MP NO.1 In Wheat Export : गेहूं निर्यात के मामले में एमपी बना नंबर 1, गुजरात को पछाड़ा, जल्द आएगी नई कृषि निर्यात नीति

गेहूं निर्यात के मामले में गुजरात को पीछे कर मध्यप्रदेश पहले नंबर पर पहुंच गया है. इससे उत्साहित मध्यप्रदेश में अब निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत निर्यातकों को मंडी टैक्स में छूट के अलावा कई और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. निर्यात नीति तैयार करने के लिए राज्य सरकार एक साल के लिए दो विशेषज्ञों को नियुक्त करेगी.

Panchayat Election 2022: 22 साल की वैष्‍णवी ठाकुर बनी सरपंच,MBA स्टूडेंट् को बामौरा गांव के लोगों ने निर्विरोध चुना

22 साल की MBA स्टूडेंट वैष्णवी ठाकुर प्रदेश के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह की नातिन हैं. बामोरा उनका ग्रह ग्राम है.खास बात ये है कि गांव के लोगों ने पंचायत की कमान इस बार महिलाओं के हाथों में ही सौंपने का फैसला किया है. सरपंच ही नहीं सभी महिला पंच भी निर्विरोध चुनी गई हैं.

Sagar Mayor Election में देखने मिलेगा दिलचस्प मुकाबला, हो सकती है देवरानी-जेठानी के बीच टक्कर

भाजपा सागर के विधायक शैलेंद्र जैन की पत्नी अनु जैन को महापौर का टिकट दे सकती है, हालांकि ये अटकलें ही हैं लेकिन अगर ऐसा फैसला होता है, तो सागर का चुनाव देखने लायक होगा. क्योंकि मुकाबला जेठानी और देवरानी के बीच में होगा. दरअसल सागर भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन की पत्नी अनु जैन कांग्रेस महापौर प्रत्याशी निधि जैन की जेठानी हैं.

Lover Couple Beaten In MP : प्रेम-प्रसंग से खफा भाई ने बहन और उसके प्रेमी को पीटा, लोग तमाशबीन बने रहे

छतरपुर बस स्टैंड पर एक प्रेमी युगल को लड़की के भाई ने जमकर पीटा. प्रेमी को गंभीर चोटें आई हैं. प्रेमी युगल घर से भागकर आए थे. इस दौरान सैकड़ों लोग तमाशबीन बने रहे. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रेमी-प्रेमिका को थाने ले गई.

Abscond BJYM Leader In MP : फरार भाजयुमो नेता कालू यादव पर कसा शिकंजा, एसपी ने रखा इनाम 5 हजार

मुरैना में कांग्रेस नेता से मारपीट करने और फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने वाले भाजयुमो (BJYM) के जिला महामंत्री पर एसपी ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. आरोपी का सुराग लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक नाकामी हाथ लगी है. (Abscond BJYM leader tightened noose) (SP reward of 5 thousand on BJYM leader) (Abscond BJYM leader in Morena)

Jabalpur Mayor Candidate Of Congress: कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' से जानिए कांग्रेस की जीत का फार्मूला

जबलपुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जबलपुर नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह 'अन्नू' को महापौर का प्रत्याशी बनाया है, (Jabalpur Mayor Candidate Of Congress) जगत बहादुर सिंह कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो कि राज्यसभा सांसद विवेक तंखा और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट की पहली पसंद भी कह जाते हैं. कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने बताया कि "हम शहर की जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे, शहर का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी.

Big Achievement: इंदौर ने फिर कमाया दुनिया में नाम, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी इंदौर ने हासिल किया 396वां स्थान

दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें IIT इंदौर को 396वां स्थान मिला है. यह पहली बार है जब आईआईटी इंदौर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है. आईआईटी इंदौर नए आईआईटी के क्षेत्र में पहले और देश की आईआईटी में नौवें स्थान पर रहा.

Jabalpur Medical College : डॉक्टरों ने फिर किया कमाल .. 8 साल की बच्ची के हार्ट में स्थाई रूप से पेसमेकर लगाया

जबलपुर मेडिकल कॉलेज ने एक 8 साल की बच्ची के हार्ट में स्थाई रूप से पेसमेकर लगाते हुए उसका सफल ऑपरेशन किया है. इस प्रत्यारोपण से बच्ची की जान बच गई. डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के हृदय में पेसमेकर लगाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, जिसे हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया.

Wedding Dance Viral Video: दूल्हा कर रहा था स्टेज पर मस्ती, जवाब में दुल्हन ने आकर किया ऐसा धमाल डांस की लोग हक्के-बक्के रह गए

आजकल कोई भी शादी दूल्हा दुल्हन के डांस के बिना अधूरा सा लगता है. कभी दुल्हन 'मैनू काला चश्मा जचदां' की धुन पर स्टेज पर एंट्री लेती है, तो कभी अंग्रेजी के वेडिंग डांस पर कपल खूब मस्ती करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे के जवाब में जब दुल्हन डांस स्टेप्स दिखाती तो लोग हैरान रह गए.

Gwalior Mayor Candidate Of Congress : ग्वालियर महापौर के लिए कांग्रेस उम्मीदवार शोभा सिकरवार बोलीं - शहर में सड़क व पानी के मुद्दों पर काम करेंगी

ग्वालियर से कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, वह इस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरेंगी. उन्होंने कहा कि अगर वह महापौर बनेंगी तो शहर में सड़क व पानी के मुद्दों पर काम करेंगी.