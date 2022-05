लोडिंग पिकअप वाहन ने 5 वर्षीय बच्ची को रौंद दिया. हादसे में मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई. गुस्साए ग्रामीणों ने घटना के बाद लोडिंग वाहन को चालक सहित आग के हवाले कर दिया.

अलीराजपुर में भीड़ का इंसाफ ! 5 साल की बच्ची को कुचलने वाले को गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को जिंदा जलाया, मौत

राजधानी भोपाल में एक बार फिर पुलिस हिरासत में युवक ने फांसी लगा ली. मामला भोपाल के कमला नगर थाने का है. युवक ने हवालात में जान दी है. भाभी की शिकायत पर युवक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था. मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है.(Youth hanged in Bhopal police station) (Youth suicide in police station lockup) (Magisterial inquiry started)

भोपाल में पुलिस थाने के लॉकअप में युवक ने फांसी लगाकर जान दी, मजिस्ट्रियल जांच शुरू

जबलपुर। 19 साल बाद भेड़ाघाट में चांदनी रात में नौका विहार शुरू किया गया है. जिसमें चांदनी रात में संगमरमर की वादियों के बीच नौका विहार का आनंद लेने सैकड़ों की संख्या में पर्यटक भेड़ाघाट पहुंचे. रात में भेड़ाघाट का सौंदर्य देख पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए.

भेड़ाघाट में रात में भी कर सकेंगे नौका विहार, 19 साल बाद चांदनी रात में अगले 5 दिनों तक देख सकेंगे संगमरमर की वादियों का सौंदर्य

छिंदवाड़ा में शादी के बाद महिला घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक दुल्हन शादी के बाद ससुराल के पहले परीक्षा देने चली गई. पति ने भी उसका साथ दिया और परीक्षा केंद्र तक गया. (Government College Harrai examination center)

पढ़ाई के प्रति जागरुकता: शादी के बाद पति संग परीक्षा केन्द्र पहुंची दुल्हन, चारों तरफ हो रही सराहना

सीहोर। नसरूल्लागंज में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया. यहां पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समारोह का शुभारंभ करते हुए कन्या पूजन और दीप प्रज्ज्वलित किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह समारोह में दूल्हों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया.

सीहोर में आयोजित हुआ सामूहिक विवाह समारोह, सीएम शिवराज ने पुष्प वर्षा कर किया वर-वधु का स्वागत

सीबीआई की टीम ने इंदौर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कई ब्रांच पर दबिश दी. यहांं कई घंटों तक चली सर्चिंग के बाद टीम अपने साथ कई दस्तावेज भी जब्त करके ले गई है.

12 करोड़ के लोन घोटाले का मामला, जांच करने इंदौर पहुंची CBI की टीम, कई दस्तावेज जब्त किए

मध्यप्रदेश में गुना जिले में शिकारियों और पुलिस में मुठभेड़ में तीन पुलिस जवानों की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ है, उधर धार जिले में भी बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. बदमाश पुलिस कर्मियों से राइफल भी छीनकर ले गए. हमले में पुलिस के तीन जवान भी घायल हुए हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. (dhar criminals attack mp police )

MP में अपराधियों के हौसले बुलंद : गुना के बाद धार में बदमाशों का पुलिस पर किया हमला, रायफल छीन कर ले गए

बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. गेहूं से भरा एक ट्रक गिट्टी के ढेर में जाकर घुस गया. इससे उसके केबिन में आग लग गई. हादसे में केबिन में फंसे ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई. (Truck rammed into a pile of ballast) (Massive fire broke out in a truck) (Truck driver burned alive)

LIVE VIDEO : गिट्टी के ढेर में घुसा गेहूं से भरा ट्रक, लगी भीषण आग, जिंदा जल गया ड्राइवर

शिवपुरी जिले के एक गांव में महिला ने अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. तीनों की लाश कुएं में तैरती मिली. बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है. पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है.

घरेलू कलह से तंग महिला अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूदी, तीनों की मौत

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ठीक हो चुके लोगों के शरीर पर अभी भी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं. स्टेरॉयड दवाओं के इंफेक्शन के कारण मरीजों की शरीर पर कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं. पोस्ट कोविड मरीजों में स्टेरॉयड के कारण कूल्हे खराब होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल में पिछले 6 महीने में आधा सैकड़ा से अधिक ऐसे मरीज सामने आए हैं, जिनके कूल्हे खराब हो चुके हैं.

CORONA की दूसरी लहर के दौरान अस्पताल में भर्ती होकर ठीक हुए मरीजों के खराब होने लगे कूल्हे