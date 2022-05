Rajya Sabha elections : MP से राज्य सभा सदस्य के लिए कांग्रेस ने विवेक तन्खा के नाम पर लगाई मुहर

वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तन्खा मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे. इस बात की पुष्टि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर दी है. पीसीसी कार्यालय में पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बंजारा समाज को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया जाएगा. वहीं कमलनाथ ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि ओबीसी को पूरा आरक्षण नहीं मिला, यही बीजेपी चाहती थी. (Congress seals name of Vivek Tankha) (Vivek Tankha for Rajya Sabha member from MP) (Kamal Nath in convention of Banjara Samaj)

Madhya Pradesh Urban Body Elections:जुलाई में होंगे नगरीय निकाय के चुनाव, अगस्त में रिजल्ट, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया बयान

प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि एमपी पंचायत चुनाव (mp panchayat election) खत्म होने के बाद जुलाई महीने में नगरीय निकाय चुनाव भी करा लिए जाएंगे. अगस्त के पहले सप्ताह में चुनाव समपन्न होने के साथ ही चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे.

Ujjain summer camp:दादी-नानी का वीडियो कभी आर, कभी पार लागा तीर-ए-नजर पर डांसकर समाज को दे रहीं हैं बेहतर हेल्थ का संदेश

उज्जैन में पहली बार ग्रीष्मकालीन शिविर (Ujjain summer camp) में नानी-दादी को नृत्य के गुर सीखाए जा रहे हैं, इससे ना सिर्फ उम्रदराज महिलाओं के चेहरे पे खुशी है बल्कि डांस उनके लिए एक्सरसाइज थैरेपी भी बन रहा है.

Lokayukt Raid : DGP के निरीक्षण के एक दिन बाद ही थाना प्रभारी 25 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार

सीहोर जिले के श्यामपुर थाने के प्रभारी व होमगार्ड के जवान को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि इस कार्रवाई से एक दिन पहले डीजीपी ने इसी पुलिस थाने का निरीक्षण किया था. (A day after DGP inspection TI arrested) (TI arrested for taking 25 thousand bribes)

Ban on Wheat Export : देश के बंदरगाहों पर फंसे MP के 2 लाख टन गेहूं का निर्यात कराने के लिए CM शिवराज सक्रिय

गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से मध्यप्रदेश के अनाज व्यापारियों में रोष व्याप्त है. इस बैन के बाद प्रदेश के व्यापारियों ने शिवराज सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया है. निर्यात बंद होने से मध्यप्रदेश के व्यापारियों का 16 लाख टन गेहूं फंसा हुआ है. दो लाख टन गेहूं बंदरगाहों पर फंसा है. अब व्यापारियों की मुश्किलों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात कर फंसा हुआ गेहूं निर्यात कराएंगे. (CM Shivraj active for export wheat ) (2 lakh tonnes of wheat stranded at ports)

MP Woman Congress: आगामी चुनावों को लेकर MP महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने बताई पार्टी की रणनीति

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल विदिशा दौरे पर पहुंची. उनका जिला महिला कांग्रेस और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया. विभा पटेल ने कहा कि महिलाओं की अपनी कई समस्याएं हैं. उनको इस चुनाव (Panchayat election and urban body election) में लाकर उसे हल करने के लिए आगे आए. उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया.(Mahila Congress President Vibha Patel reached Vidisha) (MP Woman Congress)

President In Bhopal : राष्ट्रपति ने दी नसीहत - योग को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इसे मजहब से जोड़कर न देखें

राष्ट्रपति (President Of India) रामनाथ कोविंद ने योग का महत्व बताते हुए कहा है कि कुछ लोग इसको लेकर भ्रम फैलाते हैं. उन्होंने कहा कि योग को कुछ लोग मजहब से जोड़ रहे हैं, इससे बचना चाहिए. राष्ट्रपति ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशों में भारत की वैक्सीन को लेकर सराहना हो रही है. उन्होंने इसके साथ ही प्राचीन आयुर्वेद पद्धति को आधुनिक पद्धतियों से जोड़ने पर जोर दिया. भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रपति बोल रहे थे.

Shivraj Black Gold Politics: शिवराज सरकार बांटेगी किसानों को काला सोना! जानिए क्या है SC-ST, OBC को लुभाने की फ्री में भैंस वाली पॉलिटिक्स

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चुनावी मोड में है. निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए प्रदेश की सरकार ने किसानों को भारी छूट पर भैंसे देने का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है.

Saint Narrator Controversy: ये कैसे संत और साध्वी! बैठक में साध्वी ने सुनाई महंत को खूब खरी खोटी, संत ने खेद जताया तो कर दिया माफ

उज्जैन में महंत रामेश्वर दास पर वृंदावन की एक कथावाचक ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे. इस मामले में संत ने खेद जताया, जिसके बाद संतों के कहने पर कथावाचक ने संत को माफ कर दिया. साथ ही कार्रवाई के लिए थाने में जो आवेदन दिया था उसे भी वापस लेने की बात कही है.

Face to Face: 2023 में बहुमत के साथ सत्ता में आएगी कांग्रेस, भाजपा के विधायक और मंत्री हमारे संपर्क में: सीपी मित्तल

मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर ईटीवी भारत ने मध्यप्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल से खास बातचीत की. उन्होंने दावा किया कि 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ एमपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी. साथ ही बताया कि कई भाजपा विधायक और जो कांग्रेस छोड़कर गए थे वह लोग भी कांग्रेस की लीडरशिप के संपर्क में हैं. इसके अलावा और क्या कुछ कहा सीपी मित्तल ने आइये जानते हैं.