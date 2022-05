मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंगनबाडियों के लिए खिलौने के लिए निकलने वाली हाथ ठेला यात्रा के पहले सियासत शुरू हो गई है. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा विट्टन मार्केट में हाथ ठेला लेकर निकले और सीएम के आयोजन का विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता महंगाई से परेशान है और सरकार सिर्फ तमाशा करने में जुटी है. (Congress protest of CM shivraj cart yatra) (EX Minister PC Sharma protest by Yatra) (Toys will collect with public cooperation) (Toy and book bank in every district)

Politics of MP : CM शिवराज की हाथ ठेला यात्रा से पहले विरोध में कांग्रेस ने निकाली यात्रा

फिल्म अभिनेता यूथ आईकन होते है, उनके द्वारा किए विज्ञापनों का यूथ पर सीधा असर पड़ता है. शाहरुख खान और अजय देवगन के पान मसाला का विज्ञापन करने से नाराज खरगोन की बेटी ने ब्रदर्स डे पर पांच-पांच रूपए का मनी ऑर्डर कर दोनों से पान मसाला देने या विज्ञापन बंद करने की अपील की है. (brothers day 2022) (Paan Masala Advertising)

Brothers Day 2022: खरगोन की बेटी ने शाहरुख खान और अजय देवगन को भेजा 5-5 रुपये का मनी-ऑर्डर, कारण जानकर रह जाएंगे दंग

शहडोल जिले के जंगल में एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटके मिले युवती के शव का राज खुल गया है. दरअसल, युवती की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी. घटना के अनुसार प्रेमी ने युवती को एक मोबाइल गिफ्ट में दिया था. प्रेमी ने जब प्रेमिका को कॉल किया तो मोबाइल बिजी आया. बस, इसी बात से प्रेमी का दिमाग घुम गया और उसने युवती की हत्या करने की साजिश रच डाली. उसने प्रेमिका को जंगल में बुलाकर पहले उससे संबंध बनाए, फिर उसे एक पेड़ पर ले गया और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया. (Murder of Girlfriend) (First gifted mobile to girlfriend then murder) (Mystery of dead body in Shahdol solved)

Murder of Girlfriend : अजब प्रेम की गजब कहानी.. पहले प्रेमिका को मोबाइल गिफ्ट किया, फिर मौत के घाट उतार दिया

खंडवा के रोशनी चौकी के ग्राम पटाजन से एक मामला सामने आया है, जहां एक साधु के साथ युवकों ने मारपीट की और जबरन उसके बाल काट दिए.घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. (Brutality with Monk in Khandwa)

Brutality With Monk: साधु के साथ बर्बरता, युवकों ने पहले गालियां दी फिर पीटा, बाल भी काटे

MP में 29 जून को रिक्त हो रही राज्यसभा की तीन सीटों के लिए दस जून को चुनाव कराया जाएगा. चुनाव की अधिसूचना रिटर्निंग आफिसर विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह मंगलवार को जारी करेंगे. इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का काम प्रारंभ हो जाएगा, नामांकन पत्रों की जांच एक जून को होगी और तीन जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. (Rajya Sabha Elections 2022) (Nominations for three seats in MP)

Rajya Sabha Elections 2022: मध्य प्रदेश राज्यसभा की तीन सीटों के लिए आज से नामांकन, 10 जून को चुनाव

बाबा रामदेव के पतंजलि (Patanjali) के अंडर गारमेंट्स के विज्ञापन का इंदौर में जमकर विरोध हो रहा है. परशुराम सेना ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर विज्ञापन बंद करने की मांग की है. परशुराम सेना ने यह भी मांग की है कि बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए. (Patanjali Under Garments Advertisement) (Patanjali Advertisement Protests In Indore) (Parashuram Sena submit a memorandum) (Patanjali Kutch Kranti Campaign)

Protests Against Patanjali: पतंजलि की कच्छा क्रांति से इंदौर में हो गया बवाल, अब अंडरवियर बेच रहे बाबा रामदेव !

पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव को देखकर किसानों को याद कर रही है. ETV भारत से विशेष बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि किसानों का कर्जा हमारी सरकार ने माफ किया था. ये सरकार सिर्फ नौटंकी करती है. (Kamalnath target to CM Shivraj) (CM Shivraj remembe farmers in elections) (Shivraj government makes false announcements)

Kamalnath to ETV BHARAT : कमलनाथ बोले- चुनाव नजदीक आते ही सीएम शिवराज को याद आ जाते हैं किसान

मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक में कई पदक झटके हैं. इस पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और सम्मान राशि देकर शुभकामनाएं दी.

Deaf Olympics: पदक लाने वाले धनंजय और गौरंशी को मुख्यमंत्री ने दिए 25-25 लाख, प्रियांशु को 10लाख

बिल पास कराने के एवज में जनपद पंचायत के सीईओ (Java janpad ceo arun kumar bhardwaj arrested) ने 15 हजार रिश्वत की रकम (Corruption in NREGA) की मांग की थी जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा प्रथम किस्त 5 हजार पहले ही दे दी गई थी तथा द्वितीय किस्त 10 हजार के लिए जब सीईओ दबाव बनाने लगे तो शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत लोकायुक्त (Rewa lokayukta police) से की.

Corruption in NREGA : आज तड़के ही लोकायुक्त पुलिस ने जनपद CEO को रिश्वत की दूसरी किस्त के साथ किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश में हाथियों का आतंक जारी है. शहडोल के बाद डिंडोरी में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया और एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हाथियों के दल ने कई मकानों में भी तोड़फोड़ की.

Elephant Attack in Dindori: हाथियों का आतंक जारी, एक महिला को कुचला, कई मकानों तोड़े