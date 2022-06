Mirchi Baba vs Pragya Thakur: मिर्ची बाबा बोले प्रज्ञा सिंह पाखंड़ी, उनके हाथ खून में रंगे, कौन देगा उन्हें धमकी, डर है तो पाकिस्तान जाएं

राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा को जान से मारने की धमकी मिली है, बताया जा रहा है कि यह धमकी दाऊद गैंग की ओर से दी गई है. इस पर मिर्ची बाबा ने प्रज्ञा सिंह को आडे़ हाथों लेते हुए कटाक्ष किया है. मिर्ची बाबा (Mirchi Baba vs Pragya Thakur) का कहना है कि, प्रज्ञा सिंह के हाथ खून से रंगे हैं, उन्हें कौन धमकी देगा. फिर भी उन्हें भारत में डर लगता है तो पाकिस्तान चली जाएं.

Suicide Attempt : टिकट न मिलने से नाराज BJP नेता ने पार्टी दफ्तर में की आत्मदाह की कोशिश, टिकट बेचने का लगाया आरोप

देवास में BJP दफ्तर में उस हड़कंप मच गया, जब एक भाजपा नेता ने टिकट न मिलने से नाराज होकर आत्मदाह का प्रयास किया. भाजपा नेता ने खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया और आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने मामले के संभाल लिया. इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की.

MP Mayor Election 2022: पुष्यमित्र भार्गव का नामांकन, शिवराज बोले 'इंदौर में कांग्रेस का मेयर बना तो हमारे सपने बिखर जाएंगे;

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर महापौर का चुनाव धन के पुजारी और ज्ञान के पुजारी के बीच हो रहा है. वे आज बीजेपी से मेयर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव का नामांकन दाखिल कराने इंदौर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने एक सभा में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. (MP Mayor Election 2022) (CM Shivraj slams Congress)

Shajapur Rape Case: युवती बोली-पुलिस ने जबरन लिखवाया 'मैं मर्जी से गई थी', रेप, अपहरण का केस 2 माह बाद FIR , 5 गिरफ्तार

शाजापुर में 25 वर्षीय युवती के घर में घुसकर आरोपी ने एक महिला कोमलबाई की मदद से रेप की वारदात को अंजाम दिया था. (Shajapur Rape Case) इतना ही नहीं आरोपी अपने साथियों के साथ युवती का अपहरण कर उसे गुजरात ले गया था. इस मामले में 2 माह बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 1 फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

MP Councilor Election: जिसने पार्टी से बगावत की थी उसे टिकट दिया, मेरी अनदेखी की गई- धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं का आरोप, देखें वीडियो...

नर्मदापुरम। नगरीय निकाय चुनाव (MP local body election 2022) को लेकर भाजपा ने वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. सूची में टिकट नहीं मिलने व जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने से कई कार्यकर्ता नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

Viral Video: टीकमगढ़ जेल में कैदी का हंगामा, पेड़ पर चढ़ कैदी ने जेल प्रशासन पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, बुलानी पड़ी SDRF

टीकमगढ़। जिला जेल में हत्या के आरोप में बंद एक कैदी ने जमकर हंगामा किया. कैदी ने जेल प्रशासन पर उसके साथ बेवजह मारपीट करने के आरोप लगाए हैं. बार-बार पीटे जाने से नाराज कैदी पेड़ पर चढ़ गया और काफी देर तक वहीं बैठा रहा. जेल प्रशासन ने कैदी को नीचे उतरने के लिए कई बार समझाया लेकिन जेल में यह हंगामा लगभग 2 घंटे तक चलता रहा.

MP Urban Body Election 2022: चुनाव में इतिहास बनाएगी BJP! टिकट विरोध को लेकर वी डी शर्मा का बयान- पार्टी ने प्रतिष्ठित लोगों का किया चयन

मध्यप्रदेश में नगर निगम चुनाव (MP Urban Body Election 2022) को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया. कई लोगों ने टिकट न मिलने पर नाराजगी जताई है. जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि, "पार्टी ने प्रतिष्ठित लोगों का चयन किया है, 99 फासदी लोगों ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया है. भाजपा निकाय और पंचायत चुनाव में इतिहास बनाने जा रही है."

Martyr Last Journey Chhindwara : कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद भारत यदुवंशी को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब

कश्मीर के दुर्गमूला में आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद भारत यदुवंशी को अंतिम विदाई देने के लिए छिंदवाड़ा में जनसैलाब उमड़ पड़ा. लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी. शहीद के गांव का नाम भारत रखा जाएगा और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित होगी. (Mass gathered last farewell to martyred) (Bharat Yaduvanshi martyred terrorist encounter) (Bharat name of village after martyr) people gathered a glimpse of martyred

MP Weather Update: मॉनसून की एंट्री! कई शहरों में बारिश के बाद माहौल में घुली ठंडक, अशोकनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो की मौत

मध्यप्रदेश में बैतूल और खंडवा के रास्ते मॉनसून की एंट्री हो गई है. शुक्रवार को हुई बारिश ने मध्यप्रदेश का मौसम सुहावना कर दिया, हालांकि अशोकनगर जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 40 डिग्री सेल्सियस तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया. (MP Weather Update)(monsoon hits madhya pradesh) (Monsoon entry in madhya pradesh) (2 people died due to lightning in Ashoknagar)