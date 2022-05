ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी को टिकट देगी. ओबीसी वर्ग के लिए उन्हें भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है.

ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ का बड़ा ऐलान, कहा- निकाय चुनाव में कांग्रेस 27 फीसदी OBC वर्ग के लोगों को देगी टिकट

ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है. कोर्ट के आदेश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं. निर्वाचन आयोग आरक्षण प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार को पत्र भेजने जा रहा है. आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक 30 जून तक पंचायत और निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे.

सुप्रीम फैसले के बाद हरकत में राज्य निर्वाचन आयोग, 30 जून तक हो जाएंगे चुनाव, मंत्री बोले- जल्द लगाएंगे रिव्यू पिटीशन

दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम बम्हनौदा में सड़क, नाली व पाइप लाइन के लिये लाखों रुपये की राशि का बंदरबाट कर हड़पने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की है. (Corruption in construction works) (Notices issued to many officers) (Hearing in Jabalpur High Court)

निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, कई अफसरों को नोटिस जारी

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू करने के लिए कांग्रेस ने सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. कांग्रेस का आरोप है कि आरक्षण समाप्त करना आरएसएस और बीजेपी के छिपे हुए एजेंडे का हिस्सा है. कांग्रेस ने कहा है कि वह जनता के बीच इस बात को लेकर जाएगी कि भाजपा सरकार ओबीसी पर लगातार अत्याचार कर रही है और उसका आरक्षण खत्म करना चाहती है. (Congress attacking on OBC Reservation) (Hidden agenda of BJP to end reservation) (Congress demand special session of the assembly)

OBC Reservation : कांग्रेस नेता बोले- विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, आरक्षण समाप्त करना आरएसएस और बीजेपी का छिपा एजेंडा

उच्चतम न्यायालय के बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव कराए जाने के निर्णय के बाद सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी सभी विदेश यात्राएं निरस्त कर दी है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार पुन: अपना पक्ष रखने के लिए संशोधन याचिका दायर करेगी. मुख्यमंत्री 14 मई से एमपी में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेश यात्रा पर जाने वाले थे.

OBC मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने निरस्त की अपनी विदेश यात्रा

MP Crime News: मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मी ने एक बच्चे की हत्या महज इस कारण कर दी क्योंकि वह उससे बार-बार पैसे मांगता था. बच्चे की उम्र 6 साल है और पुलिस वाले के मकान के पास ही रहता था. आरोपी ने हत्या के बाद शव को कार में लादकर ग्वालियर शहर ले गया और एक सुनसान जगह पर फेंक दिया. अभी पूछताछ जारी है और कहा जा रहा है कि कुछ और चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.

MP Crime News: दतिया में पुलिस हेड कांस्टेबल ने पैसे मांगने पर 6 साल के बच्चे की हत्या की, ग्वालियर में शव फेंका

भारतीय रेलवे का उपक्रम आईआरसीटीसी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहा है. धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वातानुकूलित "भारत गौरव ट्रेन श्री रामायण यात्रा"के लिए चलाई जाएगी. यह विशेष पर्यटक ट्रेन दिल्ली से 21 जून को प्रारंभ होगी. पर्यटकों को प्रभु श्रीराम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का भ्रमण व दर्शन कराएगी. पूरी यात्रा में कुल 18 दिन लगेंगे. इस दौरान ट्रेन द्वारा लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी. इस 18 दिनों की यात्रा के लिए रु 62370/- प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया है. (Bharat Gaurav Train Shri Ramayana Yatra) (Ramayana Yatra will start from 21st June) (Full details of Shri Ramayana Yatra)

21 जून से शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन श्री रामायण यात्रा, 8 हजार KM की यात्रा का FULL DETAILS यहां देखें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार की कर्मचारी तीसरा मातृत्व अवकाश पाने की हकदार हो सकती है, अगर वो दोबारा शादी करने के बाद गर्भवती होती है. वैसे सामान्य परिस्थितियों में मातृत्व अवकाश की अनुमति केवल दो बार दी जाती है. (Third Maternity leave) (MP High court news )

मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी को मिल सकती है तीसरी मेटर्निटी लीव, जानिए कब और कैसे...

उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह के मामलों में सभी कार्यवाहियों पर बुधवार को रोक लगा दी. कोर्ट ने केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार औपनिवेशिक युग के कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेती, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए.

Sedition Law: राजद्रोह मामलों की कार्यवाही पर SC ने लगाई रोक, नई FIR दर्ज नहीं होंगी

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार की पुत्रवधु का शव घर में फंदे पर लटका मिला. सूचना मिलते ही मंत्री भोपाल से सीधे अपने गांव पोचानेर पहुंचे. मंत्री पुत्र भी शादी समारोह छोड़कर घर पहुंचे, मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से परेशान होकर सविता परमार ने फांसी लगाई. लेकिन मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री की बहू ने की खुदकुशी! घर में फंदे पर लटका मिला शव, पुलिस कर रही मामले की जांच