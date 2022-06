Problem In Sagar BJP : परिवारवाद पर BJP की गाइडलाइन की 'काट' निकाली, पॉवर सेंटर के लिए सागर में दो कद्दावर मंत्रियों के परिजन आमने-सामने

भाजपा (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के फरमान का असर नगरीय निकाय चुनाव में दिखने लगा है. बीजेपी में पॉवर सेंटर अपने पास रखने के लिए जिला पंचायत चुनाव में मंत्रियों के परिजन चुनाव मैदान में कूद गए हैं. सागर जिला पंचायत चुनाव में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के भतीजे और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई आमने-सामने आ गए हैं. एक पूर्व विधायक भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, आपसी टकराव की स्थिति को लेकर पार्टी ने चुप्पी साध रखी है. (BJP guideline on familism create problem) (Two strong ministers face to face in Sagar)

MP Municipal Corporation Election: टिकट के दावेदारों से कांग्रेस भरवा रही है शपथपत्र, जानें नगरीय निकाय चुनाव जीतने की क्या है रणनीति

कांग्रेस में पार्षद पद की उम्मीदवारी चाहने वालों से एक शपथपत्र भरवाया जा रहा है. जिसमें इस बात की शपथ दिलाई जा रही है कि अगर पार्षद पद पर दावेदारी कर रहे शख्स को टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा.

Local Body Elections: टिकट के दावेदारों के लिए बीजेपी का खुला दरबार,पार्षद के लिए 600 तो महापौर के लिए आए 1 दर्जन आवेदन

ग्वालियर में पार्षद और महापौर पद के टिकट (gwalior Councilor and mayor ticket) के लिए बीजेपी (BJP) कार्यालय में खुला दरबार लगा हुआ है. निगम में जो सीट महिला के लिए आरक्षित है वहां बीजेपी कार्यकर्ता खुद की पत्नी को पार्षद बनाने की दौड़ में शामिल हैं. इन दिनों सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी पत्नियों का बायोडाटा लेकर बीजेपी कार्यालय में लगे दरबार में पहुंच रहे हैं.

Shivpuri: खाना लेकर इंतजार करती रही मां, नहीं लौटे दोनों मासूम, गाँव में शोक की लहर

शिवपुरी के कोलारस थाना अंतर्गत ग्राम कुमरौआ में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई. दोनों भाई जब काफी देर तक घर नहीं लौटे तो मां उन्हें खोजने के लिए तालाब के पास गई और वहां उनका शव देखकर शोर मचाया. ग्रामीणों ने दोनों के शवों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. कोलारस थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. ग्राम कुमरौआ में घठित हुए हृदय विदारक घटना से गांव में शोक का माहौल व्यापत है.

फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव बोले- एमपी में फिल्म सिटी बनाने का काम फिर से शुरू होगा

ऐसा माना जाता है कि राजनीति में कोई भी कलाकार अगर आया है तो वो सफल नहीं हुआ है. इसके कई उदाहरण भी देखे जा सकते है. हालांकि कुछ सफल हैं. इसलिए मैं तो कभी भी राजनीति में नही आऊँगा. यह कहना है प्रसिद्ध फ़िल्म एक्टर गोविंद नामदेव का. गोविंद नामदेव अपनी पत्नी के साथ जबलपुर आए हैं, जहाँ उनके रिश्तेदार रहते है. गोविंद नामदेव ने बताया कि मध्यप्रदेश में फ़िल्म सिटी विकसित करने का काम फिर से शुरू होगा. (Making film city in MP will start again) (Film actor Govind Namdev in Jabalpur)

Dynasty Politics in MP: पंचायत चुनाव में वंशवाद का बोलबाला! जानिए कांग्रेस-बीजेपी नेताओं के किन रिश्तेदारों ने ठोकी ताल

MP में कद्दावर नेताओं के नाते रिश्तेदारों ने पंचायत चुनाव में ताल ठोक रहे हैं. चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं लिहाजा इसके बहाने पार्टी लाइन से बचकर अपने अपने करीबियों को टिकट बांटने और चुनाव लड़ाने की होड़ लगी है. जानिए आखिर वो कौन से बड़े नेता हैं कांग्रेस और बीजेपी में जिनके घर परिवार के लोग चुनावी में रण में कूद हैं? हालत यह है कि अब शिवराज के मंत्री के परिजन भी आमने सामने खड़े हैं.

Revolt in MP Congress: एमपी कांग्रेस में बगावत, कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का इस्तीफा, BJP बोली-अभी और इस्तीफे होंगे

कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष रहे नरेंद्र सलूजा का इस्तीफा आखिरकार मंजूर हो गया. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से ऑफिशियल लेटर पर जानकारी दी गई कि सलूजा का इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है. सलूजा कांग्रेस मीडिया विभाग की नई टीम का गठन होने के बाद से ही नाराज चल रहे थे. इधर, भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा कि अभी और इस्तीफे होंगे. (Media coordinator Narendra Saluja resignation accepted) (MP BJP Targets Congress)

Suicide in Indore : PSC की तैयारी कर रही स्टूडेंट ने फांसी लगाकर जान दी, सुसाइड नोट में टीचर पर यौन शोषण का जिक्र

इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा के पास से सुसाइड नोट मिला है. इसमें टीचर द्वारा शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक शोषण करने की बात लिखी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. (Student preparing for PSC commits suicide) (Student commits suicide by hanging) (Mentions of sexual abuse on teacher)

Ujjain Kidnapping: यूपी के कुछ युवकों ने किया नवनीत का अपहरण, बीजेपी और योगी का झंडा लगी थी गाड़ी

उज्जैन के तिरुपति कालोनी में रहने वाले नवनीत श्रीवास्तव के यहां करीब आधा दर्जन युवक घर में घुसे और परिवार वालों को धमका कर नवनीत के साथ मारपीट कर अपने साथ ले गए. नवनीत के परिजनों ने थाना चिमनगंज को अपहरण की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यूपी जाने वाले मार्ग पर चेकिंग बढ़ा दी. राजगढ़ पुलिस ने एक यूपी पासिंग कार को रोका तो अपहृत नवनीत मिल गया, जिसके बाद सभी को उज्जैन पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी.

Gwalior Robbery: गाड़ी धोने वाला निकला मास्टरमाइंड, बदमाशों के साथ मिल कर दिया करोडों की डकैती को अंजाम

ग्वालियर में एमआईटीएस के प्रोफेसर डॉ. शिशिर दीक्षित के घर हुई करोड़ो की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया. मामले में प्रोफेसर के घर गाड़ी धोने वाला ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला है. बदमाशों ने कर्जा चुकाने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था. सैंकड़ों कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को नामजद किया है. जिनमें से डकैती का मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं.