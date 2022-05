मॉब लिंचिंग मामले में आरोपी पूर्व बीजेपी पार्षद के पति दिनेश कुशवाह पर धारा 304/2 और 302 का मामला दर्ज कर लिया गया है. यहां एक बुजुर्ग भंवरलाल जैन की मुसलमान होने के शक में पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी. वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है.

Neemuch Mob Lynching: भाजपा नेता की पिटाई से हुई बुजुर्ग की मौत पर घिरी शिवराज सरकार, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, गृहमंत्री बोले होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) आजकल पूरे फॉर्म में हैं. सीएम सुबह छह बजे से ही अफसरों की क्लास ले रहे हैं. शनिवार को भी उन्होंने सुबह छह बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए खंडवा और डिंडोरी जिले की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान सीएम शिवराज ने कलेक्टर से सरकारी योजनाओं की लेटेस्ट जानकारी ली. कलेक्टरों पर सीएम ने सवालों की बौछार कर दी. इसके बाद दोनों जिलों के एसपी से कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल कई सवाल किए. (CM Shivraj is in full form) (Again meeting at six oclock in morning) (CM class of officers of two districts)

फुल फॉर्म में हैं CM शिवराज, सुबह छह बजे फिर ली दो जिले के अफसरों की क्लास

MP में निकाय और पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता का सेमीफाइनल शुरु हो चुका है. भले ही अभी मुकाबला सीधा ना हो. ना ही इसमें पार्टी के झंड़े तले इलेक्शन होगा. मगर जमीनी स्तर पर नगर-नगर और गांव-गांव किसकी कितनी पकड़ है का पता चल जाएगा. यही नहीं इस चुनाव के परिणाम के साथ एक दिशा भी तय होगी की स्थानीय मुद्दे 2023 के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे. (panchayat politics of mp) (mp panchayat local body election)

MP Panchayat Election: मध्य प्रदेश में नगरीय और पंचायत है विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं. कांग्रेस नेताओं की ये परंपरा बन गई है. गृह मंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी का वजूद खतरे में है और जब तक राहुल गांधी के अनुसार ये पार्टी चलेगी, खतरे में ही रहेगी.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- विदेश में जाकर भारत को बदनाम करना राहुल गांधी का पहला शगल

सीहोर के आष्टा में अनोखा केस रजिस्टर हुआ है. पड़ोसी के पालतु मुर्गे ने घर में घुसकर दो लोगों पर अटैक कर दिया. घायलों को हाथ और नाक में चोटें आई हैं. पुलिस ने इस हमले को लेकर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है. (Two injured in rooster attack) (case registered against rooster)

मुर्गे ने की ऐसी खता कि हुआ केस दर्ज, जानिए पुलिस ने क्यों बनाया मुर्गे को आरोपी...

बैतूल। इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में इंसान ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी हलाकान हो रहे हैं. जीव-जंतु भी राहत पाने की जुगत में लगे हैं. कुछ ऐसा ही देखने को मिला बैतूल की मुलताई तहसील में. यहां के सर्रा गांव में जहरीला कोबरा एक किसान के घर पर बने मवेशियों के कोठे में ठंडक की तलाश करते हुए भूसे के ढेर के अंदर छिप गया था. जब किसान की पत्नी ने मवेशियों के लिए भूसा निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसे कोबरा दिखाई दिया.

चिलचिलाती धूप में किंग कोबरा ने किया ठंडे पानी में मजे से स्नान, वीडियो जमकर हो रहा वायरल

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे देश में आक्रांताओं ने मंदिरों पर हमला किया है, वह पूरा बेनकाब होना चाहिए, अब तक की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है. (BJP leader Kailash Vijayvargiya statement) (All temples that were attacked should be exposed)

BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले- जितने मंदिरों पर हमले हुए, पूरे मामले बेनकाब होने चाहिए

बैतूल में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया. हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है. जबकि 8 घायल हुए हैं. इनमें तीन की हालत नाजुक होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.(Pickup overturned in Betul) (Betul Pickup accident one died 8 injured)

Betul Pickup Accident : बेकाबू होकर पलटी मजदूरों से भरी पिकअप, एक व्यक्ति की मौत, आठ लोग घायल

ग्वालियर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के मामले में भले ही भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन ओबीसी महासभा इस आरक्षण को नाकाफी मान रही है. यही कारण है कि उन्होंने पहले से आज मध्य प्रदेश बंद का ऐलान कर दिया था.

ग्वालियर को बंद कराने के लिए सड़कों पर निकला ओबीसी समाज, हाथ जोड़कर बाजार को कराया बंद

2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है. वोट शेयर बढ़ाने से लेकर ओबीसी और ब्राह्मणों को साधने के लिए हर संभव कोशिश तो की ही गई है. कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में भी सीटों की सेंधमारी की तैयारी जोरों पर है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उन्हीं के गृह जनपद में चुनौती देने के लिए भाजपा ने कई वरिष्ठों नेताओं को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपते हुए अलग-अलग विधानसभाओं में तैनाती की है.

छिंदवाड़ा में 'नाथ' को 'कमल' की चुनौती, भाजपा ने मंत्री और सांसदों को विधानसभा क्षेत्र में किया तैनात