शिवपुरी। कोलारस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी अपने निजी वाहन को धक्का लगाते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होते ही जनता ने इसे वायरल करते हुए जमकर चुटकी ली. जनता का कहना है कि बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतों से जब भाजपा के विधायकों का ये हाल है तो हम जनता का क्या हाल होगा! अब इस वीडियो के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं. जनता को बढ़ते डीजल पेट्रोल के कारण कितना परेशान होना पड़ रहा होगा. वहीं इस घटना पर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का कहना है कि तेज गर्मी की वजह से वाहन की बैटरी खराब हो गई.

नेता जी की गाड़ी में भी डीजल हुआ खत्म- BJP विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का गाड़ी को धक्का लगाते वीडियो वायरल, लोगों ने ली चुटकी

उज्जैन में मध्यप्रदेश टूरिज्म (MP Tourism) के एक होटल के जनरल मैनेजर पर एक कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि जनरल मैनेजर मुझसे अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहता है. जब मैंने इससे इनकार किया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया.(Serious allegation on MP Tourism GM) (Pressure for unnatural relationship)

MP टूरिज्म के होटल के GM पर कर्मचारी का गंभीर आरोप, अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाने पर नौकरी से निकाला

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदश में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी के आरक्षण पर दिए फैसले को लेकर राज्य सरकार एक्टिव हो गई है. मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता ने कहा है कि सरकार मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर का आवेदन करने की तैयारी कर रही है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू पिटीशन सरकार लगाएगी.

OBC आरक्षण : SC में राज्य सरकार मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर का आवेदन करने की तैयारी में

राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपना ठिकाना बना लिया है. इसी कड़ी में पुलिस विभाग के 50 अधिकारी-कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पैनी नजर अब प्रदेश में आतंकियों के गतिविधियों पर रहेगी. (NIA made permanent hideout in MP)

राजधानी में बढ़ा आतंकियों का खतरा, MP में NIA ने बनाया स्थाई ठिकाना, आतंकी गतिविधियों पर रखी जा रही पैनी नजर

भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को श्यामला हिल्स में पांच नंबर बंगला मिलने के बाद दिग्विजय सिंह के पड़ोसी हो गए हैं. इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह में कोई दुश्मनी नहीं है. दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है. इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की.

डॉ. गोविंद सिंह ने की सिंधिया की तारीफ, कहा- दिग्विजय और ज्योतिरादित्य में कोई दुश्मनी नहीं है...

राज्य सरकार कुछ भी दावे करे लेकिन मध्यप्रदेश के गांवों में भीषण पेयजल संकट है. हालात इतने खराब हैं कि महिलाओं को सात-आठ किमी दूर जाकर झरियों और गड्ढों से पानी की जुगाड़ करनी पड़ रही है. जंगल में पानी के महिलाएं सिर पर बर्तन रखकर चलती हैं तो जानवरों से सुरक्षा के लिए पुरुष लाठी-डंडे लेकर. खच्चरों को पानी ढोने के काम लगाया गया है. कई गांवों में पेयजल संकट इतना भीषण है कि बहुएं घर छोड़कर चली गईं. युवकों की शादी नहीं हो रही है. हालात इतने विकराल हो चले हैं कि नल से दो मटके से ज्यादा पानी नहीं भरने की मुनादी कराई जा रही है.

ETV भारत EXCLUSIVE : MP में बूंद-बूंद के लिए संघर्ष, झरियों-गड्ढों से पानी की जुगाड़, खच्चरों से ढो रहे पानी, बहुएं घर छोड़ गईं

मध्यप्रदेश के पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला देते हुए 15 दिन के भीतर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं. वहीं ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार की रिपोर्ट को आधा अधूरा मानते हुए चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण कराने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार ने कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कही है.

SC का बड़ा फैसला : MP में OBC आरक्षण के बगैर होंगे पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव, 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी करें

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यप्रदेश में पंचायत एवं नगरी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए कराए जाने के आदेश को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री व पीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी को उनका हक मिले. कमलनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी. (Kamal Nath aggressive on Shivraj government) (Congress will fight for OBC reservation) (Congress will fight from house to road)

शिवराज सरकार पर कमलनाथ हुए आक्रामक, बोले- OBC आरक्षण के लिए कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी

मध्य प्रदेश में नियमों को दरकिनार कर नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाई काेर्ट ने राज्य सरकार से 24 घंटे के अंदर सभी 453 नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार ने निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का वक्त मांगा था, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आदेश का पालन नहीं होने पर प्रतिकूल आदेश की चेतावनी दी है. (MP High Court News)

सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, "नोटिस सर्व करने घोड़े पर चढ़कर जाओगे, 24 घंटे में पेश करो नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट"

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश (Aatmnirbhar Madhya Pradesh) की दिशा में सरकार ने एक कदम और आगे बढाते हुए अब प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लांच होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM MOD) I13 मई को इसे वर्चुअली लांच करेंगे. इंदौर में होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होगे. (PM Modi will launch the startup policy) (Startup policy virtually on May 13 in Indore)

Aatmnirbhar Madhya Pradesh : PM MODI इंदौर में 13 मई को वर्चुअली लांच करेंगे स्टार्टअप पॉलिसी