor Elections: एमपी में महापौर के लिए 151 और पार्षद के लिए 28 हजार उम्मीदवार मैदान में

एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग नाम निर्देशन-पत्रों की जांच 20 जून को करेगा और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है. महापौर के पद के लिए 151 और पार्षद पद के लिए 28 हजार 154 लोगों ने नामांकन भरे हैं.(MP Mayor Elections )(151 candidates are in fray for Mayor )

MP councilor Election 2022: निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, आधा दर्जन से अधिक पूर्व पार्षदों ने दिया इस्तीफा

भोपाल में पार्षद का टिकट न मिलने से नाराज पूर्व पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर टिकट का बंटाधार करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

Debate on Agneepath scheme: कांग्रेस ने अग्निपथ योजना पर संसद में बहस की उठाई मांग, छात्रों से की शांति की अपील

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार से मांग की है कि अग्निपथ योजना पर संसद में चर्चा कराई जाये और पूर्व जनरलों व विशेषज्ञों से सरकार सलाह ले. तन्खा ने उम्मीदवारों से हिंसा का सहारा लेने के बजाय शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना युवा उम्मीदवारों के सपनों को खत्म कर देगी.

Murder case exposed: पहचान उजागर होने के डर से लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी की कर दी थी हत्या, नगदी सहित एक करोड़ के जेवरात बरामद

सागर जिले में अपहरण कर हत्या और करोड़ों रुपयों की लूट का पुलिस ने पांच दिन में खुलासा कर दिया. पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट की रकम बरामद कर ली है. आरोपी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर व्यापारी को अपने साथ ले गए थे. पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी.

GST Fraud in Indore: 25 फर्जी फर्मों के जरिए अंजाम दिया गया 700 करोड़ का जीएसटी क्रेडिट घोटाला

इंदौर में साइबर सेल ने सीजीएसटी के पोर्टल पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले के दो मास्टर माइंड को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए. साइबर सेल को ऐसी 25 फर्जी कंपनियों का पता चला है, जो गुजरात से ऑपरेट होकर इस घोटाले को अंजाम दे रही थीं.

Unique tradition of tribals: आदिवासियों की अनोखी परंपरा, बारिश से पहले करते हैं बेदरी पूजा, जानिये कैसे मिट्टी के चार पत्थरों से लगा लेते हैं बरसात का अनुमान

आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में आदिवासियों की एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है. अब भी लोग अपनी इस पूजा पर बहुत विश्वास करते हैं. जब तक ये पूजा नहीं हो जाती आदिवासी समाज के लोग खेती की शुरुआत नहीं करते. आज हम आपको ऐसी ही एक परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं.