Pragya Thakur Controversial Statement: 75 साल बाद खुद को हिंदू बताने वाले अभी तक क्या थे? नेहरू को बताया एक्सीडेंटल हिंदू

भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जवाहरलाल नेहरू के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक्सीडेंट्ल हिंदू हूं, यही कांग्रेस का इतिहास रहा है, उन्होंने कभी अपने आप को हिंदू नहीं माना.ठाकुर ने कमलनाथ पर भी कटाक्ष किया.

Reservation for District Panchayat : MP में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण, देखिए ..किस जिले से कौन लड़ सकेगा चुनाव

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है. पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराई गई आरक्षण प्रक्रिया में ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, देवास जिलों के आरक्षण की स्थिति साफ हो गई है. इन्हें एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. वहीं छिंदवाड़ा, खंडवा, सिवनी, कटनी को एससी के लिए आरक्षित किया गया है. (Reservation for District Panchayat) (Who will contest elections in which district)

Politics of MP: नेता प्रतिपक्ष ने आंगनबाड़ियों में खिलौना खरीदी में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा- 94 करोड़ है बजट, कहा जा रहा पैसा?

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया. गोविंद सिंह ने केंद्रों पर अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की, साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होनें आरोप लगाया कि आंगनबाड़ियों के खिलौनों के लिए 94 करोड का बजट था, यही बजट इस वर्ष भी होगा. ऐसे में बच्चों के खिलौनों का बजट आखिर जा कहां रहा है.

Kamalnath on MP Corruption: कमलनाथ बोले एमपी सबसे भ्रष्ट प्रदेश, बिना पैसे नहीं होता कोई काम

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में केश शिल्पियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जोरदार हमला बोला. उन्होनें कहा कि मैं शिवराज जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम है, जो बिना पैसे के हो सकता है. कमलनाथ ने कहा कि छोटे से छोटा सरकारी कर्मचारी पैसा मांगता है. सरकारी विभागों में 10 फीसदी का कमीशन मांगा जाता है.

BJP MLA Sanjay Pathak: भाजपा विधायक पर पत्रकार के अपहरण और मारपीट का आरोप

MP के कटनी से चर्चित विधायक संजय पाठक पर स्थानीय पत्रकार और यूट्यूबर रवि कुमार गुप्ता ने शिकायत की है. शिकायत में पूर्व मंत्री संजय पाठक पर कथित तौर पर पत्रकार के अपहरण और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा है. हालांकि इस संबंध में संजय पाठक मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे, वहीं पुलिस अधीक्षक सुनील जैन ने IANS न्यूज एजेंसी को बताया कि उन तक रवि गुप्ता की कोई शिकायत नहीं आई है, आवक-जावक में हो सकता है शिकायत दी हो. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया का कहना है, सोशल मीडिया से उन्हें इस बात की जानकारी हुई है कि किसी पत्रकार को जनप्रतिनिधि द्वारा धमकी दी गई है, इस मामले की जांच कराई जाएगी.

Home Minister Narottam Mishra : गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सवाल- मस्जिदों में क्यों निकल रहे मंदिर, देश की संस्कृति से किसने किया खिलवाड़

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आखिरकार मस्जिदों में मंदिर क्यों निकल रहे हैं. हमारे देश की संस्कृति से किस-किसने खिलवाड़ किया. सारा सच सामने आना चाहिए. गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं.

Controversy On Sai Baba : अब आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने मंदिरों से साईं की प्रतिमाएं हटाने की आवाज उठाई

हाल ही में छिंदवाड़ा में साईं प्रतिमा को मंदिर से हटवाने को लेकर सुर्खियों में आये धर्माचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के समर्थन में अब महाकाल की नगरी के संत भी उतरे हैं. आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साईं को चांद मिया कहते हुए तमाम सनातनी मंदिरों से उनकी मूर्ति को हटवाने की बात कही है.

Rajya Sabha Election Master Stroke: भाजपा की राज्यसभा की उम्मीदवारी से 'डबल सियासी स्ट्रोक'

एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है. पार्टी ने 2 सीटों के लिए 2 महिला कैंडिडेट को उतारकर संदेश देने की कोशिश की है कि वो महिलाओं के साथ ही OBC, SC-ST कैटेगरी को लोगों की सच्ची हितैषी है. पार्टी की ये दोनों ही कैंडिडेट बेदह सामान्य परिवेश से निकली हैं और लो प्रोफाइल भी हैं. साथ ही जहां कविता पाटीदार ओबीसी वर्ग का नेतृत्व करती हैं वहीं सुमित्रा वाल्मीकि महाकौशल क्षेत्र से SC कैटेगरी में अच्छी पकड़ रखती है. राज्य की राजनीति को करीब से देखने वाले कह रहे हैं कि यह संभवत: पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल ने 2 सीटों के लिए एक साथ 2 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है.

ETV भारत Special : ऐसे बढे़गी Politics में महिलाओं की भागीदारी, यहां तैयार हो रही हैं भविष्य की नेत्रियां

महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के साथ ही अब राजनीति के रास्ते भी दिखाए जा रहे हैं. ऐसा ही एक संगठन है नेत्री फाउंडेशन (Netri Foundation) , जो भविष्य की महिला नेत्रियां तैयार कर रहा है. यहां न केवल महिलाओं को चुनावी बारीकियां सिखाई जा रही हैं, बल्कि भाषण देने से लेकर बूथ मैनेजमेंट एवं कैंपेनिंग आदि सिखाई जा रही है. मकसद है कि आने वाले समय में हर चुनाव में उतरने वाली महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ सके.

Kavita Patidar Exclusive: "मुझे उम्मीद नहीं थी कि पार्टी मुझे राज्यसभा भेज देगी, महिलाओं की समस्या सदन में उठाऊंगी"

भाजपा की ओर से कविता पाटीदार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है. कविता पाटीदार युवा ओबीसी (OBC) चेहरा हैं और प्रदेश महामंत्री का पद 2 साल से संभाल रही हैं. पहले दो बार प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं कविता पाटीदार. ETV भारत से खास बातचीत करते हुए बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार कविता पाटीदार ने कहा कि-" प्रदेश के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करूंगी, राज्यसभा में प्राथमिकता के साथ महिलाओं का मुद्दा उठाने के साथ जनहित के मुद्दों को उठाउंगी ".