मध्यप्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में संभागस्तरीय मंथन बैठक आयोजित की गई है. माना जा रहा है कि बैठक में कांग्रेस आगामी चुनाव में सिंधिया को हराने की रणनीति तैयार कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (congress leader Digvijay Singh) भी बैठक में शामिल हुए और कांग्रेस नेताओं से चर्चा की. (Madhya Pradesh Mission 2023)

MP Mission 2023: ग्वालियर में कांग्रेस की मंथन बैठक, दिग्विजय सिंह सहित बड़े नेता हुए शामिल, बोले- सिंधिया कोई मुद्दा नहीं

उज्जैन। यहां के एक गांव से दलित दुल्हे की बारात न निकलने देने का मामला सामने आया है. दलित परिवार ने जाट सामाज के लोगों पर आरोप लगाया है कि दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया. बारात के लिए आए घोड़ी वाले और डीजे वाले को भी दबंगों ने लौटा दिया.

उज्जैन में दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका, डीजे और घोड़ी वाले को लौटाया, पैदल ही निकली बारात

उज्जैन। कृषि मंत्री कमल पटेल विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में पहुंचे. जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. मंत्री पटेल ने मंदिर के गर्भ गृह में बैठकर करीब 30 मिनट तक ऊं नम: शिवाय का पाठ भी किया. कृषि मंत्री ने भगवान का दूध, जल, पंचामृत, से स्नान कराकर अभिषेक, पूजन किया. इसके बाद वे काफी देर तक नंदीहाल में बैठे . बाबा महाकाल से उन्होंने प्रदेश में सुख शांति की कामना की. (agriculture minister kamal patel) (kamal patel worship baba mahakal)

कृषि मंत्री कमल पटेल ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, प्रदेश में सुख-शांति बनी रहने की कामना की

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बीते 32 सालों में छिंदवाड़ा जिले में प्रस्तावित पावर प्लांट का काम शुरू क्यों नहीं हुआ है. दरअसल पावर प्लांट बनाने का टेंडर अडानी ग्रुप ने लिया हुआ है. इसके चलते हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा कलेक्टर सहित कई अफसरों को नोटिस जारी किया है.(High Court questioned to state government) (why power plant not built in Chhindwara)

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से किया सवाल - छिंदवाड़ा जिले में 32 साल बाद भी पावर प्लांट क्यों नहीं बना

भीषण गर्मी के दौर में मध्यप्रदेश बिजली संकट से गुजर रहा है. गांवों में बेतहाशा कटौती की जा रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी स्वीकार किया है कि बिजली संकट है. सीएम ने कहा कि इसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए कोयले का इंतजाम किया जा रहा है. (CM Shivraj said Coal is being arranged) (Try to smooth supply of electricity in MP)

सीएम शिवराज बोले- प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए कोयले का इंतजाम किया जा रहा है

चंबल नदी के किनारे बसे गांव का एक 10 साल का मासूम बालक घड़ियालों का शिकार हो गया. दरअसल, बालक नदी में जैसे ही नहाने उतरा तो घड़ियाल उसे खींचकर ले गए. पुलिस और गोताखोर बालक को नदी में सर्च कर रहे हैं. खास बात यह है कि ETV भारत ने जिला प्रशासन को इस प्रकार के खतरे के बारे में चेताया था, लेकिन इसके बाद भी अफसरों ने सुध नहीं ली. (Alligators dragged a innocent boy) (Alligators dragged a boy in Chambal river)

चम्बल नदी में नहाने गए 10 साल के मासूम बालक को खींचकर ले गए घड़ियाल, ETV भारत की चेतावनी के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने मध्यप्रदेश में व्याप्त बिजली की समस्या को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. नेता प्रतिपक्ष ने बिजली समस्याओं को लेकर 2 दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने और उस पर चर्चा करा कर समाधान निकालने की मांग की है. (Leader of Opposition Govind Singh write letter) (Leader of Opposition demand special session)

नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर क्यों की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग, पढ़ें.. ये है मामला

एमपी की स्टार्टअप नीति 2022 का को मंजूरी मिल चुकी है. इस पाॅलिसी के तहत प्रदेश में करीब 100 करोड़ का वेंचर एडवेंचर कैपिटल फंड जुटाया जाएगा. योजना का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मई को वर्चुअल शुभारंभ करेंगे. मुख्य समारोह इंदौर में होगा. (MP Start-up policy) (PM Modi to launch MP Start-up policy)

मध्य प्रदेश की स्टार्ट-अप नीति का पीएम मोदी 13 मई को करेंगे वर्चुअल शुभारंभ, 100 करोड़ के फंड से युवाओं की मदद करेगी सरकार

इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र के स्वर्ण बाग कॉलोनी में भीषण आगजनी की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई. तीन लोग गंभीर से झुलस गए. पांच लोग को नाममात्र के जले थे, जो इलाज करवाकर घर वापस हो गए. वहीं गंभीर तीन लोगों का इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. पांच मृतकों की शिनख्त हो चुकी है. दो की शिनाख्त होने के प्रयास चल रहे हैं. (Indore fire incident 7 dead) (fire incident 5 out of 7 dead were identified) (5 people returned home after treatment) (three in serious burn unit)

इंदौर में भीषण अग्निकांड : 7 मृतकों में से 5 की शिनाख्त, झुलसे 5 लोग इलाज कराकर घर लौटे, तीन गंभीर बर्न यूनिट में

इंदौर की स्वर्ण बाग कॉलोनी में हुए अग्निकांड में सात लोगों के जिंदा जल गए. हादसे में गंभीर रूप से झुलसे लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. प्रशासन ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं. दरअसल, यह पूरी कॉलोनी ही अवैध है, जहां नोटरी पर पंजीकृत घर बने हुए हैं. अवैद कॉलोनी और इसमें संकरे रास्ते के कारण मौके पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.पूरे मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं. जांच शुरू भी कर दी गई है. (Indore fire incident in Multi-storey) (Multi storey building built in illegal) (Indore administration started investigation) ( Reason of fire incident in Indore)

इंदौर अग्निकांड: अवैध और तंग बस्ती में तान दी बहुमंजिला इमारत, हादसे के बाद जागा प्रशासन, जांच शुरू