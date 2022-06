Samrat Prithviraj Tax Free: MP में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज', CM शिवराज ने किया एलान

उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए यह जानकारी साझा की.

Narottam Mishra Advice: पंजाब-दिल्ली के लोग खुद ही रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, दोनों के स्वास्थ्य मंत्री जेल में, राहुल, सोनिया पर भी कसा तंज

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ ही पंजाब और दिल्ली की सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में अगर कांग्रेस के नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया है तो वे डर क्यों रहे हैं.इसके अलावा उन्होंने दिल्ली और पंजाब के लोगों को भी अपने स्वास्थ्य का खुद की ख्याल रहने के सलाह दी है.

MP Local Body Election: महापौर चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर, देखें ... एमपी में किसके नाम फाइनल और कौन, कहां से ठोक रहा दावेदारी

नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर मशक्कत शुरू हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए निकाय चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है. यही वजह है कि पार्टियां इसको लेकर पुख्ता रणनीति बनाने में जुटी हैं. सबसे ज्यादा मशक्कत महापौर प्रत्याशी को लेकर की जा रही है. (Congress serious about mayor election) (Whose name final in MP and who is claiming)

Marathon Cyclist Neeraj Yagnik: एक दिन में 450 किमी साइकल चलाकर इंदौर का उघोपगति लाया दिया हल्दीघाटी की मिट्टी, लोगों को दिया फिटनेस मंत्र

इंदौर के फिटनेस आयकन और उघोगपति नीरज याग्निक 450 किमी के यात्रा कर हल्दीघाटी स्थित चेतक की समाधि स्थल से इंदौर पहुंचे. खास बात ये है कि उन्होंने यह यात्रा साइकिल के माध्यम से ही पूरी की है. (marathon cyclist Neeraj Yagnik)

Politics of MP : पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के जिन्ना वाले बयान पर सियासत गर्म, अब मंत्री सारंग ने किया पलटवार

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर सियासत गर्म है. वर्मा के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नेहरू और जिन्ना ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए देश का बंटवारा किया. सारंग ने कहा कि नेहरू परिवार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. इसके साथ ही मंत्री सारंग ने पूरी कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया. (Politics heated up on Jinnah statement) (Sajjan Singh Verma statement on Jinnah) (Minister Sarang retaliated on Sajjan statement)

Gundagardi Video Viral: भाजपा नेता के बेटे की गुंडागर्दी, जन्मदिन मनाने जा रहे CA को परिवार सहित पीटा, सीसीटीवी फुटेज वायरल

सागर के मोतीनगर थाना में भाजपा नेता के बेटे के खिलाफ वहीं के सीए पीसी नायक जैन ने शिकायत दर्ज कराई है. सीए ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो भाजपा नेता के बेटे ने अभद्रता की उसके बाद मारपीट कर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की. मारपीट का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

डीजीसीए ने इंदौर प्रकरण में विस्तारा पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया

नागर विमानन महिनिदेशालय (डीजीसीए) ने इस मामले में विस्तारा एयरलाइन को दोषी मानते हुए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है, हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि इस विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और यह घटना कब घटी थी.

Nadda in MP : जबलपुर में बूथ समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र

मिशन 2023 (Mission 2023) की तैयारी में जुटी प्रदेश भाजपा (MP BJP) में नई ऊर्जा लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा MP के दौरे पर हैं. गुरुवार को उन्होंने जबलपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीत के मंत्र दिए. नड्डा ने कहा कि भाजपा का काम लोगों की समस्या सुनकर, उनका निदान करवाना है.

Properties of Ahilyabai Holkar : SC से राज्य सरकार को झटका, फिलहाल खासगी ट्रस्ट के अधीन ही रहेंगी अहिल्याबाई होल्कर की संपत्तियां

इंदौर के देवी अहिल्या बाई होलकर ट्रस्ट की संपत्तियों को राज्य शासन के कब्जे में लेने संबंधी इंदौर खंडपीठ के फैसले को खासगी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है. लिहाजा, पूरे मामले में अब यथास्थिति है. इधर, आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा भी इस मामले में कार्रवाई को रोका गया है. अब इस मामले में अगले आदेश तक स्थगन रहने की संभावना है.

Video Viral: कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया ने ठेकेदार के सिर पर कर दी जूतों की बारिश, पढ़िए क्या थी वजह

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की थांदला सीट से कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें विधायक नल जल योजना में टंकी बना रहे ठेकेदार को जूते से पीट​ते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो गांव कचलदरा का बताया जा रहा है. विधायक पानी की टंकी के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे, इसी दौरान क्वालिटी को लेकर ठेकेदार से भिड़ गए.