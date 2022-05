मध्यप्रदेश में मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस ने बिजली संकट (Power Crisis) को लेकर शिवराज सरकार (Shivraj Government) को घेरने की रणनीति बनाई है. कांग्रेस ने बिजली संकट को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी की है. पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने आरोप लगाया कि कोयले की कमी बताकर देश में बड़े घोटाले की तैयारी की जा रही है. उन्होंने शिवराज सरकार से बिजली को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. (MPCongress will launch statewide agitation) (Congress attacking on BJP at power crisis) (MP Congress demand white paper from government)

बिजली संकट को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस, शिवराज सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग

भारतीय जनता युवा मोर्चा के मध्यप्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने अपने ग्वालियर दौरे के दौरान कहा कि पार्टी 1 जून से 15 जून तक यूथ कनेक्ट अभियान चलाएगी, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा के साथ प्रदेश का युवा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी से युवा काफी परेशान है. (mp mission 2023) (BJP Youth Connect Campaign)

MP Mission 2023: युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी चलाएगी यूथ कनेक्ट अभियान, कांग्रेस बोली- महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं युवा

सागर जिले के जैसीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली वारदात हुई. एक युवती अपने जीजा के साथ बाइक से जा रही थी. रास्ते में चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. इसके बाद जीजा से मारपीट कर उसी के सामने युवती से गैंग रेप किया. पुलिस ने घटनास्थल से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इसमें एक आरोपी नाबालिग है. दो बदमाश पुलिस को आते देखकर फरार हो गए. (Four miscreants gangraped the girl) (Gangraped girl infront of brother-in-law) (Two accused arrested in gangrape)

दिल दहला देने वाली वारदात.. जीजा के सामने चार बदमाशों ने किया युवती से गैंग रेप, दो आरोपी मौके से गिरफ्तार

गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी बजरंग दल और शिवसेना के सहारे मध्यप्रदेश में आतंक फैलाने का प्रयास कर रही है. आदिवासी समजा बजरंग दल और शिवसेना के निशाने पर है. गोविंद सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्लानिंग के तहत जगह -जगह बजरंग दल के शिविर लगाए जा रहे हैं.

गोविंद सिंह का शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप, बोले प्रदेश में आतंक फैला रही है बीजेपी,आदिवासी इलाकों में लगाए गए कैंप

दमोह। नकाबपोश दो लुटेरों ने शुक्रवार को दिनदहाड़े एक किसान से करीब डेढ़ लाख रुपए लूट लिए. लाल रंग के पल्सर बाइक पर सवार होकर आए लुटेरे चंद सेकेंडों में लूट कर मौके से फरार हो गए. गांव सदगुवां के किसान चंद्रभान पटेल सहकारी बैंक से रुपए निकालकर घर वापस जा रहा था.

किसान से दिनदहाड़े डेढ़ लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश लुटेरे, आरोपियों की तलाश शुरू

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home minister Narottam Mishra) ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को लेकर सरकार ने आयोग के माध्यम से अपनी संपूर्ण रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है. हमने स्पष्ट रूप से उसमें 35 परसेंट की मांग की है. मध्यप्रदेश ही पहला ऐसा राज्य होगा, जिसने ओबीसी आरक्षण में 35 परसेंट की मांग की है. न्यायालय में भी हम उसी पक्ष को रखने वाले हैं, जो आयोग में रिपोर्ट दी है. गृह मंत्री ने कांग्रेस पर फिर करारा वार किया. (Narottam Mishra again target on Congress) (Congress creates terrorism) (Narottam Mishra on OBC reservation)

उनका इतना सा फ़साना है पहले बस्ती भी जलवाना है और फिर मातम भी मनाना है, देखें .. शायरी सुनाकर गृह मंत्री नरोत्त मिश्रा ने कैसे साधा निशाना

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति एक महिला को रास्ते में सरेराह दौड़ा-दौड़ा कर मार रहा है. इस दौरान वहां लोग खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी महिला की मदद करता नजर नहीं आ रहा है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के वार्ड नं 11 निवासी एक महिला का है. जो अपने 8 माह के बच्चे को लेकर ब्यौहारी न्यायालय में धारा 125 के तहत भरण-पोषण की रिवीजन फाइल के सिलसिले में महिला न्यायालय आई थी.

शहडोल: वकील ने महिला को सरेराह दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

प्रधानमंत्री जून में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आयेंगे. इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. अभी कार्यक्रम और तारीख तय नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी 15 या 16 जून को आ सकते हैं. पीएम मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें एक लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री को सुनेंगे. पीएम मोदी 752 करोड़ की लागत से हो रहे प्रथम फेज कार्यों का लोकार्पण कर श्रद्धालुओं को सौगात देंगे.

उज्जैन: जून में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण, एक लाख लोगों को करेंगे संबोधित

एमपी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 26 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुरैना में 7 कोरोना के मरीज मिले हैं. (New corona cases in MP)

सावधान ! एमपी में फिर बढ़ने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 26 नये केस

सिवनी मॉब लिचिंग पर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कुरई के थानेदार का बयान का वीडियो ट्वीट किया है. जिसमें दोनों के बयानों में अंतर बताते हुए जमकर हमला बोला है. ट्वीट में कहा गया है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आरोपियों का बजरंग दल से कोई संबंध नहीं है और वहीं सिवनी जिले के कुरई के एसएचओ स्वीकार रहे हैं. थानेदार ने गृहमंत्री को आईना दिखाया है.

सिवनी में आदिवासियों की हत्या में गृहमंत्री से अलग है थानेदार का बयान, कांग्रेस ने SHO का वीडियो ट्वीट कर साधा निशाना