Nepal Plane Crash: हादसे पर सिंधिया ने जताया दुख, कहा- खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा, तहकीकात की जा रही है

नेपाल में रविवार को क्रैश हुए विमान में 4 भारतीयों सहित 22 लोगों सवार थे. हादसे पर दुख जताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि विमान हादसा खराब मौसम के कारण हुआ. मामले की तहकीकात हो रही है.

Rajya Sabha Election: कांग्रेस कैंडिडेट विवेक तन्खा ने भरा नामांकन, Etv Bharat से बोले- कमलनाथ को CM बनाना है प्राथमिकता

कांग्रेस द्वारा विवेक तन्खा को दूसरी बार राज्यसभा भेजा जा रहा है, (Rajya Sabha Election) जिसके लिए आज विवेक तन्खा ने नामांकन पत्र दाखिल किया. उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के लिए में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है, इसके साथ ही कमलनाथ दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और राज्यसभा सांसद के रूप में ज्यादा से ज्यादा आम जनता के लिए काम कर सकें यह भी उनकी प्राथमिकता रहेगी. (vivek tankha files nomination paper)

Mp Panchayat Elections:बकाया है बिजली का बिल और घर में नहीं है शौचालय, तो नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, देना होगा नो-ड्यूज प्रमाण पत्र

यदि किसी पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार पर बिजली का बिल बकाया है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा.

Scindia on cricket pitch: दिव्यांग खिलाड़ियों संग क्रिकेट की पिच पर उतरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लगाए चौके छक्के

ग्वालियर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में चल रहे दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की. इस दौरान सिंधिया ने व्हीलचेयर पर बैठे हुए दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और इसके बाद उनके साथ क्रिकेट भी खेला. क्रिकेट के मैदान पर उतरे महाराज ने चौके,छक्के भी जड़े. टूर्नामेंट के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर 'मैं बेहद खुश हूं, और उनकी प्रशंसा करता हूं.

Mp Politics News: कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव सहित BJP में शामिल हुए 200 कार्यकर्ता

एमपी कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. (Mp Politics News) दरअसल प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव कविता द्विवेदी सहित कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ भाजपा दामन थामा है.

MP Politics on OBC: मध्य प्रदेश में 'पिछड़ा राग' की 'ऊंची तान', उलझन में कांग्रेस

बीजेपी ने ओबीसी वर्ग की महिला नेता कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है. पार्टी के इसी फैसले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. अभी तक कांग्रेस ओबीसी वर्ग को धोखा देने के आरोप बीजेपी पर लगाती रही है. अब भाजपा ने ओबीसी कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर अपने दांव से कांग्रेस की उलझन बढ़ा दी है. (MP Politics on OBC) (BJP send Kavita Patidar to Rajya Sabha election)

Coal Crisis: देश में कोयला संकट के बीच धू-धूकर जल रही आमाडांड कोयला खदान, देखें वीडियो

पूरा देश कोयले की किल्लत से जूझ रहा है. कोयले की कमी से सरकार व कोयले के परिवहन को लेकर जनता को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन आमाडांड कॉलरी में कोयले की खान में आग लगी हुई है. धू धू कर जल रही कोयला खदान की आग को अभी तक बुझाया नहीं जा सका है. खदान में कई दिनों से आग लगी है. आग से लाखों का कोयल जो बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाता, बेवजह जल रहा है. इस पर खदान प्रबंधन की लापरवाही और आग बुझाने के लिए नहीं की गई कोशिश कई सवाल खड़े कर रही है.(Coal Crisis in india) (Fire in Aamand coal mine in Anuppur)

Hindutva Vs Congress in MP : गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना- चुनावी हिंदू हैं राहुल गांधी-कमलनाथ, किसी भी कांग्रेस विधायक की स्थिति ठीक नहीं

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चुनावी हिंदू करार दिया. उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द की व्याख्या के लिए उन्होने जिस मंच का उपयोग किया है वह गलत है. कमलनाथ और कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही हिंदुत्व याद आता है. गृहमंत्री ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की हालत दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है. पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की हत्या इस बात का सबूत है. (Hindutva Vs Congress in mp) (kamalnath Hindutva statement) (rahul gandhi hindutva controversy) (kamalnath ikshadhari hindu) (rahul kamalnath electoral hindus)

Panchayat Elections: CM राइज स्कूल के शिक्षकों की नहीं लगेगी चुनाव में ड्यूटी, 14 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत

राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव में ड्यूटी से मुक्ति दे दी है. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है.(MP Panchayat Elections 2022 )

Wheat purchase: मध्य प्रदेश में साढ़े 44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी, 31 मई तक होगा उपार्जन

मध्य प्रदेश में विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर अब तक 44 लाख 45 हजार 937 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है. राज्य में गेहूं की खरीद 31 मई 2022 होगी. (Wheat purchase in MP )