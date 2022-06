Indori Dhartipakd Again In Election : इस हार में भी जीत है .. 17 बार जमानत गंवाई पर हिम्मतन नहीं हारी, 'इंदौरी धरतीपकड़' फिर चुनाव मैदान में

इंदौर में 'इंदौरी धरतीपकड़' के नाम से मशहूर बुजुर्ग व्यवसायी इस फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं. हर बार जमानत जब्त होने के बाद भी वह हर चुनाव में नए सिरे से लड़ते हैं. अब तक वह 17 चुनाव हार चुके हैं लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. खास बात यह है कि उनके पिता भी हर चुनाव में किस्मत आजमाते रहे हैं. (Lost bail 17 times but not lose courage) (Indori Dhartipakd again in election fray) (Indore Mayor election)

Politics of Gwalior Heated : ग्वालियर की सियासत में हलचल बढ़ी, सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर के घर

ग्वालियर की राजनीति में अलग खिचड़ी पकने लगी है. यहां बीजेपी कुनबे में उठापटक चल रही है. ग्वालियार-चंबल क्षेत्र के बीजेपी को दो महारथियों सिंधिया और तोमर के बीच शीतयुद्ध चल रहा है. ग्वालियर में महापौर पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है. इधर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासमखास प्रद्युम्न सिंह तोमर पाला बदलते दिख रहे हैं,उनकी नरेंद्र सिंह तोमर से नजदीकियां बढ़ती जा रही है.

MP Urban Body Elections 2022: सर्वे से निपटेगा रतलाम उम्मीदवार का पेंच, इस दिन तक आएगी पार्षदों की लिस्ट

कांग्रेस अब सर्वे कराकर रतलाम से महापौर उम्मीदवार पर फैसला करेगी. इसी के साथ पार्टी अब बुधवार तक पार्षदों की लिस्ट जारी करेगी. (MP Urban Body Elections 2022) (Congress Mayor Candidate of Ratlam)

Bandhavgarh Tiger Reserve: कैमरे में कैद हुई हाथियों की पूल पार्टी, गर्मी से राहत पाने तालाब में उतरा झुंड

उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली गेट के पास पर्यटकों को खास नजारा देखने को मिला. पर्यटकों ने जब हाथियों को तालाब में नहाते हुए देखा, तो वे उन्हें अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने से नहीं रोक पाए. हाथियों की यह पूल पार्टी पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित खितौली गेट के पास बने तालाब में हो रही थी.

A Village An example of prohibition : अवैध शराब बिक्री के गढ़ टीलाखेड़ी में ग्रामीणों ने ऐसे की शराबबंदी, जो बना मिसाल

सागर जिले का टीलाखेड़ी गांव एक समय अवैध शराब बिक्री का गढ़ था. दिन- रात गांव में मजमा लगा रहता था और लड़ाई झगड़े होते थे. महिलाओं और लड़कियों का निकलना दूभर हो गया था. लेकिन अब यहां ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का फैसला किया है. यहां पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हों और योग्य प्रत्याशी चुना जाए, इसके लिए गांव के लोगों ने तय किया है कि अगर वोट के लिए कोई प्रत्याशी शराब या किसी तरह का प्रलोभन देगा तो उसका बहिष्कार किया जाएगा.

सड़क नहीं तो वोट नहीं! विरोध में उतरे ग्रामीण, कहा- परिवार के सदस्यों को जान गंवाते देखा, दबंगो के कारण नहीं हो रहा सड़क निर्माण

उज्जैन के घट्टिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरिगढ़ में दो पक्षों में सड़क निर्माण को लेकर विवाद है. जिसमें एक पक्ष, जिसमें 8 से 10 परिवारों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर मोर्चा खोल रखा है. उनका आरोप है कि दबंग परिवार की वजह से सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि ग्रामीण गांव की जगह अपने खेतों तक पक्का निर्माण चाहते हैं, जोकि संभव नहीं है.

Firing In Shahdol : घर छोड़ कर चली गई पत्नी तो नाराज पति ने पड़ोसी को मार दी गोली, हालत गंभीर

शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे. एक व्यक्ति की पत्नी अपने पति को छोड़कर चली गई तो नाराज पति ने पड़ोसी को जाकर गोली मार दी. पड़ोसी की हालत गंभीर है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.(Wife house angry husband shot neighbor) (Firing in Shahdol district man condition critical)

Politics of MP BJP : केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले- महापौर व पार्षद के सभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल, जल्द होगी घोषणा

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बीजेपी आलाकमान ने बैठक और विचार मंथन कर नाम फाइनल कर दिए हैं. जल्द ही महापौर और पार्षद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी. उन्होंने जोर देकर दिल्ली में इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी. (BJP Mayor candidates list not finalized) (MP local bodies election 2022) (Union Minister Narendra Singh Tomar said)(All candidates of mayor and councilor are final)

Narottam Mishra Question to Rahul Gandhi : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- राहुल गांधी ED से क्यों डरते हैं ? खुद को गांधीजी का वंशज क्यों कहते हैं?

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ये खुद को गांधीजी का वंशज क्यों कहते हैं. दरअसल, ये नकली गांधी व असली गांधी का मामला है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर राहुल गांधी निर्दोष हैं तो ईडी के सामने जाने से क्यों डरते हैं. क्यों पूरी फौज लेकर ईडी के सामने जाने पर उतारू हैं. (Home Minister Narottam Mishra statement) (Why Rahul call himself a descendant of Gandhiji) (It is Matter of fake Gandhi and real Gandhi) (Narottam Mishra comments on Digvijay Singh) (Rahul Gandhi afraid to go before ED)

Children Drowned: रायसेन जिले में दर्दनाक हादसा, नहाने गए 3 बच्चों की कुंए में डूबने से मौत

रायसेन जिले में कुएं में नहाने गए तीन दोस्तों की पानी में डूबने से मौत हो गई. मरने वाले तीनों बच्चों की उम्र 12 से 16 वर्ष है. पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराकर तीनों के शव उनके परिजनों को सौंप दिया है. (Three children died due to drowning in well)