ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा: बोलेरो ने सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे लोगों को रौंदा, 5 लोगों की मौके पर ही मौत, मृतक एक ही परिवार के

सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. हादसे में गांव के बाहर सड़क किनारे बैठ कर बस का इंतजार कर रहे लोगों को बुलेरो ने रौंद दिया. हादसा तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की वजह से हुआ. ट्राइवर और गाड़ी के बारे में पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं लगा सकी है.

Cyber ​​attack on SpiceJet : स्पाइस जेट के सर्वर पर साइबर अटैक, जबलपुर से कई Flight प्रभावित

स्पाइस जेट कंपनी के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है. इस कारण स्पाइस जेट की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं. साइबर अटैक होने के कारण जबलपुर से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट भी तीन घंटे देरी से रवाना हुई. स्पाइस जेट की दूसरी फ्लाइट भी प्रभावित रही. (Cyber attack on spice jet server) (SpiceJet flights late from Jabalpur)

Politics on Toys : कांग्रेस का सरकार पर हमला- प्रदेश में 35 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार, कौन है जिम्मेदार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खिलौना एकत्रीकरण के लिए निकाली गई हाथ ठेला यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि कमलनाथ सरकार के समय आंगनबाड़ियों के लिए 92 करोड़ के खिलौने खरीदे गए थे. ये खिलौने कहां गए, जो अब मुख्यमंत्री को खिलौने के लिए हाथ ठेला चलाना पड़ रहा है. (Congress attack on Shivraj government) (35 lakh children in state are malnutrition)

ED Raid in Bhopal: पीपुल्स ग्रुप पर ईडी का छापा, विदेशी फंडिंग की गड़बड़ी में जांच जारी

People Group मध्यप्रदेश के भोपाल के पीपुल्स ग्रुप के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED Raid in Bhopal) ने छापेमार कार्रवाई की है. पीपुल्स ग्रुप पर विदेशी फंडिंग (Bhopal foreign funding case) में बड़ी गड़बड़ी के आरोप हैं, जिसकी जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही है.

Controversy on Masjid In Bhopal : भोपाल की जामा मस्जिद की जगह थी हिंदुओं की वेदशाला, जानें.. क्या है बेगम की किताब में

ज्ञानवापी, ताजमहल और कुतुब मीनार से निकला मंदिर मस्जिद का विवाद अब मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गर्मा रहा है. भोपाल की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग उठने लगी है. इस बारे में एक हिंदू संगठन ने गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है. एक शिलालेख का उल्लेख भी किया जा रहा है. इतिहासकार रिजवान अंसारी भी शिलालेख में लिखी बातों को सही ठहरा रहे हैं.

Shivraj Meets MP Governor: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने राज्यपाल से की मुलाकात

Shivraj Meets MP Governor: मध्य प्रदेश में सरकार ने फैसला लिया है कि मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी. इसे लेकर राज्यपाल की मंजूरी के लिए अध्यादेश राजभवन भेजा गया है. आज सीएम शिवराज ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है लेकिन इसे मेयर चुनाव को लेकर शिवराज के फैसले से जोड़कर भी देखा जा रहा है. (MP Mayor Direct Election)

Mayor Election in MP : महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, राजभवन को प्रस्ताव भेजा - नरोत्तम मिश्रा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक सप्ताह में तीन बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए और राहुल गांधी ( भैया) विदेश में घूम रहे हैं. गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में नगर निगम महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे. वहीं, नगर पालिका और परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार ने 60 साल की गलतियां 8 साल में सुधारी हैं.

Betting on IPL : चलती कार में खिलाया जा रहा था आईपीएल मैच पर सट्टा, 3.71 लाख रुपए व अन्य सामग्री बरामद

उज्जैन जिले में लगातार आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे सटोरियों को दबोचने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. क्राइम ब्रांच उज्जैन की टीम आईपीएस विनोद कुमार मीणा के नेतृत्व में एक बार फिर सटोरियों पर दबिश दी. चलती कार से सट्टा खिलवाया जा रहा था. पुलिस ने नगदी, कई उपकरण और अन्य सामान बरामद किया है.

Politics on Damoh Martyr: शहादत पर सरकार सुस्त, शदीद को ना मिली संवेदना, ना आर्थिक मदद! कांग्रेस ने पूछा सरकार ये कैसा व्यवहार?

Politics on Damoh Martyr: अमरनाथ यात्रा के दौरान अनंतनाग में शहीद हुए दमोह के लाल आकिल खान को लेकर मुस्लिम समाज सरकार से नाराज है. मौत पर सरकारी मदद न मिलने से लोगों ने नाराजगी जताई है और सीएम शिवराज से शिकायत की है. (Congress MLA Ajay Tondon) दमोह विधायक अजय टंडन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है (Letter to Shivraj). जिसमें उन्होंने मृतक के परिजन को नौकरी और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की मांग की है.

ETV भारत Special : अनोखा ग्रीष्मकालीन शिविर, जहां गूंज रहे हैं श्लोक, बच्चे सीख रहे हैं सनातन संस्कार

उज्जैन में एक अनूठा ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा है. यहां बच्चों को अध्यात्म की क्लास लग रही है. बच्चे यज्ञ, हवन, पूजन की विधियां सीख रहे हैं. श्लोकों का पाठ हो रहा है. यहां बच्चों को सनातन संस्कार सिखाए जा रहे हैं. इसके साथ ही प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तित्व विकास के लिए खेलकूद व मनोरंजन भी करवाया जा रहा है. इन बच्चों के पेरेंट्स भी खासे उत्साहित हैं. इसे संस्कार शिविर का नाम दिया गया है.