मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में गौहत्या के शक में दो आदिवासियों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस मॉब लिंचिंग के इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेर रही है. कांग्रेस नेता शिवराज सरकार पर सवाल उठा रहे है. सरकार इस मामले में पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है. (MP Adivasi Politics) (Seoni Tribal Mob Lynching Case)

देश के आदिवासी अंचल बालाघाट डिंडोरी के बाद मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों के मूवमेंट हुआ है. यहां नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में बीते कुछ दिनों में ही एक फॉरेस्ट गार्ड समेत अन्य दो लोगों की हत्या कर दी है.

रायसेन के औबेदुल्लागंज नगर में एक 10 वर्षीय बच्ची के गले में लोहे की रॉड आर पार हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने रॉड काटकर प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल एम्स पहुंचाया. उपचार जारी है.

शादी का दिन हर दूल्हा-दुल्हन के लिए जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है. लोग इसे यादगार बनाने के लिए क्या-क्या नहीं करते, लेकिन दबोह में एक दूल्हा अपनी शादी के दिन दुल्हन का इंतजार करता रहा, लेकिन दुल्हन नहीं आई. तब जाकर उसे अपने साथ धोखे का अहसास हुआ.

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU) में यूजी के द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में नकल के रिकॉर्डतोड़ मामले सामने आए हैं. विश्वविद्यालय के इतिहास में यह अब तक सबसे बड़ा आंकड़ा है. कोरोना के कारण लगातार दो साल परीक्षाएं ऑफलाइन (Offline) नहीं हो सकी. दो साल छात्रों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया. माना जा रहा है कि ये कोरोना का प्रभाव ही है कि स्टूडेंट में ओपन बुक परीक्षा देने की आदत पड़ गई है. (Side effect of Corona) (Record breaking cases of cheating BU)

कांग्रेस ने मिशन 2023 (Congress Mission 2023) की रणनीति तैयार कर ली है. रणनीति के तहत कांग्रेस ने अभी से ग्वालियर-चंबल अंचल पर फोकस करना शुरू कर दिया है. बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां शानदार कामयाबी पाई थी. उस समय ग्वालियर-चंबल के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे. अब सिंधिया भाजपा में हैं. बगैर सिंधिया के इस अंचल में कांग्रेस फिर वही कामयाबी कैसे पाए और सिंधिया से बदला कैसे ले, इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने इस अंचल में आवाजाही बढ़ा दी है. इसी रणनीति के तहत ग्वालियर में कांग्रेस एक बड़ी बैठक करने जा रही है.

जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकियों के एमपी कनेक्शन को देखते हुए NIA की टीम महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने के लिए रतलाम पहुंची है. अधिकारियों के साथ 20 सदस्यों की टीम मामले की गहनता से जांच करेगी.

रायसेन में भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायलों को भोपाल रेफर किया गया है. हादसा तेज रफ्तार के कारण होना बताया जा रहा है. जिसमें टाटा मैजिक और आयशर ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हुई.

सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी (ADPO) की भर्ती में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिलेगा. इस बारे में जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है. ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.(OBC category only 14 percent reservation) (Recruitment of ADPO in MP) (High Court order about reservation)

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी हो गई है. कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही बल्कि सीपीएल (CPL)चल रहा है. सीपीएल मतलब कांग्रेस प्रीमियम लीग. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कांग्रेस 77-75 के फेर में आ गई है. गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर जमकर तंज कसा.

