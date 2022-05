मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली और साउथ की फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली फिल्म एक्ट्रेस डॉली शाह का अपने चाचा और उनके परिजनों से पैतृक जमीन का विवाद चल रहा है. दोनों पक्ष लंबे समय से एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे है. जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा पुलिस को जांच के आदेश दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां डॉली ने पुलिस से अभद्रता की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

नरसिंहपुर: कब्जा दिलाने गई पुलिस और साउथ की अभिनेत्री के बीच तू-तू मैं-मैं का वीडियो वायरल, लाचार दिखी पुलिस

अप्रैल के दूसरे सप्ताह में खरगोन में भड़की हिंसा (Khargone violence) में कई परिवारों के सपने बिखर गए थे. ऐसे ही एक परिवार पर उस समय वज्राघात हुआ, जब बेटी की शादी के लिए रखे दहेज सहित पूरे सामान को दंगाइयों ने लूट लिया. युवती की शादी नहीं हो सकी थी. इसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल युवती के लिए मसीहा बनकर सामने आए. अब उस बेटी की शादी 20 मई को हो रही है. इसमें मंत्री कमल पटेल दुल्हन के बड़े भाई के रूप में शामिल हो रहे हैं. शादी में सीएम शिवराज के भी आने की संभावना है.

खरगोन हिंसा की शिकार लक्ष्मी की शादी कल, बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे कृषि मंत्री कमल पटेल

भोपाल में धर्म परिवर्तन का एक मामला उजागर हुआ है. क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल का संचालक मैनिस मैथ्यूज पिछले डेढ़ साल से धर्म परिवर्तन करा रहा था. खास बात यह है कि मैनिस मैथ्यूज भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बहुत बड़ा समर्थक बताया जा रहा है. इतना ही नहीं मैथ्यूज बीजेपी के हर बड़े कार्यक्रम में शामिल होता था. कार्यक्रम के फोटो भी शेयर किया करता था. (Conversion In Bhopal) (school operator menis mathew arrested)

रामेश्वर शर्मा का समर्थक निकला धर्मांतरण कराने वाला स्कूल संचालक मैनिज मैथ्यूज, इस तरह हुआ खुलासा...

मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से सभी परेशान हैं. किसान, व्यापारी और आम जनता सभी का जीना मुहाल हो गया है. बिजली की समस्या के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया. भिंड में प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसियों ने बिजली विभाग के एसई के चेंबर में पहुंचकर 15 मिनट के लिए बिजली गुल कर दी. साथ ही कार्यालय महाप्रबंधक एवं अधीक्षण यंत्री चैंबर के बाहर दीवार किनारे सैकड़ों से अधिक बियर की खाली केन मिलने पर अधिकारियों पर शराब के नशे में रहने का आरोप लगाया.

अघोषित बिजली कटौती: कांग्रेसियों ने 15 मिनट तक बंद रखी महाप्रबंधक के चैम्बर की बिजली, 'लालटेन और बीजना' सौंपकर जताया विरोध

गुना। शहर के घोसीपुरा में रहने वाले पहलवान केवट (34) एक वेयरहाउस पर मजदूरी करता था. बुधवार शाम 6 बजे जब वह काम से घर लौट रहा था, तभी वेयर हाउस के पास खड़ी एक पिकअप ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी. घायल मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. इसमें दिखाई दे रहा है कि, मजदूर की जानलेने के इरादे से ही उसे पिकअप से टक्कर मारी और फिर नीचे गिर जाने के बाद उसे गाड़ी से रौंद दिया गया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पिकअर काफी देर से यहां पर खड़ी थी.

जानलेवा बदला! पिकअप से कुचलकर मजदूर को मार डाला, दो दिन पहले हुआ था ड्राइवर से विवाद, वीडियो वायरल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने दूसरी बार सुबह 6 बजे अधिकारियों की क्लास ली. सुबह 6.30 में सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिवनी और नीमच जिला प्रशासन को तलब किया. सिवनी और नीमच जिले के विभिन्न मुद्दों पर कलेक्टर-एसपी से उन्होंने चर्चा की. (CM Shivraj strict on law and order) (CM Shivraj take meeting at 6 am) (CM Shivraj asked feedback of schemes)

सीएम शिवराज के तेवर सख्त, दूसरी बार सुबह 6 बजे अधिकारियों की ली क्लास, योजनाओं का लिया फीड बैक

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय ने मानहानि का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. दरअसल, 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में बयान दिया था. दिग्विजय सिंह ने कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, सभी बजरंग दल, भाजपा, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं.

दिग्विजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में न्यायालय ने मानहानि का मामला दर्ज करने का दिया आदेश

राजगढ़ जिले में एक दलित की बारात में डीजे बजाने को लेकर पथराव की घटना सामने आई थी. एक सप्ताह के अंदर जिले में इस प्रकार की ये दूसरी घटना थी. मंगलवार देर रात हुई इस घटना में तीन बाराती घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही 8 आरोपियों के घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. (Accused houses demolished In Rajgarh) (Stone pelting in procession of a Dalit) (Ruckus in procession of Dalit in Rajgarh)

MP में दलित की बारात पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर, मस्जिद के पास DJ बजाने पर हुआ था पथराव

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के साथ चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक न हो. कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव करवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. (Body elections due to OBC reservation in MP)( OBC disappointed reservation)

OBC आरक्षण से निकाय चुनाव कराने वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश, फिर भी रिजर्वेशन से नाराज है ओबीसी वर्ग, जानें वजह

ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी की आलोचना करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ की सरकार कोर्ट क्यों नहीं गई थी. अब जब बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिला दिया है तो भ्रम फैलाया जा रहा है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जनता की अदालत से भाग रही है. प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है. (Narottam Mishra questions to Kamal Nath) (latest decision on OBC reservation) (Home Minister Narottam Mishra statement)

OBC आरक्षण पर ताजा फैसले के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की कमलनाथ पर सवालों की बौछार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजकर पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जानकारी मांगी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे.