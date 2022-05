शहर के कचहरी एरिया में एक दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. फिलहाल यहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं. दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार के सवाल करते हुए ट्वीट किए हैं. (neemuch violence)

नीमच विवाद पर राजनीति तेज, दिग्विजय ने उठाए सवाल तो, रामेश्वर शर्मा ने जवाब देते हुए कहा 'आप क्यों हर जगह जज बन जाते हो'

मंडला में छत पर सो रहे तीन लोगों की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. (triple murder in mandla)

छत पर सो रहे तीन लोगों की जघन्य हत्या, धड़ से अलग किया महिला का सिर, तंत्र-मंत्र के चक्कर में हत्या की आशंका

देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टार्टअप को लेकर बीते दिनों खासे उत्साहित हुए. वे इस स्टार्टअप द्वारा तैयार किए गए कपड़े भी पहनेंगे. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टार्टअप की एंटरप्रेन्योर को एक खास तरह की खादी से तैयार ड्रेस मटेरियल का भेजने की सहमति दी है. लिहाजा, मध्यप्रदेश के बाग प्रिंट समेत उत्कृष्ट डिजाइनिंग से तैयार गमछा, कुर्ता और जैकेट समेत एक अनुपम ड्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जा रही है. (PM Modi wear Gamcha Kurta of MP) (Designing including garden print of MP) (PM MODI impress by Umang Shridhar)

ETV भारत EXCLUSIVE : MP के बाग प्रिंट समेत उत्कृष्ट डिजाइनिंग से तैयार गमछा, कुर्ता और जैकेट पहनेंगे PM MODI

मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में परिवारवाद पर क्या बीजेपी ब्रेक लगा पाएगी. यह सवाल बीजेपी के मतदाताओं के बीच उठ रहा है. ओबीसी के लिए 27% से ज्यादा पार्टी स्तर पर आरक्षण देने की घोषणा से सवर्णों के साथ-साथ एससी और एसटी वर्ग के निशाने पर बीजेपी है. बीजेपी अब स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी को लेकर परिवारवादऔर उम्र के क्राइटेरिया पर मंथन कर रही है. (Will BJP able to put brakes on familism) (Local body election and BJP)

बड़ा सवाल... क्या स्थानीय निकाय चुनाव में परिवारवाद पर ब्रेक लगा पाएगी बीजेपी

इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको सही करने का फिर से मौका जरूर मिलना चाहिए. यह कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का. ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर सारंग ने कांग्रेस और ओवैसी पर भी निशाना साधा. सारंग ने कहा कि अपने आपको शिवभक्त कहने वाले राहुल गांधी और कांग्रेसी अभी तक इस मामले पर मौन क्यों हैं. (Minister Vishwas Sarang statement) (Why is Rahul Gandhi silent on Shivling) (Vishwas Sarang statement on Gyanvapi Masjid)

मंत्री विश्वास सारंग ने उठाया सवाल- ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर खामोश क्यों हैं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस

रीवा। मऊगंज थाना अंतर्गत शाहपुर गांव में आई बारात में दुल्हन की विदाई के पहले ही मातम छा गया. डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक बाराती की गला रेतकर हत्या कर दी गई. सड़क पर सो रहे जिस शख्स की हत्या की गई वह दूल्हे का भाई था जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच करते हुए एक संदेही को गिरफ्तार किया है. मृतक युवक का डीजे में गाना बजाने को लेकर और दुल्हन के घर के अंदर प्रवेश करने को लेकर दो बार घराती पक्ष से विवाद हुआ था. जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया. (Controversy Over Playing DJ In Rewa) (Rewa barati groom brother murdered)

डीजे में गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद, दूल्हे के भाई की गला रेतकर हत्या

ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट (SC) में एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन याचिका पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं. याचिकाकर्ता जया ठाकुर का कहना है कि सरकार ने जो एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन लगाई है, वो परिसीमन को लेकर लगाई है, न कि ओबीसी आरक्षण को लेकर.(Questions raised on application of modification) (Petition regarding delimitation in SC)

एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन पर उठाए सवाल, याचिकाकर्ता बोली- सरकार ने परिसीमन को लेकर लगाई है याचिका

गुना गोलीकांड और फिर इसके बाद एनकाउंटर कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. दोनों दलों के बीच जल्दबाजी में इतने आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि कभी -कभी ये हंसी के पात्र बन रहे हैं. ऐसा ही हुआ मंगलवार को. एनकाउंटर में जिसे बीजेपी के नेता मरा हुआ बता रहे हैं, उसका वीडियो जारी कर कांग्रेस बता रही है कि ये जिंदा है. दरअसल, दो शख्स के एक ही नाम के कारण ऐसा हुआ.

गुना गोलीकांड में एक और एनकाउंटर, वीडियो वायरल कर छोटू बोला - जिंदा हूं मैं, कांग्रेस हुई बीजेपी पर हमलावर

MP में वन अपराधियों को लेकर राजनीति में उफान है. यहां हर रोज राजनेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. कल कांग्रेस तो आज बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय को घेरा है. अकेले दिग्विजय नहीं बल्की अब तो पूरे परिवार को लपेटे में लिया जा रहा है. ताजा तस्वीर वन अपराध में लिप्त मंगल सिंह गुर्जर की दिग्विजय सिंह के परिवार के साथ सामने आई है. बीजेपी ने इस पर तंज कसा तो कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर भाजपाईयों की खिंचाई करते हुए तस्वीरे डालीं.

वन अपराधी के साथ सामने आई तस्वीरों पर भाजपा ने दिग्विजय परिवार को घेरा