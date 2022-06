MP Mayor Election: ग्वालियर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, सुमन शर्मा का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे दिग्गज नेता

ग्वालियर में आज मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा के नामांकन के बहाने बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया. महापौर प्रत्याशी के नामांकन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश, अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित ग्वालियर चंबल अंचल की सभी दिग्गज नेता एकजुट हुए.

Sagar Justice Hanuman: एक ऐसा गांव, जहां विवाद होने पर थाने-कचहरी नहीं जाते लोग, हनुमान मंदिर को न्यायालय और हनुमान जी को न्यायाधीश मानकर निपटाते हैं विवाद

मध्य प्रदेश के सागर के जैसीनगर विकासखंड में एक ऐसा गांव है, जहां सालों से परंपरा चली आ रही है कि ग्राम महुआ खेड़ा में यदि कोई भी विवाद थाने या कचहरी नहीं जाता. ग्रामीण विवाद होने की स्थिति में गांव के लोग हनुमान मंदिर को न्यायालय और हनुमान जी को न्यायाधीश (Sagar Justice Hanuman) मानकर विवादों का निपटारा करते हैं. गांव के बुजुर्ग लोग गांव के हनुमान मंदिर पर पंचायत बिठाकर विवाद का निराकरण करते हैं. पंचायत में सर्वसम्मति से जो तय होता है, उस आधार पर सजा या जुर्माने का प्रावधान किया जाता है.

Agnipath Scheme Impact : कंट्रोल रूम से मिले मैसेज के बाद जबलपुर जाने वाली ट्रेनों को इटारसी और हरदा स्टेशन पर रोका

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को केर हो रहे बवाल का असर जबलपुर जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ रहा है. रेलवे कंट्रोल के मैसेज के बाद इटारसी और हरदा में ट्रेनों को रोका गया है. आरपीएफ और जीआरपी भी रेलवे स्टेशन चाक-चौबंद व्यवस्था बनाने में लगा है.

MP Collapsed Health System: मंडला में सिस्टम की शर्मनाक तस्वीर! गर्भवती महिला को एंबुलेंस नहीं खाट पर 3 किलोमीटर दूर पैदल लेकर पहुंचे लोग

मंडला में सड़क खराब होने की वजह से गर्भवती महिला को परिजन खाट पर लिटाकर 3 किलोमीटर पैदल चले और फिर एंबुलेंस में बिठाया. गांव में सड़क नहीं होने से एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी. लिहाजा मजबूरी में परिजन खाट पर गर्भवती को एंबुलेंस तक लेकर पहुंचे.

Congress Protest Gwalior : राहुल गांधी से ED की पूछताछ के विरोध में ग्वालियर में Congress नेताओं का मौन व्रत

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ED द्वारा की जा रही पूछताछ को लेकर देशभर में कांग्रेसी नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. ग्वालियर में गांधीजी की प्रतिमा के नीचे बैठक कर कांग्रेसियों ने दो घंटे तक मौन व्रत रखा.

Mayor Election MP : भोपाल महापौर के लिए कांग्रेस उम्मीदवार विभा पटेल भरा नामांकन, कहा - चुनाव तो हम ही जीतेंगे

कांग्रेस की महापौर पद की उम्मीदवार के रूप में विभा पटेल कांग्रेस नेताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं. इस दौरान उनके साथ भोपाल से कांग्रेस के दोनों विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे. नामांकन के दौरान संख्या निर्धारित होने की वजह से कमलनाथ कलेक्टर कार्यालय नहीं पहुंचे. कलेक्टर कार्यालय के नजदीक कांग्रेस नेता सुरेश पचोरी के बंगले पर विभा पटेल ने कमलनाथ से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया. नामांकन के पहले विभा पटेल छोला हनुमान मंदिर दर्शन करने भी पहुंची.

Agnipath Scheme protest: इंदौर में अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन पर जुटे छात्र

देशभर में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है. विरोध के आज तीसरे दिन इंदौर के लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने इंदौर-डोंडा ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया.

Agnipath Scheme Protest : केंद्रीय मंत्री तोमर बोले - 75 साल में पहली बार क्रांतिकारी कदम 'अग्निपथ स्कीम', कुछ लोग युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं

अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 75 साल में पहली बार क्रांतिकारी कदम सेना में युवाओं के लिए मोदी सरकार ने उठाया है. कुछ लोग हैं, जो हमेशा भ्रमित करने का काम करते हैं. वही लोग आज भी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं. (Union Minister Tomar statement) (Agneepath scheme revolutionary step) (Some people misleading youth)

Mayor Election MP :CM शिवराज ने पूछा सवाल-इतने सालों में कांग्रेस नए नेता नहीं बना पाई, वही घिसे- पिटे चेहरे फिर चुनाव में उतारे

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्यप्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मैदान संभाल लिया है. भोपाल से महापौर पद की उम्मीदवार मालती राय के समर्थन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया. नामांकन पत्र भरने से पहले बीजेपी ने भोपाल के पुराने शहर में जनसभा का आयोजन किया. इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. (CM Shivraj question to Congress) (Why Congress not make new candidates) (Same faces again fielded in elections) (CM Shivrak address jansabha in Bhopal)

Agnipath Scheme protest : युवाओं के उपद्रव के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा,आरपीएफ-जीआरपी और पुलिस के जवान मौजूद

गुरुवार को युवाओं के उत्पात के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा है. भारी फोर्स तैनात किया गया है. स्टेशन पर हर जगह आरपीएफ और पुलिस के जवान मौजूद हैं. इसके साथ ही प्लेटफार्म के मेन गेट पर चेकिंग की जा रही है. (Tight security at Gwalior railway station) (After youth riots police alert)