इंदौर की रेलवे पुलिस ने ऐसे दो ऐसे रेलवे के ठेका कर्मचारियों को पकड़ा है, जो छुट्टी लेने के लिए ट्रेन में बम होने का ट्वीट रेल मंत्रालय को करते थे. जब एक के बाद एक ऐसे 3 ट्वीट किए गए तो रेलवे पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया. काम के बीच छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण दोनों ऐसी हरकत करते थे. (Two railway contract workers arrest) (Information about bomb in train on Twitter)

रेलवे के 2 कर्मचारी ही ट्वीट कर रेल मंत्रालय को भेजते थे ट्रेन में बम होने की सूचना, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

थाने में सरेंडर करने पहुंचे दोनों लोगों ने सरेंडर करने से पहले जहर खा लिया था. इसकी जानकारी पुलिस को जैसे ही लगी आरोपी को आनन फानन में आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आरोपी की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं.

माउथफ्रेशनर में मिलाकर खाया सल्फास, नाबालिक के साथ सरेंडर करने थाने पहुंचा था अपहरण का आरोपी, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

बिजली उत्पादन में देश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले प्रदेश के प्रमुख पावर प्लांटों में से एक सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट ने लगातार 202 जिन तक बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है. (satpura power plant)

सतपुड़ा थर्मल पॉवर प्लांट के नाम एक और कीर्तिमान, रिकॉर्ड 202 दिनों तक किया बिजली का उत्पादन

मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों प्रहलाद पटेल की स्थानीय नेताओं से चल रही मुलाकात की तस्वीरों के कई मायने निकाले जा रहे हैं. इन दिनों प्रहलाद पटेल के अंदाज बदले हुए नजर आ रहे हैं. कभी वह जयंत मलैया के साथ एक ही टेबल पर खाना खाते नजर आ रहे हैं, तो कभी गोपाल भार्गव के कार्यक्रम में पहुंचकर उनकी भूरी-भूरी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

मंत्री प्रहलाद पटेल के बदले अंदाजः धुर विरोधियों से सुधार रहे हैं संबंध, कहीं शिवराज की कुर्सी पर तो नहीं नजर

देश के 2 राज्यों में इस वर्ष और अगले वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. इन प्रदेशों में नेताओं के बीच चुनावी चेहरा और मुख्यमंत्री के चेहरे (Kailash Vijayvargiya on CM face controversy) को लेकर कहीं न कहीं शीतयुद्ध भी चल रहा है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस विवाद को सिरे से नकारते हैं. विजयवर्गीय के अनुसार भाजपा का एक ही फेस कमल का फूल और नेता है नरेंद्र मोदी.

सीएम फेस विवाद पर बोले कैलाश विजयवर्गीय-भाजपा का एक ही फेस, कमल का फूल और नेता हैं नरेंद्र मोदी

शिवपुरी। कोलारस थाना क्षेत्र में आगरा-मुंबई फोरलेन हाईवे पर एक कंटेनर में अचानक आग लग गई. आग लगने से कंटेनर में रखा सारा सामान जलाकर खाक हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाया.

मुंबई से बनारस की ओर जा रहे कंटेनर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर खाक

जावरा की बेटी (Niranjana Malviya Civil Judge) ने पिता का नाम रोशन करते हुए सिविल जज बन गई है. अपने पिता के साथ कोर्ट परिसर में फोटो कॉपी की दुकान पर बैठती और न्यायाधीशों को देख प्रेरणा लेते हुए ये मुकाम हासिल किया. (Ratlam typewriter daughter become Civil Judge)

टाइपराइटर की बेटी बनी ‘सिविल जज’, निरंजना मालवीय ने क्लियर किया सिविल जज वर्ग दो का एग्जाम

मध्यप्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र रेहली में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य में से गुजरने वाले रेहली- जबलपुर मार्ग के लिए सिवनी के पेंच नेशनल पार्क की तर्ज पर एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं. करीब 1000 करोड़ की लागत से 20 किमी मार्ग पर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की सर्वे की तैयारी चल रही है. (elevated corridor in Nauradehi sanctuary) (Rehli Jabalpur route in Nauradehi sanctuary) (Minister Gopal Bhargava proposed corridor)

टाइगर के लिए MP में बनेगा एक और साउंडप्रूफ एलिवेटेड कॉरिडोर, 1 हजार करोड़ की लागत से नौरादेही में होगा तैयार

शहडोल में चाय बेचने के बाद जबलपुर में बसने के बाद सट्टा किंग बना. इसके बाद दुबई में बैठकर भारत के कई शहरों में सट्टेबाजी करवा रहे सटोरिए सतीश सनपाल के राइट टाउन के समीप ठिकाने कैश कलेक्शन सेंटर में गुरुवार देर रात पुलिस ने छापा मारा. इस दौरान भारी मात्रा में नगदी और करोड़ों का हिसाब-किताब बरामद किया गया. (Raid on satta king Satish Sanpal place) (Satta king Satish Sanpal betting in many cities)

दुबई में बैठकर भारत के कई शहरों में सट्टा खिलवा रहे सट्टा किंग सतीश सनपाल के ठिकाने पर छापा

सिंगरौली। खुटार ग्राम में अजीबोगरीब मामला सामने आया है. गांव के सरपंच के फरमान पर जबरन एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोर की 32 साल की तलाकशुदा महिला के साथ शादी करा दी गई. सिंगरौली जिले के खुटार ग्राम के दक्षिण टोला निवासी रोहित कुमार शाह के पिता कमलेश्वर शाह ने सरपंच बालमुकुंद सिंह और महिला के परिवार पर जबरन शादी करने का आरोप लगाया है.

सरपंच का अजीब फरमान: 16 साल के नाबालिग की जबरन 32 वर्षीय महिला से करा दी शादी