MPPEB exams cancelled: इन पदों की भर्ती परीक्षा पर लगा ब्रेक, कमलनाथ बोले- युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही शिवराज सरकार

पीईबी यानी प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की कुछ पदों की भर्ती परीक्षा पर ब्रेक लगा दिया है(MPPEB exams cancelled) , जिसको लेकर अब कमलनाथ ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि, सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. (Kamal Nath Slams Shivraj Government)

Honey Trap Update : आरोपी अभिषेक का दावा, सरकारी गवाह बना तो खोल दूंगा स्वेता के राज

इंदौर हनी ट्रैप मामले (Honey Trap Case) में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है. मामले का आरोपी अभिषेक ठाकुर सरकारी गवाह बनने की इच्छा रख रहा है. आरोपी का कहना है कि, अगर वह सरकारी गवाह बना तो परत दर परत खुलासा कर देगा.

Rail Week Celebrations: पश्चिम मध्य रेलवे मंडल ने जीते कई उत्कृष्टता अवार्ड, डीआरएम ने दिया अधिकारी-कर्मचारी को श्रेय

पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) के 67 वें रेल सप्ताह समारोह 2022 में बेहतर काम करने पर महाप्रबंधन ने उन्हें ओव्हर ऑल इफिसियेंसी शील्ड से नवाजा. इस दौरान डीआरएम (DRM) ने अधिकारी और कर्मचारियों को श्रेय दिया

Indore Crime News: इंदौर से दो मामले धोखाधड़ी के सामने आए, कपड़ा कारोबारी से 6 लाख की लूट, प्लॉट कारोबारी ने मजदूर से जमीन लेकर नहीं दिए पैसे

इंदौर से धोखाधड़ी के दो मामले सामने आए हैं. पहले केस में एक प्लॉट कारोबारी ने मजदूर से जमीन लेकर उन्हें ना पैसे दिए और ना ही उनको जमीन वापस की. वहीं दूसरे मामले में एक कपड़ा कारोबारी से छह लाख की लूट हुई है. (Indore Crime News)

Sheopur Firing: पुरानी रंजिश में फायरिंग, तीन की हालत गंभीर

श्योपुर में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई. झगडे़ के दौरान लाठी-डंडों से हमला (Attack with Sticks) किया गया साथ ही कट्टे से कई गोलियां बरसाई गई. पुलिस ने मामलें में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है. घटना विजयपुर थाना क्षेत्र की है.

मेरी जान जाए वतन के लिए... दमोह पहुंचे कव्वाल चांद कादरी, पीएम मोदी के साथ बिताए पलों को किया सांझा

दमोह के हिंडोरिया में महान सूफी हजरत महबूब शाह रहमत तुल्लाह अलैह के वार्षिक 80वां उर्स में देश के प्रसिद्ध कव्वाल चांद कादरी दमोह पहुंचे(Qawwal Chand Qadri in Damoh), इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिताए पलों को सांझा किया.

World Environment Day: पानी के लिए पसीना बहाकर मनाया विश्व पर्यावरण दिवस, दो सौ श्रमदानियों ने तालाब का गहरीकरण कर निकाली तीन ट्राली मिट्टी

बैतूल में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पानी जमा करने के लिए पसीना बहाया गया. जामठी गांव में वर्षा जल संरक्षण के लिए जामठी तालाब का गहरीकरण किया गया. इसके लिए यहां दो सैकड़ा श्रमदानी पहुंचे और घंटों तक पसीना बहाया.(World Environment Day)

Terror of stray animals: सांड से टकराई स्कूटी, चार साल के मासूम की दर्दनाक मौत, एक किशोर लड़ रहा है जिंदगी की जंग

दमोह में स्कूटी सवार तीन लोगों की आवारा सांड से टक्कर हो गई. इस घटना में तीनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया. जहां चार साल के एक बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. (Three children collided with bull in Damoh) (Child dies after colliding with bull in damoh)

Fraud with Pregnant woman: आदिवासी प्रसूता के साथ ठगी, अंगूठा लगवाकर कियोस्क संचालक ने हड़प लिए शासकीय योजना के पैसे

शहडोल जिले में कियोस्क संचालक ने एक प्रसूता का अंगूठा लगवाकर शासकीय योजना के 4 हजार रुपये हड़प लिये. इस मामले में महिला ने एसपी कार्यालय में शिकायत की है. डीएसपी राघवेंद्र द्विवेदी ने पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं.(Fraud with pregnant woman in shahdol) (Kiosk operator grabbed money from pregnant woman)

Panchayat Elections 2022: छिंदवाड़ा के इस गांव में नहीं होंगे पंचायत चुनाव, सरकार देगी 7 लाख रुपये का इनाम

छिंदावाड़ा के उल्हावाड़ी गांव में सरकार की अपील का असर दिखाई दिया. यहां पर ग्रामीणों ने आपसी सहमति से सरपंच समेत 13 वार्डों के पंचों को निर्विरोध चुन लिया है. सरकार ने अपील की थी कि समाज में सामाजिक समरसता के लिए पंचायतों में कोशिश करें कि पंच सरपंच को निर्विरोध चुना जाए.(Reward for no voting in Panchayat elections )(MP Panchayat Elections 2022 )